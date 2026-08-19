Sport

Scandal după stabilirea seriilor din Liga 3! FRF, chemată să dea explicații

Federația Română de Fotbal a anunțat, marți, componența celor opt serii din Liga 3, însă modul în care acestea au fost numerotate și împerecheate pentru play-off a stârnit deja controverse
Catalin Oprea
19.08.2026 | 18:30
Scandal dupa stabilirea seriilor din Liga 3 FRF chemata sa dea explicatii
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Tragerea la sorți pentru Liga 3 / Foto: frf.ro
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Noua structură a seriilor din Liga 3 a stârnit deja nemulțumiri și controverse, în special din cauza modului în care acestea au fost numerotate și, implicit, împerecheate pentru play-off.

Zona Moldovei, dezavantajată?

Cei mai furioși sunt conducătorii formațiilor din Seria 1, zona Moldovei, după ce Federația a decis ca Seria 2 să nu mai fie destinată zonei de sud-est, ci centrului țării. Mai exact, formațiile din Iași, Vaslui sau Putna vor fi împerecheate în play-off-ul de promovare cu echipele din zona Brașov, Sibiu și Mediaș.

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Astfel, moldovenii consideră că această schimbare le diminuează considerabil șansele de a promova în Liga 2, deoarece formațiile din zona Brașov-Sibiu sunt foarte puternice.

În schimb, echipele din Galați, Brăniștea și Liești, aflate la o aruncătură de băț de echipele din Moldova, sunt distribuite în Seria 4. Vor face, însă, deplasări lungi la Gheorgheni, Târgu Secuiesc sau Odorheiul Secuiesc.

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Ieșenii cer „eliminarea suspiciunilor”

ACS USV Iași a solicitat Federației Române de Fotbal să explice criteriile care au stat la baza repartizării și numerotării seriilor.

Am văzut discuțiile apărute după stabilirea componenței seriilor Ligii 3. Cred că trebuie să fim foarte atenți atunci când vorbim despre presupuse avantaje sau despre favorizarea unor cluburi. Eu nu am, în acest moment, niciun element concret care să îmi permită să afirm că o echipă a fost avantajată intenționat.

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În același timp, actualul sistem competițional face ca împărțirea și numerotarea seriilor să aibă o importanță mai mare decât în trecut, pentru că acestea stabilesc și traseul ulterior din play-off. Tocmai de aceea cred că ar fi util ca Federația Română de Fotbal să prezinte criteriile care au stat la baza acestei repartizări, mai ales în situațiile în care existau mai multe variante geografice posibile.

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Transparența trebuie privită doar ca o modalitate firească de a elimina orice suspiciune. Pentru noi este important ca toate cluburile să pornească la drum având încredere în competiție și în regulamente. Dincolo de aceste discuții, ceea ce putem și trebuie să facem este să ne pregătim cât mai bine și să demonstrăm pe teren că merităm să ne atingem obiectivele”, a declarat Vlad Ciobanu, președintele secției de fotbal CSM Iași, club afiliat din această vară cu ACS USV Iași, conform liga2prosport.ro.

Joi, 20 august, este programată tragerea la sorți pentru stabilirea programului din Liga 3, sezonul 2026/2027.

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