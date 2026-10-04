Scandal după „roșul” lui Radu Drăgușin! Florin Manea îl desființează pe arbitru și îl acuză pe Lewandowski: „S-a aruncat! Trebuia să dea simulare”

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România a pierdut cu 0-6 la Varșovia în fața Poloniei, echilibrul partidei fiind rupt în minutul 22, atunci când Radu Drăgușin a fost eliminat și a provocat penalty. Cu toate acestea, majoritatea experților din fotbal au concluzionat că arbitrul elvețian Urs Schnyder a acordat mult prea ușor roșu pentru Drăgușin și lovitură de la 11 metri.

Florin Manea crede că arbitrul elvețian Urs Schnyder a judecat foarte prost faza în care l-a eliminat pe Drăgușin

De altfel, UEFA l-a oprit de la delegări pe Schnyder, semn că erorile nu au trecut observate. Chiar și așa, România a fost nevoită să joace în 10 oameni mai bine de o repriză și a primit 5 goluri până la final. Florin Manea nu crede că cineva îi poate reproșa ceva lui Radu Drăgușin pentru faza respectivă.

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„Am văzut ce văzut toată lumea. A fost o eroare de arbitraj, zic eu, la cartonașul roșu al lui Radu. Sigur, nu a fost fault din punctul meu de vedere, trebuia să dea simulare.

i nu l-a atins nimeni la picioare (n.r. pe Lewandowski), dar s-a aruncat ca și cum l-a lovit cineva. Eu cred că a greșit în primul rând că a dat roșu, dacă ar fi dat fault și galben atunci l-ar fi chemat la VAR”, a declarat Florin Manea la

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Radu Drăgușin și-a cerut scuze pentru eliminarea din meciul cu Polonia: „Cuvintele sunt de prisos”

și are 0 puncte după trei partide. Radu Drăgușin a comentat la rândul său faza la finalul meciului cu Polonia și regretă că și-a lăsat colegii în inferioritate numerică. Asta, chiar dacă majoritatea analiștilor cred că fundașul Fiorentinei a fost eliminat mult prea ușor.

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„Cuvintele sunt de prisos. A fost o fază pe care nu am jucat-o bine, sunt dezamăgit de acea fază, îmi pare rău! I-am lăsat pe băieți în 10. De acolo, a fost un drum aproape imposibil mai ales atunci când întâlnești jucători de asemenea valoare. Nu vreau să comentez, nu trebuia eu să mă pun în acea situație. E decizia arbitrului, e vina mea. Mai multe nu am de spus.

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Faza a fost foarte rapidă, acesta e ritmul la care se joacă astfel de meciuri. A fost o fază jucată greșit de mine și am plătit cu acest rezultat. Este foarte dificil să joci 10 contra 11 cu o echipă de acest fel. Adversarii de calitate când simt că ai spații, te taxează. Nu am ce să le reproșez băieților pentru că greșeala a fost a mea”, a declarat Radu Drăgușin după Polonia – România 6-0.