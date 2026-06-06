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Scandal după CSM Bucureşti – Metz 27-32! Crina Pintea, reacţie virulentă: „Puteţi să vă opriţi? Sau vă opresc eu?”

Spiritele s-au încins la conferinţa de presă de la finalul meciului CSM Bucureşti - Metz 27-32. Crina Pintea a fost întrebată dacă a avut un conflict cu Bojana Popovic şi dacă există restanţe salariale la echipă. Răspunsul tăios al jucătoarei.
Alex Bodnariu, Marian Popovici
06.06.2026 | 18:21
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CORESPONDENȚĂ DIN BUDAPESTA
Scandal după CSM Bucureşti - Metz 27-32! Crina Pintea, reacţie virulentă: "Puteţi să vă opriţi? Sau vă opresc eu?". Sursa: colaj Fanatik
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CSM Bucureşti a pierdut fără drept de apel semifinala Ligii Campionilor cu Metz, scor 27-32. „Tigroaicele” vor lupta pentru medaliile de bronz duminică, dar la conferinţa de presă a avut loc un moment tensionat.

Crina Pintea, răspuns tăios când a fost întrebată de problemele financiare de la CSM Bucureşti: „Puteţi să vă opriţi? Sau vă opresc eu?”

Crina Pintea a fost întrebată de răbufnirea pe care a avut-o în repriza a doua, când Bojana Popovic a încercat să o calmeze. În plus, reporterul a întrebat dacă există probleme financiare la echipă şi din această cauză evoluţia a fost una modestă, moment în care handbalista a intervenit:

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„Puteți să vă opriți, vă rog? Sau vă opresc eu? Deci… dacă căutați scandal, nu suntem aici pentru asta. Iar dacă am ceva de zis, o să vorbesc doar eu cu ea. În schimb, nu, nu a vrut să mă calmeze pentru absolut nimic. Pur și simplu nu eram entuziasmată…

Îmi doream foarte tare să reușim să ne adunăm, asta a fost totul. Nu vreau să… m-am săturat, cred că ar fi bine să vedeți lucrurile frumoase care s-au întâmplat și să nu mai căutăm scandal. Asta e rugămintea mea. (Nr. dacă Primăria Bucureşti va mai susţine echipa) Credeți că asta e întrebare pentru mine? Eu acum am ieșit de la meci, nu cred că e vorba despre asta. Nu are nicio legătură cu susținerea CSM”, a fost răspunsul Crinei Pintea.

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Handbalista le încurajează pe junioarele care vor juca finala Champions League

Handbalista a avut puterea să felicite Metz, spunând că au evoluat foarte bine azi. Pintea a avut un mesaj de încurajare pentru junioarele de la CSM Bucureşti, care vor juca finala Ligii Campionilor la tineret:

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Vreau să felicit echipa Metz pentru meciul pe care l-au făcut astăzi. Astăzi a fost greu pentru noi. Cred că am pus o presiune fără motiv pe noi înșine. Și, așa cum ai spus, cred că ne putem odihni la hotel și mâine putem reveni mai puternice. Am văzut asta de multe ori la echipa noastră, cred că avem această putere. Suntem aici să luptăm până la capăt, chiar dacă nu e cum ne-am dorit. Cu toții suntem aici pentru a lupta până la capăt, așa că asta vom face.

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(despre finala la junioare) Bineînțeles că noi în seara asta ne adunăm, cum am mai făcut-o. Vom juca mâine și vom lupta până la ultima picătură de energie. Iar pentru fete vreau să le felicit pentru meciul de astăzi. Au arătat o dovadă extraordinară de cât de puternice sunt și mă bucur extrem de mult. Am și văzut finalul. Le doresc multă baftă și suntem cu gândul și inima alături de ele”, a spus Crina Pintea.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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