Scandal de propoții la “Puterea Dragostei”. Ella continuă războiul cu Daiana și Gabi

Scandalul continuă la Puterea Dragostei. Ella și Daiana sunt de neoprit. Bruneta suține că Daiana a atacat-o cu o vază, iar ea s-a apărat. Gabi o găsește și pe Ella vinovată, iar spiritele s-au încins.

Scandal de proporții la Puterea Dragostei. Ella e de neoprit

Ella continuă războiul cu Daiana și Gabi. Bruneta susține că nu a făcut decât să se apere atunci când a fost atacată de către Daiana. La rândul lui, Gabi îi reproșează că și ea, a provocat cearta, iar Daiana susține că Ella a intervenit în relația ei cu Gabriel.

În ediția de astăzi, 10 iunie, nu au lipsit replicile dure și tăioase între concurenți, care mai aveau puțin și se luau la bătaie.

Ella: Da’ taci acolo, gata!

Gabi: Da’ de ce sa tac, mă? Tu n-ai dat?

Ella: Ia-i apărarea și lasă-mă în pace!

Gabi: Mă, dar iar mă enervezi! Tu n-ai dat?

Ella: Nu am dat, frate! Am luat! Normal… Autoapărare. Am luat când am văzut ca îmi dă cu vaza. Daca tu aperi o femeie ca ea…Păcat!

Gabi: Eu când am ieșit după ea, am spus: Poți să faci orice, numai să nu mai ajungi la violență!

Andreea o atacă pe Ella

Pirui intervine și ea în discuție. Andreea susține că nici Ella nu este chiar ușă de biserică și are și ea partea ei de vină în scandalul în care se află.

Andreea Pirui: Și tu i-ai făcut joculețe lui Gabi, și tu ai…

Ella: Păi da, fată, dar normal…

Daiana: Păi dacă nu te băgai în relația mea, nu avea nimeni nimic cu tine!

