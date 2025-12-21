Scandal de proporții în fotbalul englez! Oficialul unui club din Premier League, cercetat de poliție pentru viol

ADVERTISEMENT

Veste șoc în Premier League! Un oficial important al unei formații din primul eșalon al Angliei este anchetat de Poliția Metropolitană din Londra pentru presupuse infracțiuni sexuale comise în trecut.

Ancheta vizează fapte care nu sunt recente și ar putea implica exploatarea sexuală a unor minore și distribuirea de materiale indecente, după cum anunță . Numele oficialului nu a fost făcut, cel puțin deocamdată, public.

Bărbatul este încă angajat în prima ligă engleză, deși ancheta continuă sub coordonarea unității specializate RASSO, responsabilă de cazuri de viol și infracțiuni sexuale grave.

respectă dreptul la confidențialitate până la formularea unor acuzații oficiale. Din acest motiv, nu a fost dezvăluit numele persoanei investigate, iar comentariile la acest articol sunt dezactivate. Totodată, până în acest moment, nu au fost efectuate arestări.

Investigația ar include plângeri privind exploatarea sexuală a unor minore, una dintre presupusele victime având 15 ani la momentul faptelor, potrivit surselor inițiale. Astfel, oficialul din Premier League ar putea fi acuzat de viol.

Poliția verifică și o sesizare legată de realizarea și . Ancheta se desfășoară în mai multe locații din sud-estul Angliei și acoperă o perioadă de mai mulți ani.

Surse oficiale au precizat că poliția a primit o sesizare în luna noiembrie și a demarat verificările preliminare. Ancheta este în desfășurare, iar dosarul va fi actualizat în cazul în care vor apărea noi dovezi sau dacă procurorii vor decide să formuleze acuzații oficiale.