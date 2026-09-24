Scandal de proporții la adversara României din Liga Națiunilor! Președintele Federației, beat după o cină cu Gianni Infantino. Secretarul general a filmat totul pe ascuns

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Un scandal neobișnuit a izbucnit în jurul Federației Poloneze de Fotbal, cu o săptămână înaintea meciului cu România. Iureșul din jurul viitoarei adversare a ”tricolorilor” s-a stârnit după o masă festivă la care a luat parte și Gianni Infantino.

Scandal uriaș la în tabăra adversarei României în Liga Națiunilor

Polonia găzduiește în acest zile Campionatului Mondial feminin U20, iar incidentul care a dus la tot acest scandal s-a petrecut după ceremonia de deschidere desfășurată la începutul lunii, la Katowice.

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Publicația Weszlo, citată de , a relatat un incident absolut șocant petrecut după cina festivă la care a luat parte și șeful FIFA. A fost o seară în care s-a consumat mult alcool, iar președintele Federației Poloneze de Fotbal, Cezary Kulesza, ar fi fost atât de beat încât a avut nevoie de ajutor pentru a ajunge în camera sa de hotel.

Una dintre cele două persoane care l-au ajutat să ajungă în camera sa de hotel a fost secretarul general Lukasz Wachowski, care ar fi filmat întreaga situație cu telefonul său. Wachowski este considerat unul dintre potențialii candidați pentru funcția de președinte la viitoarele alegeri.

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Cum se apară secretarul general după acest incident

Celălalt bărbat care îl ajuta pe Cezary Kulesza, al cărui nume nu a fost dat publicității, a observat că Wachowski filma și i-a cerut acestuia telefonul. A șters videoclipul și, a doua zi, i-a povestit lui Kulesza tot ce se întâmplase.

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Potrivit informațiilor, președintele l-a confruntat pe secretarul general, iar acesta a recunoscut că a filmat întreaga scenă. Un membru al conducerii federației a dezvăluit că după această discuție Lukasz Wachowski ar fi acum ”îngrozit” de consecințele care l-ar putea aștepta. ”Este alb la față, nervos și arată ca o epavă”, a fost descris secretarul general.

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”Dacă secretarul general își filmează propriul președinte într-o asemenea situație, cum ar putea cineva din conducere să se mai simtă în siguranță? De unde știm că noi nu vom fi următorii?”, a afirmat un alt federal.

Într-un interviu acordat publicației Weszlo, Wachowski nu a negat incidentul, dar a precizat: ”Nu a apărut nicio filmare. Nu există niciun material de acolo. Nimeni nu a luat de acolo ceva care ar putea să afecteze imaginea președintelui sau a mea”.

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Când se joacă Polonia – România în Liga Națiunilor

După ce a ratat prezența la Cupa Mondială din vară, fiind învinsă de Suedia la baraj, echipa națională a . În primul joc, programat vineri, 25 septembrie, de la ora 21:45, elevii lui Jan Urban vor întâlni pe teren propriu Bosnia Herțegovina.

”Leșii” vor juca apoi în deplasare cu Suedia (28 septembrie), pentru ca . În ultima partidă din acest calup, polonezii vor evolua pe terenul Bosniei Herțegovina (5 octombrie).