Scandal de rasism la Chindia – Hermannstadt: ”Este deja prea mult” / ”Am prieteni de culoare”

Un scandal de rasism a izbucnit la finalul meciului Chindia Târgoviște – FC Hermannstadt, din prima etapă a play-out-ului, atunci când Romario Pires de la oaspeți l-a acuzat pe Andrei Pițian de gesturi incalificabile.

Jucătorul Chindiei nu s-a aflat în lot la această întâlnire, dar a fost în tribunele stadionului de la Buzău și i s-a adresat în mai multe rânduri cu apelativul ”maimuțoi”.

Trupa lui Emil Săndoi s-a impus cu 2-0, dar la finalul întâlnirii a început nebunia, iar Pires a primit cartonașul roșu pentru injurii.

Meciul Chindia – Hermannstadt s-a încheiat cu un scandal de rasism

La încheierea partidei Chindia Târgoviște – FC Hermannstadt, din prima etapă a play-out-ului din Liga 1, Romario Pires a făcut un scandal monstru și l-a acuzat de rasism pe Andrei Pițian.

”Sunt de atâția ani în România, poate am mai auzit cuvântul ‘negru’, dar pe acesta eu nu-l consider rasist. Însă să se ajungă să mă facă cineva ‘maimuțoi’ este deja prea mult. Pentru ce!? M-am săturat să fiu arătat cu degetul”, a declarat Pires.

Pițian neagă acuzațiile

Jucătorul Chindiei, Andrei Pițian, a negat varianta fotbalistului de la Hermannstadt și a prezentat propria versiune a incidentului: ”Mi se pare normal să am dreptul la replică. La finalul meciului i-am spus un singur lucru lui Romario, când am coborât pe gazon să-mi felicit colegii: ‘Nu te mai bați cu pumnii în piept? Nu ne mai provoci?’.

În tur, când ne-au bătut, ne-a provocat cu foarte multe gesturi. N-am pronunțat acele cuvinte care se vehiculează. Nu am făcut niciun gest pe timpul meciului. Știu că subiectul rasismului este unul sensibil, am prieteni de culoare și cine mă cunoaște știe că nu accept astfel de lucruri.

În momentul în care am trecut pe lângă Romario i-am spus: ‘Nu te mai bați cu pumnii în piept?’. Atât! Nu am făcut niciun gest, nu m-am bătut cu pumnii în piept. Nu am intrat în conflict cu el pe teren.

Incidentul nu ne face bine, dar nu i-am zis ‘maimuțoiule’ în niciun moment, este exclus. Am fost pe stadion pentru că antrenorul m-a inclus în lotul lărgit, făcusem deja deplasarea la Buzău și n-am putut să joc. În tur au fost niște discuții contradictorii, el ne-a provocat, iar astăzi începuse cu aceleași gesturi.

El, în meciul tur, ne provoca cu diverse gesturi. Știu că subiectul rasismului este unul sensibil, dar e cale lungă între ce s-a scris și ce s-a întâmplat. El a început să mă înjure, n-am ripostat și mi-am continuat drumul spre vestiare. După el a luat cartonaș roșu. Nu cred că a fost niciun scandal de rasism”.

Pițian, show grotesc în tribune

Conform digisport.ro, situația ar fi mult mai gravă, iar în raportul de arbitraj ar apărea întreaga desfășurarea a acestui incident. S-ar părea că Pițian, aflat în tribună, l-a luat în colimator pe Romario Pires încă din startul partidei și l-a strigat ”Tarzan” în mai multe rânduri.

Mai mult decât atât, Pițian s-ar fi bătut și cu pumnii în piept de mai multe ori, încercând să imite gesturile unei gorile. Totul spre direcția lui Romario Pires. Arbitrul partidei, Adrian Cojocaru, nu a putut să-l elimine pe Andrei Pițian pentru că nu figura pe foaia de joc.

La finalul partidei Romario Pires a început să-l înjure pe Andrei Pițian după ce a auzit când i s-a strigat: ”Ce faci așa, ca un maimuțoi?”