Scandal după nunta lui George Simion. Membrii formației Phoenix se dezic asocierea cu AUR. „Interzic orice folosire, fie și a unui singur vers”

Reacția lui Andrei Ujică a venit după ce Nicu Covaci a cântat la nunta lui George Simion de sâmbătă, desfășurată în comuna Măciuca, acesta din urmă declarând chiar că „Phoenix are imnul AUR – “fie să renască numai cel cu har”.

Reacție virulentă a lui Andrei Ujică

Înainte ca formația Phoenix să urce sâmbătă pe scenă , liderul AUR a făcut referire la una din melodiile formației ca fiind imnul partidului. „Phoenix are imnul AUR – ‘fie să renască numai cel cu har’. Le mulțumesc că nu au cedat presiunilor care au existat ca să nu mai vină astăzi”, a susținut George Simion.

În replică, Andrei Ujică, cel care a compus alături de Șerban Foarță piese pentru Phoenix în anii ’70, s-a delimitat de atât de formația actuala și cât și de partidul AUR, declarând că interzice folosirea versurilor compuse de el, subliniind că versurile au fost scrise într-un anume context politic ce nu mai poate fi citit în actualul context.

„Aflu cu consternare că un anume George Simion a declarat astăzi la nunta sa că formația Phoenix ar fi compus „imnul AUR: Fie să renască…”

Vreau să fac următoarele precizări: în primul rînd, formația Phoenix nu mai există din 1977 și în al doilea rînd, versurile respective, împreună cu toate celelalte de pe dublul album CANTAFABULE, ne aparțin în exclusivitate lui Șerban Foarță și mie. Ele au fost compuse într-un anume context cultural și istoric, care văd că nu mai poate fi citit, darămite interpretat măcar decent momentan”, a scris Andrei Ujică pe pagina sa de Facebook.

Mai mult, acesta a susținut că interzice folosirea acestor versuri de oricare partid politic, amenințând că se va adresa justiției în caz contrat.

„Drept pentru care, declar public – fiind cu siguranță și în asentimentul lui Șerban Foarță – că interzic orice însușire și folosire abuzivă fie și a unui singur vers de pe albumul CANTAFABULE de către orice fel de mișcare și de către orice partid politic, indiferent de formă, incluzând aici și ideea de imn sau slogan al unei grupări cu care nu aș avea afinități nici în cel mai absurd vis. În caz contrar, mă văd nevoit să-mi apăr drepturile în justiție”, a mai scris acesta în .

Acuzații dure din partea altor membri ai formației

Gestul lui Nicu Covaci de a cânta pentru liderul partidului extremist AUR a stârnit un val de reacții dure în mediul online din partea fanilor formației care au acuzat faptul că s-au pervertit valorile formației care fugea din România comunistă în 1977.

Josef Kappl, fostul basist al trupei din Timișoara, a reacționat și el cu un mesaj dur pe pagina sa de Facebook transmițând că își schimbă decizia de a reveni în formația Phoenix pentru concertul aniversar de 60 de ani. Acesta l-a criticat și pe Nicu Covaci pentru decizia de a alătura imaginea formației cu partidul AUR.

„De unde s-a pornit și unde s-a ajuns!!!

De aceea vă rog să nu asociați niciodată ceea ce am realizat în anii ‘70, sub numele Phoenix din convingere, cu ceea ce face de mulți ani încoace “leaderul” acestui grup, sub același nume! Mi-e rușine de rușinea lui! Dar nu mi-e rușine, ci sunt mândru de cele realizate atunci! Pentru mine numele Phoenix rămâne în continuare un simbol al rezistenței și al năzuinței spre libertate! Phoenix nu mai există de mulți ani ca trupă, după ce cei cu adevărata “șiră a spinării” au părăsit grupul. Adio reunire! Cu mine NU!”, a scris Josef Kappl pe pagina sa de Facebook.

Fostul basist al trupei Phoenix, Ovidiu Lipan Țăndărică a declarat pentru că nu are nicio părere despre faptul că Nicu Covaci însă a subliniat că l-a sfătuit să aibă grijă asupra modului în care îi va fi afectată imaginea. „Până acum, spunea că el nu cântă la nunţi şi la toate alea, acuma văd că şi-a schimbat părerea. Am citit şi m-am amuzat. Dacă Nicu Covaci doreşte să se asocieze cu asta, de ce nu? Este libera alegere a fiecăruia în viaţă. O avea el o strategie”, a spus acesta.

În ceea ce-l privește pe Nicu Covaci, acesta a respins într-o intervenție la un post de televiziune acuzații legate de concertul la nunta lui George Simion, spunând despre acesta din urmă că „nu i se pare periculos”.