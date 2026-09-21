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Stjepan Thomas (50 de ani) riscă să fie demis după Oțelul Galați – Corvinul Hunedoara 2-3, meci din etapa a 10-a din SuperLiga decis de o petrecută pe final. În mod așteptat în principiu într-un astfel de context, antrenorul croat a făcut câteva declarații destul de dure la adresa arbitrilor după fluierul final.

Stjepan Thomas, extrem de supărat pe arbitraj la finalul meciului Oțelul – Corvinul 2-3

El a mai contestat și o altă fază și a spus că este dezamăgit de arbitrajul de la acest meci. De asemenea, tehnicianul a subliniat că se simte trist pentru întreg fotbalul românesc din cauza celor întâmplate din această perspectivă. „În primul rând, trebuie să vorbesc despre arbitraj. Sunt foarte dezamăgit de greșelile lor. Noi muncim din greu, toată săptămâna, și din cauza unei greșeli… Sunt foarte trist pentru fotbalul românesc, pentru viitorul lui. Azi am văzut că arbitrii au făcut multe greșeli. Și în minutul 3, la Iacob a fost roșu și penalty. Nu a fluierat nimic.

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Nu am ce să le spun jucătorilor mei azi. Ne-am chinuit până în ultimul minut. Am tras pe poartă de 25 de ori. Trebuie să ne îmbunătățim la fazele fixe, la marcaj, asta e problema noastră. Dar, în final, sunt foarte dezamăgit și supărat. Lucrăm o săptămână foarte mult și din cauza unor astfel de greșeli pierdem.

Sigur că trebuia dictat ofsaid. Am văzut pe cameră. Mulți oameni din Croația m-au sunat și au spus 100% ofsaid. Plus că tușierul a dat și el ofsaid. Nu știu la ce s-au uitat, decizia a fost o surpriză. Arbitrul nu s-a dus la monitor să verifice decizia”, a spus la finalul meciului

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Cristi Munteanu a criticat de asemenea virulent arbitrajul la finalul meciului

Președintele Oțelului a catalogat cele întâmplate la acest meci în mod clar drept „viciere de rezultat”. „Vreau să încep prin a spune foarte clar: viciere de rezultat. În prima fază, Paul Iacob a fost lovit fără minge. I-a rupt limba. La golul trei, doar camera VAR aia din satelit vede gol. E viciere de rezultat. Nu poți face asta. Tușierul de pe linie a văzut ofsaid. Vii și dai gol din camera VAR?

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La fel, în minutul trei nu s-a fluierat nimic, iar fundașul nostru avea sânge în gură. Acolo nu a văzut VAR-ul. Nu mă interesează. Ei sunt plătiți să vadă lucrurile astea. De asta sunt plătiți. Federația a făcut lucruri pentru a-i ajuta pe arbitri să ia decizii. Să-i ajute. Oamenii de la VAR stau la căldură și la umbră, trebuie să ia deciziile corecte.

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De ce au văzut un gol valabil și faultul ăla nu? I-a spart gura! Îmi pare rău să o spun, dar nu se poate așa. E o viciere clară de rezultat. În seara asta, rezultatul a fost decis la VAR. Nu vreau să vorbesc despre antrenor. Tot stadionul a strigat «Demisia!». Ce să facă antrenorul? Să arbitreze el? De asta avem VAR, să corecteze greșelile. Acum a întors o decizie bună. VAR-ul a greșit”,