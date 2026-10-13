Sport

Scandal diplomatic uriaș la Campionatul Mondial! Trei vedete ale Rusiei, interzise în Olanda. Moscova acuză UE: „Ordin de sus!”

Flaviu Popa
13.10.2026 | 22:24
Scandal diplomatic urias la Campionatul Mondial Trei vedete ale Rusiei interzise in Olanda Moscova acuza UE Ordin de sus
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Scandal diplomatic în Țările de Jos
Campionatul Mondial de gimnastică din Olanda este prilejul unui nou scandal diplomatic. Asta, după ce trei sportive din Rusia nu au fost lăsate să intre în țară.
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Rusoaicele Angelina Melnikova, campioană mondială și europeană en-titre la individual compus, Victoria Listunova și Anna Kalmykova nu au fost lăsate să intre în Țările de Jos. Cele trei sportive nu au primit viza de intrare în țară și vor rata Campionatul Mondial de gimnastică din Rotterdam.

Trei sportive din Rusia nu au primit viză de intrare în Țările de Jos pentru Campionatul Mondial

Cum era de așteptat, decizia a fost criticată dur la Moscova. „Federația Rusă de Gimnastică consideră acțiunile autorităților olandeze ca o încercare deliberată de a elimina cele mai puternice gimnaste din competiția pentru medalii la Campionatele Mondiale și din lupta pentru calificare la Jocurile Olimpice.

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Aceasta constituie o discriminare directă împotriva sportivilor ruși și o încălcare gravă a principiului egalității de condiții pentru selecția olimpică. Federația intenționează să facă apel la Comitetul Internațional Olimpic (CIO) și la Federația Mondială de Gimnastică pentru a evalua situația actuală și impactul acesteia asupra asigurării unor condiții egale pentru calificarea la Jocurile Olimpice”, a transmis Federația Rusă de Gimnastică, conform Eurosport.

Oficialii ruși nu au primit prea bine vestea interzicerii sportivelor la Campionatul Mondial

De asemenea, Andrey Rodionenko, membru al conducerii Federației, acuză Uniunea Europeană că a dat „ordin” ca sportivele din Rusia să fie interzise. „Nu au emis vize. Dacă aceste sportive nu au primit vize, altele vor merge să concureze. Nu este echipa potrivită, nu este nivelul potrivit, dar se vor pregăti și vor merge la Campionatul Mondial. Da, rezultatul va fi diferit, dar ce poți face? Ne-au jignit?

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Poate că este un ordin de sus, de la Uniunea Europeană sau de la altcineva. Nu ne plac în Europa, dar acesta este un gând trecător. Când Campionatul Mondial va avea loc în China, vom vedea imnul, steagul și muzică rusească. Și toată lumea va fi fericită!”, a explicat Andrey Rodionenko, potrivit Digisport.ro.

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Ministrul sportului din Rusia cere ca țările din Uniunea Europeană să nu mai găzduiască competiții

Decizia a fost criticată și de ministrul sportului din Rusia, Mihail Degtyarev. „Refuzul de acordare a vizelor gimnastelor ruse, motivat politic de către Olanda, demonstrează încă o dată că nu există loc pentru sportul de nivel înalt în Uniunea Europeană.

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Astăzi, europenii au ignorat deciziile organizațiilor internaționale și le-au refuzat vizele rușilor, iar mâine nu vor mai permite accesul nimănui. Rusia a pledat întotdeauna pentru acces egal al tuturor sportivilor la competiții sub steagul său, fără nicio discriminare. Nu se poate avea încredere în țările UE să găzduiască întreceri internaționale„, a fost mesajul transmis de Mihail Degtyarev pe Telegram.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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