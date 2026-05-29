Scandal diplomatic după drona căzută în Galați: România închide Consulatul Rusiei de la Constanța. Experții sunt sceptici: „Nu rezolvă absolut nimic”

Consulatul Rusiei de la Constanța se va închide, iar consulul rus, Andrey Kosilin, a fost declarat persona non-grata și urmează să-și facă bagajele deoarece va fi expulzat, a anunțat președintele Nicușor Dan. Deciziile vin în urma incidentului cu drona rusească ce s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din Galați.

„Am avut noaptea trecută un incident grav, în care doi cetăţeni români au fost răniţi, şi întreaga responsabilitate pentru acest incident revine Rusiei, o ţară care duce un război de agresiune de mai bine de patru ani împotriva Ucrainei. Faţă de această situaţie, Consul General al Federaţiei Ruse la Constanţa a fost declarat persona non-grata şi Consulatul General al Federaţiei Ruse la Constanţa se va închide”, a declarat Nicușor Dan, la finalul CSAT.

La scurt timp a apărut și prima reacție a Rusiei. Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt din Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova, a amenințat România, susținând că măsurile nu vor întârzia să apară în urma acestei decizii.

„Măsurile Rusiei privind declararea consulului general al Rusiei din România ca persona non-grata și închiderea consulatului general din Constanța nu vor întârzia să se ia. Zgomotul creat în jurul dronei din România este folosit de către occidentali pentru a deturna atenția de la uciderea copiilor din Starobilsk de către Zelenski”, a declarat Zaharova.

A fost sau nu o decizie corectă?

În acest context FANATIK a discutat cu analistul pe politică externă și expertul în securitate Cătălin Done. Acesta ne-a explicat faptul că România are tot dreptul să ia astfel de decizii, însă, în opinia sa, decizia este una „disproporționată” deoarece rușii nu au transmis un mesaj concret legat de înainte ca președintele să facă anunțul. Mai mult, acesta vorbește despre un „joc diplomatic” în cadrul căruia țara noastră a dat un semnal puternic Rusiei.

„În ceea ce privește Convenția de la Viena privind relațiile diplomatice, statul român este suveran în decizia de a acredita sau a retrage acreditarea diplomaților străini, cu atât mai mult este dreptul suveran al României să decidă declararea ca persona non-grata a unor diplomați.

Din punctul meu de vedere, măsura este cumva disproporționată în momentul de față pentru că într-adevăr vedem nici președintele, nici ministrul de externe nu reușește să explice de ce consulul general de la Constanța și de ce nu consulul general al Federației Rusiei în România. Cred că este de fapt și de drept un joc diplomatic pe care a România îl practică în momentul de față. Este un semnal, sigur, puternic dat Federației Rusiei. Însă eu am o altă problemă pentru că vedem Federația Rusă încă nu a răspuns la același nivel”, a menționat expertul Cătălin Done.

În același timp, politologul Cătălin Done susține că el, personal, ar mai fi așteptat până s-ar fi clarificat lucrurile în legătură cu incidentul, ar fi așteptat date concrete înainte să acționeze în vreun fel. Expertul a mai menționat că declarațiile președintelui Nicușor Dan ar trebui privite cu mai mult scepticism. Mai mult decât atât, analistul consideră că a fost o decizie „puțin grăbită”, care nu a fost destul de bine explicată.

Ce semnal a transmis România

Vorbind despre ce presupune această decizie a președintelui, analistul Cătălin Done susține că și, în același timp, închiderea instituției și expulzarea oficialului rus nu va rezolva nimic. În timp ce alte capitale încearcă să deschidă canale diplomatice de comunicare cu Rusia, România le închide.

„Nu știm ce ne dorim. Nu știm dacă ne dorim reducerea și mai mult a relațiilor diplomatice bilaterale cu Federația Rusă. Vedem că în contextul în care capitalele europene importante, precum Parisul, Berlinul, Helsinkiul, chiar încearcă să deschidă canale diplomatice de comunicare atât cu Federația Rusă, cât și cu Belarusul, noi le închidem. Repet, din punctul meu de vedere, este o decizie pripită, o decizie la cald.

Ar fi trebuit cântărită mai mult asta pentru că nu rezolvă absolut nimic. Sigur, este un semnal politic pe care România îl trage de Federații Ruse, dar înainte de toate ar trebui să ne întrebăm de ce nu avem capacități și capabilități militare și o strategie adecvată pentru doborârea acestor aparate de zbor care intră în spațiul aerian românesc. De ce nu suntem capabili să ne păzim granița?”, a subliniat expertul pentru FANATIK.

Experții în securitate atrag atenția

De asemenea, Cătălin Done menționează că au mai fost expulzați diplomați ruși de-a lungul anilor ce erau suspectați de spionaj, însă nu s-a mai luat până acum o măsură „atât de radicală”. De asemenea,

„Îmi amintesc că în 2014 România a decis să reducă numărul de diplomați ruși acreditați la București. A venit un răspuns simetric din partea Federației Ruse la acel moment și cumva a existat o reducere ale personalului diplomatic dar nu o măsură atât de radicală. Acum nici nu știu dacă să o cataloghez radicală, ci prea puțin gândită și analizată. Ar trebui să ne așteptăm la o contramăsură din partea Federației Ruse. Nu știm.

Aș atrage atenția aici că România face eforturi consistente pentru soluționarea conflictului, România își dorește să fie implicată în noua arhitectură de securitate post-război. Asta presupune și o relație bilaterală cu Federația Rusă. În momentul în care nu explică și lasă loc de interpretări și lucrul acesta este extrem de periculos, mai ales în momentul de față când societatea este atât de divizată și vorbim și de o polarizare politică, socială, economică și așa mai departe”, a atenționat politologul și expertul în securitate Cătălin Done.