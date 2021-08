Florin Răduță, câștigătorul sezonului cinci X Factor, a decis în ultima clipă să nu mai cânte la emisiunea Mireasă. Acesta pregătise totul, dar a fost nemulțumit de atitudinea realizatorilor show-ului.

ADVERTISEMENT

Pentru a participa la Mireasă, Florin Răduță decisese să se externeze din spital, chiar dacă rudele și prietenii l-au rugat să nu accepte invitația.

Scandal după finala Mireasa, de la Antena 1! Florin Răduță a refuzat să urce pe scenă. Ce s-a întâmplat

Câștigătorul sezonului cinci X Factor a fost invitat să cânte câteva minute duminică, în cadrul emisiunii Mireasă, de la Antena 1.

ADVERTISEMENT

Încă de la început lucrurile nu au mers așa cum ar fi trebuit.

“Dacă vreodată o sa auziți ca Răduță este “arogant” sau are numai arfe când vine vorba de muzica , să îi credeți! (…)

Am fost contactat acum 2 săpt ( înainte să mă internez ) de cei de la emisiune pentru a avea o prestație live de 5 piese alături de band-ul meu. (…) După cum am înțeles, nu exista sonorizare așa că am căutat 5 oferte la care mi s-a spus că nu este buget.

Răspunsul fiind ca se ocupa cei de la Antena.

ADVERTISEMENT

Deși în fiecare zi văzând ce preț le dau alte firme mă puneau pe mine sa sun același om sa ii zic: hai ca rămâne stabilit, hai că nu mai au buget, hai că s-au schimbat, hai că găsesc ei, hai vino tu iar. :)) bai, in fiecare zi.

Aceste lucruri fusese discutate de un coordonator care nu avea habar”, a scris cântărețul pe pagina sa oficială.

După aceste momente, au apărut și alte probleme. Inițial i s-a cerut să cânte 5 piese, apoi a fost anunțat că ar trebui să momentele vor fi mult mai lungi.

ADVERTISEMENT

“Trebuiau introduse 8 momente noi în program, 8 piese diferite pentru scurte momente din emisiune. (…)

Cu o zi înainte de emisie (ieri ) primesc desfășurătorul în care au adăugat 11 momente noi, cu 6 momente de fundal și unul cu vioara. A căzut cerul pe noi cu o zi înainte de emisiune.

IMPOSIBIL dar am scos-o la capăt.

Am tot încercat sa le explic ca nu se poate un moment frumos dacă nu exista tot ce trebuie.

După ce am reușit să vb cu producătorii pentru că cu altcineva nu aveai cum sa discuți. Au înțeles ca lucrurile nu sunt în regula și sunt bătaie de joc la adresa oricărui artist fie el cunoscut sau nu.

ADVERTISEMENT

Nimeni nu este sclavul nimănui indiferent de ce miez se vede.

A trebuit sa adauge în plus bani pt trupa pt că tot ce era de cântat se dublase s.a

Au înțeles că fără sonorizare și sunetist nu avem cum se ne prezentam indiferent de cât de mult interes ne dam, deși am încercat sa rezolvam.

ȘI AU PROMIS CĂ SE REZOLVĂ.”, a mai scris

ADVERTISEMENT

Florin Răduță a refuzat să mai cânte

Florin Răduță a povestit că problemele nu s-au rezolvat. Artistul spune că sonorizarea era un dezastru și nu existau oameni care să se ocupe de acest lucru. Astfel, acesta a decis în ultima clipă să nu mai cânte în cadrul emisiunii Mireasă.

“Adică voi chiar ca bateți joc de noi ?

NU EXISTĂ !!!

Nici nu va imaginați reacția mea cât a fost de agresiva : AM ZIS CĂ NU MAI CÂNT ȘI MI-AM LUAT TRUPA ȘI AM PLECAT.

Să se descurce dacă au făcut pipi pe respectul meu.

PENTRU CĂ REACȚIA MEA MEREU VA FI EGALA CU RAHATUL PE CARE ÎL ADUCI LA MASA.

AM ALES SĂ PLEC ÎNAINTE DE EMISIE pentru că sănătatea mea este mult mai importantă decât orice.(…)

Și tot ei erau aia care spuneau că îmi fac rău cu mana mea.

ADICA CE? ASTA E AMENINȚARE?

Că nu mai merg la o anumită televiziune, că nu mai sunt primit doar pentru ca își bat p*la de oameni și ăi tratează ca pe sclavi ?

Vi-o zic exact cum le-am zis-o si lor :

ÎN MOMENTUL ASTA nimic nu este mai important decât sănătatea mea.(…)

STATI LINISTITI ÎN BANCA VOASTRA.

Pot sa fiu și un om obișnuit exact cum eram acum 10 ani de nu știa nici dq de mine”, a mai scris Florin Răduță.

Explicația lui Florin Răduță pentru fani

“Am ales sa plec înainte de emisie din cauza bătăii voastre de joc.(…) Dar răbdarea mea are o limita!

Si îmi cer scuze fata de colegii mei, de timpul lor pierdut și de voi care știați că astăzi o să cântăm, și față de oamenii pe care i-am încurcat.

Si dacă auziți de mine orice , să îi credeți!

Ca îmi asum orice consecință, chit ca ajung cel mai necunoscut om posibil si nu mai apar la tv ….îmi asum, pentru ca nu o sa permit nimănui sa mă facă sclavul sau si sa profite de bun meu simt…hai ho ca nu m-am născut vedeta stați cuminți ca poți fi un obișnuit, cu un job obișnuit si total necunoscut.

Îmi asum orice pentru ca mi-au promis ca se vor închide toate ușile. Dar poate data viitoare o sa va comportați frumos și respectați pe cei pe care ii chemați daca tot doriți calitate.

Si recunosc, îmi asum vina ca trebuia sa pun piciorul în prag si sa închei din momentul în care nu s-a primit s-a primit contractul (care a ajuns tocmai în ultimele zile la mine schimbat de 3 ori, ultima data azi de dimineața))) refuzând să treacă cerințele de bun simt legate de sunet în el. Și ați avut tupeul să ziceți că nu mi-am dat interesul.

Faptul ca pun capul pe perna liniștit în seara asta si integritatea mea ca artist si ca om a rămas intacta …. este tot ce contează.

Știu că mulți nu ar fi făcut asta dar nu mă privește, mulți se vând doar pt o apariție la tv…

Va pup și dacă doriți să mă judecați este în regula , inima și conștiința mea sunt liniștite.”, este mesajul postat de artist pe Facebook.