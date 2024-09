Oţelul Galaţi face scandal după meciurile cu Rapid şi Dinamo: “Am avut penalty, a fost henț!”

. Cristi Munteanu, președintele echipei moldave, a reproșat faptul că echipa sa trebuia să primească o lovitură de la 11 metri în meciul din etapa precedentă.

Scandal după arbitrajul de la Oțelul – Dinamo 1-1

Oțelul a jucat săptămâna trecută pe teren propriu contra celor de la Dinamo. Partida a fost una foarte încinsă, în care ambele formații și-au dorit victoria, însă tabela a arătat scorul de 1-1 la finalul celor 90 de minute.

Cristi Munteanu a intervenit în direct la FANATIK SUPERLIGA unde a comentat arbitrajul. Președintele Oțelului este de părere că echipa sa trebuia să primească o lovitură de la 11 metri la o fază în care protagonist a fost tânărul Cătălin Cîrjan.

„Îmi aduc aminte și acum o săptămâna la meciul de acasă cu Dinamo. Am dominat, am avut ocazii. Au fost și greșeli de arbitraj din punctul nostru de vedere. Putem vorbi că am fost privați de un 11 metri, henț clar la Cîrjan.

Aseară am fost echipa mai bună, fără falsă modestie. Am dominat Rapidul la toate capitolele. Păcat că nu am marcat. Jocul este bun, echipa joacă, suntem echipa cu cele mai puține goluri primite.

Asta înseamnă că echipa este foarte bine organizată”, a spus Cristi Munteanu despre ultimele două meciuri ale Oțelului Galați la FANATIK SUPERLIGA.

Dorinel, dezamăgit de remiza din Giulești

„Neamțul” consideră că echipa sa a pierdut două puncte prețioase: „Eu cred că sunt două puncte pierdute pentru noi. Rapid este un adversar valoros, dar nu se află în formă maximă.

Cred că sunt bucuroși că au câștigat un punct. Rapid are jucători buni în componență, dar în repriza a doua am dominat jocul. Trebuia să marcăm. Probabil o vom face etapa viitoare, cu Craiova”, a spus Dorinel Munteanu după meciul cu Rapid.

Oțelul Galați a rămas singura formație din Superliga care nu a pierdut nicio partidă, după cele 10 etape din noul sezon. Echipa lui Dorinel Munteanu are și o restanță de jucat, împotriva celor de la CFR Cluj. În etapa viitoare, gălățenii primesc vizita Universității Craiova.

Președintele Oțelului a criticat arbitrajul