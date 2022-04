Scandal după Dinamo – FC U Craiova! Sekou Sidibe îl acuză de rasism pe Steliano Filip: “Ce tot nu-ţi convine şi comentezi?”

FC U Craiova a dat lovitura în “Groapă” şi a . Oltenii au obţinut cele trei puncte graţie golului marcat în minutul 90+2 de Compagno, care trimite Dinamo la baraj.

Scandal după Dinamo – FC U Craiova! Sekou Sidibe îl acuză de rasism pe Steliano Filip

La finalul meciului spiritele s-au încins în Şoseaua Ştefan cel Mare şi a izbucnit un conflict pe teren între jucătorii celor două echipe. Unul dintre duelurile de după meci i-a avut în prim plan pe Steliano Filip şi Sekou Sidibe.

Conform , Sekou Sidibe îl acuză pe fotbalistul dinamovist de rasism. Apoi, Steliano i-ar fi spus fotbalistului: “Ce tot nu-ţi convine şi comentezi? Te crezi Messi?”, i-a transmis dinamovistul.

Fotbalistul oltenilor a sărit la Filip! A fost potolit greu de colegi

În plus, Sidibe acuză că ar fi urmat remarci rasiste, moment în care a sărit să se ia de fotbalistul dinamovist, fiind potolit cu greu de colegi. Câteva zeci de secunde mai târziu, situaţia s-a aplanat şi fotbalistul oltenilor a plecat la vestiare.

Dinamo este condamnată la baraj după înfrângerea cu FC U Craiova. “Câinii” sunt la 9 puncte de Chindia Târgovişte, prima echipă aflată deasupra liniei retrogradării, cu cinci etape înainte de final.

Dusan Uhrin, s-a resemnat cu barajul: “Oricum era greu să câștigăm cinci meciuri la rând”

Antrenorul celor de la Dinamo, , a declarat la finalul meciului că echipa nu s-a concentrat în momentele importante ale meciului şi această înfrângere este sinonimă cu barajul:

”Cred că a fost un meci bun, cu un final foarte trist pentru noi. Vă spun sincer că nu am jucat rău, dar în fotbal totul se reduce la greșeli și am făcut mai multe decât adversarul. Una peste alta am jucat bine, suntem din ce în ce mai bine. E o zi tristă pentru noi, dar trebuie să luptăm mai departe. Am încercat să învingem în seara asta.

E o diferență între ce vrei și ce poți să faci. Oricum era greu să câștigăm cinci meciuri la rând, dar și de acum încolo vom încerca să dăm tot ce avem mai bun. 99% suntem la baraj, ar fi un miracol dacă ne-am salva direct. Am luptat, dar ar fi trebuit să fim mai concentrați. Sper să putem face mai multe, jucători care nu ar trebui să facă greșeli, dar le-au făcut.

În fotbal, greșelile se plătesc. Sper că totul va fi bine până la urmă. Sper să fim pregătiți pentru meciul cu CS Mioveni, nu-mi place să ne plângem”, a spus Dusan Uhrin.