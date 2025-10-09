Scandal de proporții la FIFA! Clubul din SuperLiga și-a vândut jucătorul de 2 milioane de euro, dar nu și-a primit banii

Ianis Stoica (22 de ani) a devenit, în vară, cel mai scump transfer din istoria portughezilor de la Estrela Amadora. În schimbul atacantului, lusitanii trebuiau să plătească 1,3 milioane de euro către Hermannstadt. Suma urma să ajungă la Sibiu în trei tranșe, dar echipa lui Măldărășanu n-a văzut încă niciun ban.

Hermannstadt a depus memoriu la FIFA! Sibienii nu au primit niciun ban pe Ianis Stoica

Din acest motiv, Hermannstadt a depus plângere la FIFA. Sibienii reclamă că Estrela Amadora nu a achitat prima transă pentru transferul lui Ianis Stoica. Atacantul în vârstă de 22 de ani a Echipa lui Marius Măldărășanu a păstrat și un procent de 20% dintr-un viitor transfer, iar fotbalistul a semnat un contract valabil pe 3 ani.

Hermannstadt și Estrela Amadora s-au înțeles ca banii să fie virați în trei tranșe, iar sibienii le-au trimis de la 1 septembrie factura portughezilor pentru a achita prima plată. Lusitanii aveau la dispoziție 30 de zile pentru a plăti prima tranșă, dar nici pomeneală de bani la Sibiu.

Cum echipa la care este legitimat acum Ianis Stoica a întârziat deja cu o lună și jumătate achitarea primei tranșe, Hermannstadt a depus memoriu la FIFA și a solicitat plata banilor.

„Încă nu am primit. La 1 septembrie am făcut factura pentru prima tranșă. Am convenit să primim banii în 3 tranșe până în iulie 2026. Este vorba despre un an de zile. Așteptăm să bage banii în luna aceasta”, a declarat Claudiu Rotar, conform

Ce poate păți Estrela Amadora dacă nu plătește banii pe Ianis Stoica

Estrela Amadora riscă enorm dacă nu plătește suma de bani prevăzută în acordul de transfer. Formația antrenată de Jose Augusto Faria ar putea primi interdicție la transferuri, până ce va face dovada plății.

Echipa lui Ianis Stoica se află în lupta la retrogradare după primele 8 etape din Primeira Liga. Portughezii au 7 puncte, cu unul mai mult decât Estoril, prima formație aflată sub linia roșie a clasamentului.

În schimb, lui Ianis Stoica îi priește transferul în Portugalia. Fotbalistul crescut de FCSB a jucat până acum în toate meciurile de campionat,

