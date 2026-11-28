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Edi Iordănescu, noul antrenor principal al lui Watford, a debutat pe banca tehnică a echipei într-un 0-0 în deplasare cu Derby, în etapa 18 din Championship. Antrenorul advers a protestat, susținând că golul anulat pentru echipa sa trebuia validat.

Antrenorul lui Derby a protestat după 0-0 cu Watfordul lui Edi Iordănescu

După , John Eustace, antrenorul lui Derby, a ținut să își verse nemulțumirea, după ce la rândul lor în mediul online. În prima repriză a meciului, echipa sa a avut un gol anulat. Lars-Jorgen Salvesen l-a învins pe portarul Ravaglia, însă reușita a fost invalidată de către „centralul” Matt Corlett pentru un fault în atac. Tehnicianul „berbecilor” a fost de părere că golul trebuia să rămână pe tabelă, considerând dezamăgitor verdictul final al brigăzii de arbitraj.

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„Consider că golul anulat a fost o decizie foarte aspră, pentru că a fost vorba despre o ciocnire accidentală. Nu eram 100% sigur că a existat vreun contact. Am primit câteva explicații diferite din partea oficialilor, dar cred că al patrulea arbitru sau arbitrul de tușă a spus că a existat o lovire a picioarelor, o lovire intenționată, din câte am înțeles. Este dezamăgitor, dar asta este situația.

Nu putem schimba decizia, însă ceea ce m-a mulțumit cu adevărat a fost faptul că echipa a continuat să lupte. Am creat câteva ocazii foarte bune și ar fi trebuit să marcăm. De asemenea, consider că trebuia să primim un penalty pentru un henț evident. Jucătorul avea brațele ridicate și puteam beneficia de o lovitură de pedeapsă”, , antrenorul lui Derby, după remiza obținută cu Watford. În urma acestui rezultat, Watford a urcat o poziție în clasament, de pe 21 pe 20, cu 16 puncte după 18 jocuri. În schimb, Derby rămâne ultima, cu 11 puncte.

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Situație strânsă la coada clasamentului în Championship

Derby este ultima clasată, cu 11 puncte. Pe locul 23 se află Preston, cu 13 puncte, iar pe 22 este Burnley, cu 14 puncte. Prima echipă aflat pe loc sigur, momentan, este Lincoln, formația unde evoluează Andrei Coubiș, cu 16 puncte. Cu același punctaj, dar pe poziția a 20-a, se află Watford. Echipa care are cu adevărat o diferență mai mare de puncte față de celelalte de la coada clasamentului este Wrexham, care se află pe locul 14 și are 25 de puncte. Etapa viitoare, sâmbătă, 5 decembrie, echipa lui Edi Iordănescu primește vizita celor de la Millwall. Întâlnirea dintre cele două de pe „Vicarage Road” începe de la 14:30.