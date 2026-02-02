Scandal de proporții la Inter: Cristi Chivu a intrat pe teren! „Vinovatul” va fi arestat după ce va ieși din spital

ADVERTISEMENT

Victoria de la Cremona a dus Interul lui Cristi Chivu la 8 puncte avans în fruntea clasamentului din Italia. Însă, un scandal uriaș a avut loc din cauza unui suporter al ”nerazzurrilor”.

Ce scandal a izbucnit la ultimul meci al Interului lui Cristi Chivu

În startul reprizei secunde a s-a produs un incident extrem de grav care l-a avut în prim-plan pe un ultras al Interului. Acesta a aruncat din tribună cu o petardă care a explodat foarte aproape de portarul gazdelor Emil Audero.

Acesta s-a prăbușit la pământ și a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a fost atins ușor la picior. Federico Dimarco, Lautaro Martinez și Alessandro Bastoni s-au grăbit să vadă care este starea de sănătate a fostului lor coleg și și-au manifestat nemulțumirea față de acțiunea fanilor.

Extrem de îngrijorat din cauza incidentului, a intrat și el pe teren și le-a cerut suporterilor să înceteze cu astfel de manifestări. În cele din urmă, după ce a fost consultat de medicul echipei, Audero a putut continua meciul.

Ultrasul lui Inter a ajuns la spital

Însă, asta nu a fost tot. Suporterul lui Inter care a fost aproape să-l rănească pe portarul lui Cremonese a pățit-o și mai rău. Conform , acesta a mai aprins o petardă, dar a avut ghinionul de a-i exploda în mână și s-a ales cu câteva degete retezate.

Înainte de a fi transportat la spital, fanul ar fi fost bătut și de câțiva colegi de galerie, care au fost nemulțumiți de faptul că acesta a aruncat cu petarde. Mai mult, el urmează să fie arestat după ce va părăsi unitatea medicală.

Chivu a condamnat gestul suporterului

Imediat după încheierea partidei cu Cremonese, toată lumea din cadrului clubului milanez și-a arătat indignarea față de gestul fanului. ”Aș dori să condamn acest act lipsit de sens care nu are nicio legătură cu valorile sportului.

Autoritățile anchetează, se pare că a fost un act izolat, iar făptașul va fi identificat. Profesionalismul lui Audero, care s-a ridicat imediat și a terminat meciul, trebuie subliniat. Dar, condamnarea trebuie să fie explicită și completă”, a declarat președintele Giuseppe Marotta.

La rândul său, Cristian Chivu, a fost de acord cu tot ce a spus șeful lui Inter în ceea ce privește incidentul. ”Dacă președintele a vorbit, aș prelua vocea clubului și sunt de acord cu tot ce a spus”, a afirmat antrenorul român.

Petardo a 20cm da Audero: tragedia sfiorata. In B e C vietate trasferte per molto meno. Ora voglio coerenza. Come per Reggiana e J.Stabia mi aspetto: stop trasferte, curva chiusa, o la sicurezza vale a giorni alterni? — Vito (@ciccone_vito)

Ce sancțiuni riscă Inter

Este greu de crezut că gruparea ”nerazzurra” va scăpa nepedepsită în urma acestui incident, mai ales că în tribune stadionului de la Cremona s-a aflat și Ezio Simonelli, președintele Lega Serie A.

Inter riscă o amendă de până la 50.000 de euro, precum și o suspendare cu privire la deplasările fanilor, dar închiderea anumitor sectoare pe San Siro. Următorul lor meci va fi miercuri, 4 februarie, pe teren propriu, împotriva lui Torino, în Cupa Italiei.

Presa italiană a anunțat că o victorie cu 3-0 la ”masa verde” pentru Cremonese nu este luată în calcul. Această variantă ar fi fost posibilă doar dacă meciul ar fi fost suspendat din motive de siguranță.