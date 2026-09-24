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Scandal de proporții la adversara României din Liga Națiunilor! Președintele Federației, beat după o cină cu Gianni Infantino. Secretarul general a filmat totul pe ascuns

Naționala României se pregătește de primele meciuri din grupa de Liga Națiunilor. ”Tricolorii” ar putea beneficia de un mega scandal apărut în tabăra unei adversare.
Traian Terzian
24.09.2026 | 11:47
Scandal de proportii la adversara Romaniei din Liga Natiunilor Presedintele Federatiei beat dupa o cina cu Gianni Infantino Secretarul general a filmat totul pe ascuns
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O adversară a României în Liga Națiunilor se confruntă cu un scandal colosal. Sursă foto: Sportowe Fakty
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Un scandal neobișnuit a izbucnit în jurul Federației Poloneze de Fotbal, cu o săptămână înaintea meciului cu România. Iureșul din jurul viitoarei adversare a ”tricolorilor” s-a stârnit după o masă festivă la care a luat parte și Gianni Infantino.

Scandal uriaș la în tabăra adversarei României în Liga Națiunilor

Polonia găzduiește în acest zile Campionatului Mondial feminin U20, iar incidentul care a dus la tot acest scandal s-a petrecut după ceremonia de deschidere desfășurată la începutul lunii, la Katowice.

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Publicația Weszlo, citată de Sportowe Fakty, a relatat un incident absolut șocant petrecut după cina festivă la care a luat parte și șeful FIFA. A fost o seară în care s-a consumat mult alcool, iar președintele Federației Poloneze de Fotbal, Cezary Kulesza, ar fi fost atât de beat încât a avut nevoie de ajutor pentru a ajunge în camera sa de hotel.

Una dintre cele două persoane care l-au ajutat să ajungă în camera sa de hotel a fost secretarul general Lukasz Wachowski, care ar fi filmat întreaga situație cu telefonul său. Wachowski este considerat unul dintre potențialii candidați pentru funcția de președinte la viitoarele alegeri.

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Cum se apară secretarul general după acest incident

Celălalt bărbat care îl ajuta pe Cezary Kulesza, al cărui nume nu a fost dat publicității, a observat că Wachowski filma și i-a cerut acestuia telefonul. A șters videoclipul și, a doua zi, i-a povestit lui Kulesza tot ce se întâmplase.

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Potrivit informațiilor, președintele l-a confruntat pe secretarul general, iar acesta a recunoscut că a filmat întreaga scenă. Un membru al conducerii federației a dezvăluit că după această discuție Lukasz Wachowski ar fi acum ”îngrozit” de consecințele care l-ar putea aștepta. ”Este alb la față, nervos și arată ca o epavă”, a fost descris secretarul general.

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”Dacă secretarul general își filmează propriul președinte într-o asemenea situație, cum ar putea cineva din conducere să se mai simtă în siguranță? De unde știm că noi nu vom fi următorii?”, a afirmat un alt federal.

Într-un interviu acordat publicației Weszlo, Wachowski nu a negat incidentul, dar a precizat: ”Nu a apărut nicio filmare. Nu există niciun material de acolo. Nimeni nu a luat de acolo ceva care ar putea să afecteze imaginea președintelui sau a mea”.

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Când se joacă Polonia – România în Liga Națiunilor

După ce a ratat prezența la Cupa Mondială din vară, fiind învinsă de Suedia la baraj, echipa națională a Poloniei se pregătește de startul în noua ediție a Ligii Națiunilor. În primul joc, programat vineri, 25 septembrie, de la ora 21:45, elevii lui Jan Urban vor întâlni pe teren propriu Bosnia Herțegovina.

”Leșii” vor juca apoi în deplasare cu Suedia (28 septembrie), pentru ca în 2 octombrie să primească vizita reprezentativei României. În ultima partidă din acest calup, polonezii vor evolua pe terenul Bosniei Herțegovina (5 octombrie).

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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