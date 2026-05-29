Scandal în Dinamo – FCSB! Un copil, fan al roş-albaştrilor, evacuat de jandarmi din mijlocul fanilor dinamovişti. Video

Derby-ul Dinamo – FCSB va stabili ultima echipă care va reprezenta România în cupele europene, în preliminariile Conference League. , în condiţiile în care programate în această perioadă.

Un copil, fan FCSB, a fost evacuat de jandarmi din mijlocul fanilor dinamovişti!

FCSB a început excelent „finala” şi a marcat în minutul 10 prin Dawa, după un corner excelent executat de Tavi Popescu. Iar bucuria golului a fost celebrată nu doar în peluza în care sunt fanii FCSB, ci şi la tribuna 0. Un copil, fan al roş-albaştrilor, „s-a deconspirat” în mijlocul fanilor dinamovişti, care au început să îl apostrofeze:

„Ieşi afară, javră ordinară!”, a fost tonul dat de fanii dinamovişti care au aruncat priviri ameninţătoare micuţului, care era însoţit de mama sa. Jandarmii au intervenit şi i-au evacuat pe cei doi din mijlocul fanilor dinamovişti.

Mama copilului evacuat din tribună: „Ne-a agresat un dinamovist!”

Reporterii FANATIK au stat de vorbă cu mama copilului, care a declarat: „Ne-a agresat un dinamovist. M-a scuipat, m-a înjurat de toată rasa şi de tot neamul. Îi dau în judecată”, a spus furioasă, femeia. Micuţul a fost condus de jandarmi în peluza fanilor de la FCSB. La pauza meciului, Gigi Mustaţă a stat de vorbă cu micuţul.

Galeria celor de la Dinamo şi-a continuat şi la acest meci protestul faţă de conducerea clubului, faţă de schimbarea siglei care va intra în vigoare în această vară. Ultraşii dinamovişti au intrat în peluză în minutul 10, exact când a marcat Dawa din cornerul executat de Tavi Popescu.

Femeia e de profesie avocat şi a dezvăluit pentru FANATIK că îl va de în judecată pe suporterul dinamovist care a agresat-o. Femeia a filmat toată scena cu telefonul mobil, iar pe imagini se observă cum un suporter dinamovist îi adresează injurii.

