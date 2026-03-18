Scandal fără precedent la alegerile FRF! Ilie Drăgan, ținut cu greu de cei din sală! Paza a intervenit: „Asta e dictatură!”. Foto și video

Tensiune în toată regula înaintea votului pentru alegerea președintelui Federației Române de Fotbal. Ilie Drăgan nu a fost lăsat să-și țină discursul înainte de vot și, astfel, contracandidatul lui Răzvan Burleanu a izbucnit. Au urmat scene revoltătoare în sala „Nicolae Dobrin”.

Scandal la alegerile FRF! Ilie Drăgan, ținut cu greu de cei aflați în sală

Totul bine și frumos la alegerile pentru postul de președinte al Federației Române de Fotbal până în momentul votului. Ilie Drăgan, contracandidatul lui Burleanu, .

Ilie Drăgan a fost extrem de nemulțumit pentru că nu a fost lăsat . Mai mult decât atât, FANATIK a surprins momente cu Ilie Drăgan în timp ce își pregătea discursul, însă acest moment nu a mai avut loc.

„Eu mi-am făcut un discurs și nu mă lăsați să vorbesc? Vorbiți serios? Eu nu am crezut că vorbiți serios. Pe bune? Cum se poate așa ceva? Cum se poate așa ceva, oameni buni? E dictatură, oameni buni! E vorba de respect. Nu se poate așa ceva, nu cred așa ceva. Cum să nu mă lase să vorbesc? Nu eu fac circ, dumneavoastră”, a spus Ilie Drăgan.

Scene revoltătoare la Casa Fotbalului! Ilie Drăgan și-a ținut discursul în timpul votului

Au urmat scene incredibile. Ilie Drăgan a scăpat foile pe jos într-o dispută cu un membru al Comisiei și a fost ținut cu greu de cei aflați în sală. Ulterior, fondatorul și președintele clubului 3 Kids Sport a ales să își susțină discursul chiar în timpul votului. Cei de la pază au venit să-l calmeze pe Ilie Drăgan, rivalul lui Burleanu la alegerile FRF.

Fără microfon și bruiat de zgomotul din sală, Ilie Drăgan a încercat să își susțină discursul țipând în fața presei. După ce și-a încheiat pledoaria, contracandidatul lui Răzvan Burleanu a părăsit sala pentru a sta de vorbă cu jurnaliștii.

„Vorbim despre viitorul copiilor, și s-a votat ca eu să nu pot vorbi după ce domnul Burleanu a ținut un discurs de 45 de minute? Ăsta e un teatru ieftin. Eu am crezut că se referă doar la Comitetul Executiv nu la cei care candidează la alegeri. Râd, dar îmi vine să plâng.

„Dacă noi nu semnalăm aceste lucruri… Nu e normal. Putem să comparăm foarte lejer cu ce se întâmplă în Iran sau alte dictaturi. Am spus ceva nepotrivit sau minciuni? Domnul Burleanu se crede mega onest, dar a mințit pe toată lumea. A spus că stă două mandate și acum vrea 4″, a declarat Ilie Drăgan.