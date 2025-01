Scandal de proporții între fanii lui Poli Iași înainte de meciul cu Rapid: ”Am fost bătut și dat apoi jos, în plin câmp” / ”A consumat foarte mult alcool”

Fanii cei mai înfocați ai celor de la Poli Iași au venit pe Giulești pentru , în etapa a 22-a din SuperLiga, însă un scandal uriaș s-a iscat pe drumul care îi aducea în Capitală

Fanii lui Poli Iași, scandal pe drumul spre București

Unul dintre susținătorii , Mihai Alexandru, susține că a fost bătut chiar de colegii din ”Brigada 9 Copou”, a fost dat jos din autocar și lăsat în câmp, lângă Focșani, fără niciun ban în buzunar.

”Imediat după ce am plecat din Iași, am fost ținta unor glume ale unor fani de etnie romă. Au mai fost și alte probleme, după ce unii fani ai Politehnicii au început să cânte imnul Rapidului, adică echipa cu care ne confruntam. I-am spus șefului galeriei, Petronel Poenaru, însă lucrurile nu s-au liniștit.

Am fost îmbrâncit și mutat cu forța pe un loc din spatele autocarului. La Focșani, după ce am mâncat și autocarul a plecat, am fost înjurat și luat la bătaie de câțiva colegi de brigadă, cel mai violent fiind H.M. Nimeni nu a intervenit, ba, mai mult, șoferul a oprit și am fost aruncat din autocar și lăsat în plin câmp, lângă Focșani.

Nu înțeleg de ce șoferul autocarului nu a intervenit și nu mi-a acordat primul ajutor, încadrându-se astfel la omiterea de a anunța autoritățile, articolul 267, Cod Penal. Sângerând, fără vreun ban în buzunar, lăsat în câmp, am sunat la 112. În 4 minute au sosit Ambulanța și Poliția.

Am fost la sediul Poliției Focșani, am dat declarații, am înțeles că se va deschide o anchetă. Polițiștii au vorbit la Gară și mi s-a permis să mă întorc la Iași fără bilet, cu un tren. Azi voi merge la IML, apoi la Parchet, pentru a depune plângere. Vinovații trebuie să plătească pentru agresiunile și umilințele la care am fost supus”, a declarat suporterul agresat, pentru .

Mihai Alexandru, acuzat că se afla în stare de ebrietate

Liderul facțiunii ”Brigada 9 Copou”, Petronel Poenaru, a negat acuzațiile și a precizat faptul că Mihai Alexandru nu mai putea fi controlat după ce a consumat foarte mult alcool și din această cauză la fost dat jos din autocar la un popas.

”Cred că le înflorește, nu cred că ar fi pățit chiar așa ceva din partea colegilor lui de deplasare. Este un personaj pe care nu mai puteam să-l stăpânim, după ce a consumat foarte mult alcool. Noi nu tolerăm comportamente deplasate.

L-am avertizat să nu mai consume alcool, dar a continuat, deranjând foarte multă lume. Am oprit la un popas și l-am lăsat acolo. Pe viitor, orice suporter care va merge cu noi în deplasare va trebui să aibă un comportament decent”, a spus Poenaru.

Însă, fanul agresat i-a răspuns imediat liderului suporterilor ieșeni, transmițându-i faptul că suferă de o boală care nu îi permite consumul de alcool. ”Nici vorbă de alcool! Eu nu consum alcool, pentru că iau un tratament pentru trombofile.

Dacă aș consuma băuturi alcoolice, viața mi-ar fi pusă în pericol. Alții au băut în autocar. Nici în ceea ce privește locul unde am fost dat jos din autocar nu sunt informații corecte. Nu a fost niciun popas, am fost lăsat în câmp”, a afirmat Mihai Alexandru.

Victima, susținută de o altă facțiune a galeriei ieșene

În tot acest scandal a intervenit și Ștefan Mămăligă, liderul facțiunii ”Blue Inferno”, care îl susține pe fanul agresat și a menționat că grupul său s-a dezis de ultrașii din ”Brigada 9 Copou” din cauza atitudinii acestora.

”Noi ne-am separat de Brigada 9 pentru că acolo sunt anumiți oameni care nu pot fi numiți suporteri. Vor doar să fie plimbați gratuit prin țară, strică atmosfera. Nu știu cine sponsorizează asemenea personaje. Noi mergem peste tot, alături de echipă, prin resurse proprii, nu depindem de nimeni.

Suntem alături de Alex și ne dezicem categoric de ce a făcut Brigada 9, care are ultrași ce și-au făcut poze cu fularele Rapidului! Din păcate, la Iași, suporterii adevărați nu sunt sprijiniți. De asta o parte dintre ei au ales să protesteze, lucru pentru care îi înțelegem”, a comentat Mămăligă.

Managerul lui Poli Iași, Florin Briaur, a negat faptul că o parte a galeriei este susținută financiar de conducerea clubului. ”Noi nu avem mii de euro pentru a plăti transporturile galeriei. Îi sprijinim doar prin asigurarea accesului gratuit la meciurile de acasă, precum și la cele din deplasare când avem reciprocitate cu anumite cluburi.

E regretabil ce s-a întâmplat, am fost și eu informat că un fan a fost bătut și lăsat în câmp. Acum, mai mult ca oricând, pentru a salva echipa e nevoie de unitate la toate capitolele”, a explicat Briaur.