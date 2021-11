Scandal după ce Bill Gates şi Jeff Bezos au petrecut pe un iaht privat: “Ipocriţi elitişti”

Un scandal a început în mediul online după ce Bill Gates și Jeff Bezos au petrecut pe un iaht privat în acest weekend. Fondatorul Microsoft și-a sărbătorit aniversarea de 66 de ani, iar printre cei 50 de invitați s-a numărat și fondatorul Amazon.

Petrecerea a avut loc pe malul Mediteranei, în Fethiye, Turcia. Invitații au fost transportați cu elicopterul de pe iahtul lui Bill Gates până la un golf izolat.

Cei doi magnați au fost numiți ipocriți după ce au vorbit, în discursurile lor, despre și despre cum ar trebui combătute. Aceștia au fost criticați întrucât iahtul și elicopterul poluează mediul înconjurător.

Avionul utilizat pentru alimentarea elicopterelor emite o cantitatea imensă de dioxid de carbon, potrivit Iahtul pe care au petrecut și Jeff Bezos emite 19 tone de dioxid de carbon pe zi.

După petrecerea organizată de fondatorul Microsoft, utilizatorii au răbufnit pe Twitter și i-au acuzat pe cei doi magnați de ipocrizie, în contextul în care tot ei au tras un semnal de alarmă cu privire la schimbările climatice, potrivit

De altfel, Bill Gates a investit miliarde de dolari pentru a preveni schimbările climatice.

„Bill Gates a organizat o petrecere aniversară de patru ore în Turcia, 50 de persoane au fost transportate cu cu elicoptere private de pe iahturile lor ancorate în larg…

Aceștia sunt oamenii care vor să iei autobuzul la serviciu și să faci alte sacrificii pentru schimbările climatice”, a scris un utilizator pe Twitter.

Utilizatorii au atras atenția asupra faptului că cei doi miliardari se plimbă cu limuzine și zboară adesea cu avioane în timp ce îi avertizează pe ceilalți în legătură cu încălzirea globală.

„Ipocriți elitiști! Merg în limuzine care consumă combustibil și zboară cu avioane masive, în timp ce ne oferă prelegeri despre salvarea planetei. Ce glumă!”, a mai scris cineva pe Twitter.

Elitists hypocrites. Zipping around in gas guzzling limousines and traipsing through the skies in massive jets, while lecturing the rest of us about climate change and saving the planet. What a JOKE!

— AMABLACKPATRIOT (@DrShayPhD)