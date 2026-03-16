Scandal după gala Oscar 2026. Teyana Taylor, confruntare aprinsă cu un agent de securitate. Video

Cel mai intens moment al galei Oscar 2026 a avut loc imediat după încheierea ceremoniei, când Teyana Taylor s-a ciocnit cu un agent de securitate în timp ce încerca să revină pe scenă pentru fotografia de grup a echipei filmului „One Battle After Another”.

Teyana Taylor, confruntare tensionată cu un agent de securitate pe scena Premiilor Oscar

Gala Premiilor Oscar 2026 a adus, pe lângă strălucirea obișnuită, și momente controversate. Potrivit , unul dintre cele mai șocante momente a avut loc imediat după încheierea galei, când Teyana Taylor s-a confruntat direct cu un agent de securitate. Sursele au transmis că incidentul a izbucnit în timp ce artista încerca să urce din nou pe scenă pentru fotografia de grup alături de echipa filmului „One Battle After Another”.

Potrivit martorilor, agentul a blocat-o fizic, punându-și mâinile pe ea și împingând-o ușor, în timp ce Taylor insista să-și continue drumul spre scenă. Într-o filmare surprinsă în interiorul Teatrului Dolby, se aude cum artista îi atrage atenția gardianului: „Nu pune mâinile pe o femeie”, descriind gestul ca fiind „foarte nepoliticos”. La un moment dat, Taylor a spus către cei din jur: „M-a împins la propriu”.

Sursele spun că tensiunea a crescut rapid, gardianul solicitând chiar ca artista să-și ceară scuze, însă schimbul de replici a continuat, transformând finalul galei într-un moment de maximă tensiune. Până în prezent, reprezentanții Teyanei Taylor nu au comentat incidentul.

Teyana Taylor just blew up and got in a massive fight at the Oscars after “a man touched her” 👀 — Matt Wallace (@MattWallace888)

Gala Oscar 2026. Glume despre amenințările Iranului

Gazda serii, Conan O’Brien, revenit pentru a doua oară în rolul său de prezentator, nu a ezitat să facă glume tăioase la adresa unor personalități și companii din industrie. Printre țintele sale s-au numărat directorul Netflix, Ted Sarandos, și studioul Amazon, care nu a primit nicio nominalizare.

O’Brien a comentat și asupra securității sporită a ceremoniei, provocată de amenințările din partea Iranului după atacurile militare americane, glumind că, de fapt, pericolul venea „din partea comunității de operă și a celei de balet”, după declarațiile controversate ale lui Timothée Chalamet.

Într-un moment memorabil, O’Brien a glumit și despre viitorul tehnologiei: „Sunt Conan O’Brien și sunt onorat să fiu ultima gazdă umană a Premiilor Academiei. Anul viitor, va fi un Waymo în smoking”.

De la ironii despre Netflix și Amazon, la puterea globală a cinematografiei la Oscar 2026

Despre politică, a comentat: „Seara asta ar putea deveni politică și, dacă asta te face să te simți inconfortabil, există o alternativă la ceremonia de gală a premiilor Oscar, găzduită de Kid Rock. Este la Dave & Buster’s de la capătul străzii”.

Și nu s-a oprit aici, despre Netflix acesta a spus: „Este prima dată când apare într-o sală de cinema!”. Iar despre Amazon și filmele ignorate: „Și ele excluse? Walmart, Alibaba și Chewy. De ce site-ul de pe care comand hârtie igienică nu câștigă mai multe premii Oscar?”.

În momente mai emoționante, O’Brien a subliniat puterea cinematografiei: „Toți cei care urmăresc acum, în întreaga lume, sunt conștienți că acestea sunt vremuri haotice și înfricoșătoare. În momente ca acestea cred că premiile Oscar sunt deosebit de puternice – 31 de țări de pe șase continente sunt reprezentate în această seară, iar fiecare film pe care îl salutăm este produsul a mii de oameni care vorbesc limbi diferite, care muncesc din greu pentru a crea ceva frumos”.

Discursurile care au făcut valuri la Oscar 2026. De la hohote de râs la lacrimi sincere

Printre , Amy Madigan a stârnit hohote de râs: „Aseară eram la duș, încercând să mă gândesc la ceva de spus în timp ce mă epilam pe picioare – am pantaloni pe mine, nu trebuie să-mi fac griji pentru asta”.

Maggie Kang, co-regizoarea KPop Demon Hunters, a dedicat premiul Coreei și coreenilor de pretutindeni: „Pentru cei dintre voi care seamănă cu mine, îmi pare foarte rău că a durat atât de mult să ne vedem într-un film ca acesta, dar este aici. Aceasta este pentru Coreea și coreenii de pretutindeni”.

Rachel McAdams a adus un omagiu regretatei Diane Keaton: „A purtat atât de multe roluri, la propriu și la figurat, actriță, artistă, autoare, activistă, dar nicio rol nu a fost mai important pentru ea decât a fi mamă pentru cei doi copii ai săi”.

Proteste, emoții și dedicații memorabile pe scenă

Javier Bardem a folosit scena pentru a transmite un mesaj puternic: „Nu războiului. Și eliberați Palestina”.

Paul Thomas Anderson, după 11 nominalizări anterioare, și-a exprimat emoția pentru premiul de cel mai bun regizor: „Întotdeauna vei avea o oarecare îndoială că o meriți, dar nu există nicio îndoială asupra plăcerii de a o avea pentru mine”.

Jessie Buckley, câștigătoare a premiului pentru cea mai bună actriță, a dedicat victoria familiei sale și a avut un moment tandru cu soțul: „Pe tine, Fred. Te iubesc. Ești cel mai incredibil tată, ești cel mai bun prieten al meu și vreau să mai am 20.000 de copii cu tine”.

Michael B. Jordan a subliniat moștenirea și impactul marilor actori de culoare: „Sunt aici datorită oamenilor care au venit înaintea mea. Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forest Whitaker. Și să fiu printre acești giganți, printre strămoșii mei… mulțumesc”.

Gala Oscar 2026. Momente care au făcut senzație

David Borenstein, , a atras atenția asupra implicării civice: „Domnul Nimeni împotriva lui Putin este despre cum să-ți pierzi țara. O pierzi prin nenumărate acte mici de complicitate. Când nu spunem nimic atunci când oligarhii preiau mass-media”.

Și chiar și momentele mai lejere au atras atenția. Kieran Culkin a acceptat premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar în locul lui Sean Penn: „Sean Penn nu a putut fi aici în această seară. Sau… nu a vrut”.

Anne Hathaway și Anna Wintour, prezentând premiile pentru costume și machiaj, au oferit un schimb scurt, dar memorabil. Hathaway: „Anna, doar din curiozitate, ce părere ai despre rochia mea de diseară?”. Wintour: „… și nominalizații sunt”.