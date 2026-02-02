Sport

Scandal de proporții la Inter: Cristi Chivu a intrat pe teren! „Vinovatul” va fi arestat după ce va ieși din spital

Inter s-a impus fără probleme pe terenul lui Cremonese, scor 2-0, dar partida a fost marcată de un incident grav. Cristi Chivu a intrat pe teren pentru a calma spiritele.
Traian Terzian
02.02.2026 | 10:15
Scandal de proportii la Inter Cristi Chivu a intrat pe teren Vinovatul va fi arestat dupa ce va iesi din spital
ULTIMA ORĂ
Cristi Chivu a intrat pe teren pentru a aplana un conflict la Cremonese - Inter 0-2. Sursă foto: ilsussidiario.net
ADVERTISEMENT

Victoria de la Cremona a dus Interul lui Cristi Chivu la 8 puncte avans în fruntea clasamentului din Italia. Însă, un scandal uriaș a avut loc din cauza unui suporter al ”nerazzurrilor”.

Ce scandal a izbucnit la ultimul meci al Interului lui Cristi Chivu

În startul reprizei secunde a întâlnirii din etapa a 23 din Serie A s-a produs un incident extrem de grav care l-a avut în prim-plan pe un ultras al Interului. Acesta a aruncat din tribună cu o petardă care a explodat foarte aproape de portarul gazdelor Emil Audero.

ADVERTISEMENT

Acesta s-a prăbușit la pământ și a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a fost atins ușor la picior. Federico Dimarco, Lautaro Martinez și Alessandro Bastoni s-au grăbit să vadă care este starea de sănătate a fostului lor coleg și și-au manifestat nemulțumirea față de acțiunea fanilor.

Extrem de îngrijorat din cauza incidentului, antrenorul Cristi Chivu a intrat și el pe teren și le-a cerut suporterilor să înceteze cu astfel de manifestări. În cele din urmă, după ce a fost consultat de medicul echipei, Audero a putut continua meciul.

ADVERTISEMENT
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia Timoșenko. Legături care...
Digi24.ro
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia Timoșenko. Legături care duc de la biroul său la anturajul lui Zelenski

Ultrasul lui Inter a ajuns la spital

Însă, asta nu a fost tot. Suporterul lui Inter care a fost aproape să-l rănească pe portarul lui Cremonese a pățit-o și mai rău. Conform Corriere della Sera, acesta a mai aprins o petardă, dar a avut ghinionul de a-i exploda în mână și s-a ales cu câteva degete retezate.

ADVERTISEMENT
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe...
Digisport.ro
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe "drumul morții" din România

Înainte de a fi transportat la spital, fanul ar fi fost bătut și de câțiva colegi de galerie, care au fost nemulțumiți de faptul că acesta a aruncat cu petarde. Mai mult, el urmează să fie arestat după ce va părăsi unitatea medicală.

Chivu a condamnat gestul suporterului

Imediat după încheierea partidei cu Cremonese, toată lumea din cadrului clubului milanez și-a arătat indignarea față de gestul fanului. ”Aș dori să condamn acest act lipsit de sens care nu are nicio legătură cu valorile sportului.

ADVERTISEMENT

Autoritățile anchetează, se pare că a fost un act izolat, iar făptașul va fi identificat. Profesionalismul lui Audero, care s-a ridicat imediat și a terminat meciul, trebuie subliniat. Dar, condamnarea trebuie să fie explicită și completă”, a declarat președintele Giuseppe Marotta.

La rândul său, Cristian Chivu, a fost de acord cu tot ce a spus șeful lui Inter în ceea ce privește incidentul. ”Dacă președintele a vorbit, aș prelua vocea clubului și sunt de acord cu tot ce a spus”, a afirmat antrenorul român.

Ce sancțiuni riscă Inter

Este greu de crezut că gruparea ”nerazzurra” va scăpa nepedepsită în urma acestui incident, mai ales că în tribune stadionului de la Cremona s-a aflat și Ezio Simonelli, președintele Lega Serie A.

Inter riscă o amendă de până la 50.000 de euro, precum și o suspendare cu privire la deplasările fanilor, dar închiderea anumitor sectoare pe San Siro. Următorul lor meci va fi miercuri, 4 februarie, pe teren propriu, împotriva lui Torino, în Cupa Italiei.

Presa italiană a anunțat că o victorie cu 3-0 la ”masa verde” pentru Cremonese nu este luată în calcul. Această variantă ar fi fost posibilă doar dacă meciul ar fi fost suspendat din motive de siguranță.

Nicolae Stanciu, prezentat oficial la noua sa echipă! Căpitanul României, privit ca un...
Fanatik
Nicolae Stanciu, prezentat oficial la noua sa echipă! Căpitanul României, privit ca un erou: „Are abilități de top”. Update
„Dacă mașina merge bine iarna, de ce-i pui cauciucuri de vară?”. Costel Gâlcă,...
Fanatik
„Dacă mașina merge bine iarna, de ce-i pui cauciucuri de vară?”. Costel Gâlcă, înțepat după Rapid – U Cluj 0-2. Exclusiv
Pensiile mizere pe care le primesc Mihai Neșu și sora lui. „Cât un...
Fanatik
Pensiile mizere pe care le primesc Mihai Neșu și sora lui. „Cât un brunch la Marriott! Și dacă i-ar da 5000 de lei ar fi o rușine!”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Tatăl jucătorului care a debutat la FCSB l-a hărțuit pe marele fotbalist român:...
iamsport.ro
Tatăl jucătorului care a debutat la FCSB l-a hărțuit pe marele fotbalist român: 'Era idolul meu și mi-a făcut asta! Ți-era frică, așa erau vremurile'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!