Sport

Scandal de proporții în fotbalul englez! Oficialul unui club din Premier League, cercetat de poliție pentru viol

Un nou scandal lovește fotbalul britanic. Poliția din Londra a deschis o anchetă. Un oficial important al unei echipe din Premier League este cercetat pentru viol.
Alex Bodnariu
21.12.2025 | 12:23
Scandal de proportii in fotbalul englez Oficialul unui club din Premier League cercetat de politie pentru viol
Vești proaste pentru o echipă din Premier League. Poliția a deschis o anchetă
Veste șoc în Premier League! Un oficial important al unei formații din primul eșalon al Angliei este anchetat de Poliția Metropolitană din Londra pentru presupuse infracțiuni sexuale comise în trecut.

Probleme pentru un club din Premier League. Acuzații de viol pentru un oficial

Ancheta vizează fapte care nu sunt recente și ar putea implica exploatarea sexuală a unor minore și distribuirea de materiale indecente, după cum anunță The Athletic. Numele oficialului nu a fost făcut, cel puțin deocamdată, public.

Bărbatul este încă angajat în prima ligă engleză, deși ancheta continuă sub coordonarea unității specializate RASSO, responsabilă de cazuri de viol și infracțiuni sexuale grave.

Acuzații grave pentru un înalt oficial al unui club din Premier League. Poliția a deschis o anchetă

Autoritățile britanice respectă dreptul la confidențialitate până la formularea unor acuzații oficiale. Din acest motiv, nu a fost dezvăluit numele persoanei investigate, iar comentariile la acest articol sunt dezactivate. Totodată, până în acest moment, nu au fost efectuate arestări.

Investigația ar include plângeri privind exploatarea sexuală a unor minore, una dintre presupusele victime având 15 ani la momentul faptelor, potrivit surselor inițiale. Astfel, oficialul din Premier League ar putea fi acuzat de viol.

Poliția verifică și o sesizare legată de realizarea și distribuirea de imagini indecente cu minore. Ancheta se desfășoară în mai multe locații din sud-estul Angliei și acoperă o perioadă de mai mulți ani.

Surse oficiale au precizat că poliția a primit o sesizare în luna noiembrie și a demarat verificările preliminare. Ancheta este în desfășurare, iar dosarul va fi actualizat în cazul în care vor apărea noi dovezi sau dacă procurorii vor decide să formuleze acuzații oficiale.

