Scandal de proporții! Colegul lui Erling Haaland își așteaptă sentința după ce a distribuit conținut explicit cu minori

Andreas Schjelderup, fotbalist norvegian ce joacă pentru Benfica Lisabona, este prins într-un scandal de proporții. El a recunoscut că a distribuit materiale cu minori pe internet în urmă cu mai mult timp, iar acum își așteaptă sentința din partea legii.

Andreas Schjelderup, în mijlocul unui scandal de distribuire de conținut cu minori

Andreas Schjelderup, fotbalistul de 21 de ani ce deja a recunoscut că a distribuit, fără să își dea seama, conținut explicit cu minori. La acea vreme, el avea doar 19 ani și juca în Danemarca, pentru Nordsjaelland, și a declarat că a primit clipul respectiv și l-a trimis mai departe fără să se gândească la consecințe.

Ulterior, el a fost contactat de poliția daneză, iar fotbalistul nordic dezvăluie că a fost cooperant, recunoscându-și greșeala și punând-o pe seama tinereții sale. De asemenea, a transmis un mesaj lung pe Instagram în care explica, cu lux de amănunte, tot ce s-a întâmplat:

„Vreau să fiu deschis cu voi în legătură cu o greșeală stupidă pe care am făcut-o acum aproximativ doi ani. La acel moment aveam 19 ani, iar acum va trebui să înfrunt consecințele acestei greșeli. Îmi asum întreaga responsabilitate pentru ceea ce s-a întâmplat și pentru ceea ce am făcut, însă pentru mine este important ca voi să înțelegeți contextul acestui episod”, și-a început el discursul de pe social media.

Cum a căzut Andreas Schjelderup în capcana distribuirii de materiale cu minori

Actualul fotbalist al lui Benfica este în așteptarea sentinței, despre care spune el că va fi una cu suspendare. Tânărul jucător norvegian a explicat întreg contextul pe profilul său de Instagram:

„Locuiam în Danemarca la acea vreme. Am primit un scurt videoclip și l-am trimis mai departe unui prieten, fără să gândesc clar. Noi mereu ne trimiteam meme-uri unul altuia, așa cum fac mulți adolescenți. Când am primit acel videoclip și l-am trimis mai departe, am făcut-o automat.

Am văzut doar primele secunde și nu am observat în ce se transforma videoclipul. Prietenul meu, după ce l-a văzut câteva secunde mai târziu, mi-a spus imediat că era ilegal să îl trimit. În acel moment, din păcate, nu m-am gândit că ar putea fi ilegal să distribui un astfel de conținut. Ar fi trebuit să îmi dau seama de gravitatea gestului, dar nu am făcut-o atunci.

Singura explicație este că am fost șocat de ceea ce am văzut și l-am trimis unui prieten fără să gândesc. Intenția mea nu a fost să răspândesc ceva anume sau să îi rănesc pe cei implicați. A fost o greșeală stupidă, făcută o singură dată, pe care o regret profund. Când poliția daneză m-a contactat anul acesta în legătură cu ceea ce s-a întâmplat, le-am spus adevărul și am cooperat pe tot parcursul procesului. Am fost acuzat pentru această faptă și, cel mai probabil, voi fi condamnat în curând, urmând să primesc o pedeapsă cu suspendare”, a scris fotbalistul pe social media.

Andreas Schjelderup își pune cenușă în cap. Ce i-a îndemnat pe toți urmăritorii săi

Atacantul de la Benfica este conștient de problemele pe care acest proces i le poate aduce în carieră, iar în mesajul său a avut rugăminte către toți urmăritorii săi să învețe din greșeala sa și să nu o reproducă vreodată:

„Nu există nicio scuză din partea mea. Ceea ce am făcut în Danemarca la acea vreme a fost ilegal și greșit. Îmi asum pe deplin responsabilitatea pentru asta și sper ca greșeala mea să îi facă pe alții să nu repete același lucru după ce vor auzi sau citi povestea mea. Sper ca oamenii să gândească limpede atunci când primesc ceva ce nu ar trebui distribuit. Aș dori să îmi cer scuze, în primul rând, celor afectați de acel videoclip. Apoi prietenilor mei, familiei, cluburilor, țării mele și tuturor fanilor pe care i-am dezamăgit. În acest moment mi-aș dori să mă pot întoarce în timp și să schimb greșeala. Nu am făcut niciodată nimic ilegal înainte și nu am avut de-a face cu poliția, așa că am fost în stare de șoc o perioadă lungă cât timp totul s-a derulat.

Dar iată-ne aici. Am dat greș și sunt pregătit să înfrunt consecințele. Infracțiunea pentru care voi fi condamnat nu reflectă cine sunt eu ca persoană și ce valori am. Îmi pare sincer rău pentru greșeala mea și sunt profund rușinat că mă aflu în această situație. Toți cei care mă cunosc știu ce fel de om sunt. Știu, de asemenea, că acest lucru va fi o perturbare nedorită pentru echipa națională a Norvegiei înaintea unora dintre cele mai importante meciuri din istoria noastră. Intenția mea a fost să fac această declarație după meciuri, pentru a evita acest lucru. Din păcate, nu mai este posibil acum. Și către toată lumea: vă rog să nu vizionați și să nu distribuiți videoclipuri cu conținut dăunător sau ofensator. Este ilegal. Îmi cer din nou scuze și sper că mă veți putea ierta. Voi face tot ce îmi stă în putere pentru a îndrepta lucrurile”, a conchis Andreas Schjelderup.