Scandal de proporții în Turcia! Șeful arbitrilor și alți 6 colaboratori au fost reținuți

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, după tensiunile din vara anului trecut. Poliția turcă a găsit probe compormițătoare în interiorul oficialilor Comisiei Centrale a Arbitrilor.

Ferhat Gundogdu a fost reținut

Parchetul General din Istanbul a analizat operațiunea desfășurată în Istanbul, Ankara, Elazig și Manisa. Ferhat Gundogdu, șeful arbitrilor din , și alte șase persoane din lumea arbitrajului au fost reținute sub acuzația de corupție și fals în documente publice.

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Aceștia ar fi intervenit ilegal în procesele de evaluare ale arbitrilor, eliminând din circuit mai mulți arbitri. Ferhat Gundogdu este acuzat și de interferență în delegarea arbitrilor.

”Au fost investigate acuzațiile de interferență în procesele de creare a clasificărilor, numirii, punctajului și numirii arbitrilor, precum și în examenele de regulament.

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În cadrul anchetei efectuate de Parchetul Șef al orașului Istanbul și de Departamentul de Poliție Provincială din Istanbul, a fost efectuată în această dimineață o operațiune bazată pe declarațiile reclamanților și martorilor, rapoartele experților, înregistrările HTS și MASAK”, a declarat Akin Gurlek, ministrul Justiției, conform publicației turce .

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Mai multe percheziții au fost efectuate la domiciliile celor șapte suspecți și, în acest moment, iar aceștia se află în custodia poliției. Ferhat Gundogdu a fost supus unor examene medicale.

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Au apărut dovezile în cazul arbitrilor excluși

Ferdi Karadoruk, șeful filialei arbitrilor de la Istanbul, ar fi discutat pe Whatsapp cu un colaborator legat de . Acesta a trimis mai multe mesaje compormițătoare, luate în vedere în ancheta de amploare care a zguduit fotbalul din Turcia.

Karadoruk i-ar fi transmis colaboratorului său: ”Hai să-i înlăturăm pe acești patru”, iar răspunsul primit ar fi fost: ”Hai să fim atenți. Hai să nu-i înlăturăm imediat”. În aceeași conversație, șeful de la Istanbul a primit mesajul: ”Din moment ce nu se închină, tăiați-i capul”, conform sursei anterioare.

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Tot în telefonul lui Karadoruk a fost găsit un grup denumit ”Echipa de Tineri”, în care acesta solicita anumitor persoane să se întâlnească, într-un cimitir din oraș: ”Nu sunt atât de prost încât să compar un frate care a plătit prețul și a parcurs calea clasificărilor și meciurilor”.

Cine este Ferhat Gundogdu

Gundogdu are la bază o carieră militară, fiind fost șef al Departamentului de Atribuiri din cadrul Comandamentului de Instruire a Sprijinului Serviciului de Luptă EDOK al Forțelor Terestre. Ulterior, a fost comandant al Școlii Sportive și al Centrului de Instruire din Ankara. După pensionare, și-a continuat cariera în lumea fotbalului, fiind inițial doar un membru al Comitetului Central al Arbitrilor, în timpul mandatului lui Sabri Celik.

Ferhat a fost numit președinte al Comitetului Central al Arbitrilor, în octombrie 2021. La șase luni distanță, a demisionat din post, dar a fost pus din nou în funcție în iulie 2024.