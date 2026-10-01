Scandal de proporții în Polonia înaintea meciului cu România! Procurorii anchetează Federația, selecționerului i se cere demisia: „Și-a semnat «condamnarea la moarte»”

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la Varșovia în etapa a treia din Liga Națiunilor. Înaintea acestei partide, atmosfera este una extrem de tensionată în interiorul fotbalului polonez, nu numai la echipa națională. În primul rând, după rezultatele și jocul prestat în precedentele meciuri,

Scandal uriaș în Polonia înaintea meciului cu România din Liga Națiunilor! Federația este anchetată de procuratură

În plus, potrivit celor de la , Parchetul Districtului Varșovia-Ochota a demarat o anchetă privitoare la conducătorii Federației Poloneze de Fotbal, acuzați că ar fi adus un prejudiciu semnificativ organizației prin intermediul unei colaborări cu o firmă având sediul în Wroclaw, respectiv „Publicon Sport”.

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Mai exact, ar fi vorba despre „cel puțin 4 milioane de PLN”, adică de zloți polonezi, ceea ce înseamnă aproximativ 900.000 de euro. „Condiții extrem de nefavorabile de reziliere – un contract pe cinci ani a împiedicat rezilierea anticipată; costuri fixe ridicate – de exemplu, 150.000 PLN în taxe lunare fixe doar pentru pregătirea ofertelor; ascunderea detaliilor contractului de o parte din conducerea PZPN; comision garantat de 13% din veniturile PZPN, chiar dacă asociația a obținut un sponsor fără implicarea unui intermediar.

Este vorba despre «gestionarea defectuoasă și provocarea de daune materiale semnificative în valoare de cel puțin 4 milioane PLN». În cadrul acestei anchete, parchetul va examina dacă persoanele responsabile de gestionarea afacerilor patrimoniale ale Asociației Poloneze de Fotbal, acționând în comun și de comun acord, «au încheiat un acord nejustificat din punct de vedere economic la 9 februarie 2023 cu Publicon Sport».

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Potrivit parchetului, plata comisioanelor și a remunerațiilor, indiferent de amploarea serviciilor prestate efectiv și fără verificarea serviciilor, ar putea constitui o acțiune în detrimentul Asociației Poloneze de Fotbal. Abuz de putere și neîndeplinirea obligațiilor privind buna gestionare, gestionarea financiară și gestionarea proprietății Asociației Poloneze de Fotbal”, au explicat jurnaliștii de la TVN24.

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Ce au declarat oficialii Federației Poloneze de Fotbal

Întrebat în legătură cu acest subiect, Cezary Kulesza, președintele Federației Poloneze de Fotbal, a preferat să nu comenteze pentru moment această chestiune: „Nu știu nimic, așa că nu voi comenta. Primesc informații de la dumneavoastră și nu sunteți un oficial care să-mi furnizeze astfel de informații. Vă rog să trimiteți întrebările dumneavoastră purtătorului de cuvânt”.

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Pe de altă parte, Lukasz Wachowski, secretarul general al organizației, a transmis că forul pe care îl reprezintă este gata să facă toate eforturile necesare pentru sprijinirea acestei anchete: „Nu am primit încă nicio informație despre inițierea procedurilor în această chestiune. Rolul parchetului este de a examina fiecare raport sau orice informație care ar putea indica o încălcare a legii. Dacă astfel de proceduri au fost inițiate, vom oferi tot sprijinul posibil anchetatorilor, împărtășind toate cunoștințele și documentația pe care o deținem. Ne angajăm să ne asigurăm că această chestiune este investigată temeinic de la început până la sfârșit”.

Selecționerul Jan Urban, atacat din toate părțile

Fără legătură cu subiectul prezentat anterior, după cum s-a notat deja mai sus, presa poloneză îi cere în mod extrem de vehement demisia selecționerului. Cel mai recent, jurnaliștii de la au notat că Urban „și-a semnat propria condamnare la moarte” chiar înaintea acestui meci cu România: „Chiar înainte de meciul cu România, Jan Urban și-a semnat propria condamnare la moarte. Sindromul fortăreței asediate l-a determinat să spună că echipa națională nu are în prezent potențialul pe care îl merită. Așadar, de ce să ne mai obosim? Un succesor așteaptă deja”.