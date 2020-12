Scandal fără precedent din cauza gunoiului din sectorul 1. Clotilde Armand, atacată: “Nu are cunoștințele necesare”

Scandalul generat de criza gunoiului din sectorul 1 continuă. Romprest răspunde acuzațiilor aduse de Clotilde Armand, susținând că aceasta nu știe despre ce vorbește și acționează împotriva cetățenilor.

Reprezentații companiei au transmis, printr-un comunicat, poziția acestora cu privire la acuzațiile lansate de primarul sectorului 1. Compania susține că serviciile prestate nu au mai fost plătite de luni bune.

Clotilde Armand a explicat că bugetul pe care îl deține nu poate suporta sumele foarte mari alocate pentru strângerea gunoiului, că facturile trimise de Romprest nu sunt legale. În plus, edilul a precizat că analiza aparatelor GPS ale mașinilor arată că serviciile facturate nu au fost prestate.

Romprest răspunde acuzațiilor lansate de Clotilde Armand

Romprest a respins toate acuzațiile lansate de primarul sectorului 1 și a acuzat-o pe aceasta că vorbește în necunoștință de cauză. Societatea a menționat că sunt nevoiți să transmită un răspuns oficial împotriva acuzațiilor făcute cu lejeritate la adresa lor, scrie B1.ro.

„În cazul Contractelor de delegare a gestiunii unui serviciu public, tarifele sunt aprobate de către Autoritate, conform prevederilor contractuale, prin Act adițional la Contract, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local. Operatorul delegat este deci obligat să factureze prestația în baza acestor tarife aprobate legal, aflate în vigoare. Facturile sunt, deci, emise în deplină legalitate.

De asemenea, considerăm că, invocarea caracterului nelegal al unor acte aflate în vigoare, care au fost aprobate de către Autoritatea Locală prin organul deliberativ, Consiliul Local Sector 1, și contestarea acestora exced cadrului contractual în care Operatorul își desfășoară activitatea, subiectul fiind de competența instituțiilor abilitate în acest sens”, au explicat reprezentații.

Aceștia au adus lămuri și pentru afirmațiile conform cărora ar fi cerut bani pentru servicii pe care nu le-au prestat: „decontarea prestațiilor din cadrul activității de Curățenie Căi Publice pentru operațiunile de Măturat mecanizat și Spălarea carosabilului nu se face raportat la înregistrările GPS, respectiv la numărul de ore de prestație (așa cum este cazul deszăpezirii), ci la suprafața salubrizată, conform programelor întocmite de către Autoritatea Contractantă. Menționăm că, datele GPS confirmă poziția autospecialelor și, prin diferența timpilor înregistrați, numărul de ore de prestație în care funcționează echipamentele montate pe autospecialele Romprest”.

Romprest susține că primarul sectorului 1 vorbește, deși „nu are nici calitatea si nici cunoștințele necesare” și acțiunile acesteia nu urmăresc interesele cetățenilor. „Analizând atât la nivelul stării de curățenie cât și la nivel financiar, respectiv al implicațiilor pentru bugetul local, este evident că NU se urmărește interesul cetățenilor, din contră.

Pentru că, orice încălcare a legislației de mediu privind atingerea țintelor de deviere atrage amenzi și orice întârziere la plata serviciilor atrage penalități. Deci costuri suplimentare la bugetul local.” Aceștia au adăugat că Armand instigă „la încălcarea prevederilor legislației de mediu și a legilor și regulamentelor pe baza cărora se desfășoară serviciul de salubrizare”.

Mai mult, Romprest acuză că nu au nicio posibilitate de a comunica cu reprezentanții primăriei conduse de Clotilde Armand, adăugând că „am încercat, vă asiguram, cu răbdare și cu toate argumentele legale și contractuale. La întâlnirea care NU a avut loc, conform declarației primarului din cadrul Ședinței de Consiliu Local din data de 04.12.2020, dar care s-a desfășurat în realitate, în sediul Primăriei, în data de 16 noiembrie 2020. Întâlnire la care, pentru a întruni reprezentativitatea necesară asumării imediate a soluțiilor ce urmau a fi agreate de către părti, din partea Romprest au participat cinci membri din conducerea executivă și avocatul Companiei.

Am sperat că se vă da dovada de o minima diligenta pentru a înțelege situația reala precum și impactul economic pe care îl are neplata facturilor restante pentru serviciile prestate și confirmate asupra Operatorului, în condițiile în care la acea data erau depășite de scadența facturi în valoare de peste 85 milioane lei.

Am sperat că se vă da dovada de o minimă diligență pentru a conștientiza specificul și importanța acestui serviciu și, în consecință, că vom stabili, de comun acord, soluții viabile care să conducă la rezolvarea amiabilă a situației, în interesul comun al cetățenilor și al părților contractante. Or, în plenul Ședinței de Consiliu Local, Doamna Primar a negat însăși existenta acestei întâlniri. Am văzut soluțiile unilaterale ale doamnei Primar. Au fost intens mediatizate. Urmează să vedem și urmările acestora”, au încheiat reprezentanții Romprest.