Scandal fără precedent la Craiova: ” Ne-aţi băgat mama în sac şi ziceţi că are COVID, nemernicilor!“ ”Puteţi să vă daţi de toţi pereţii, că tot de COVID v-o livrez” – Video

O familie este revoltată și a făcut un adevărat scandal la Spitalul de Urgență din Craiova, după ce ruda celor îndoliați a murit de cancer, iar personalul medical i-a anunțat să vină să o ia și să o înmormânteze pe protocolul COVID 19, deși femeia murise din cu totul altă boală.

Cei doi frați care au mers la spital să ridice trupul neînsuflețit al mamei lor, însă s-au trezit într-o situație neplăcută și acuză personalul medical că au lăsat femeia să moară fără să primească îngrijirile necesare.

Familia a ridicat trupul femeii care se afla într-un sac de plastic, la fel ca în cazul bolnavilor de coronavirus.

Familia femeii decedate: De ce ne-aţi dat hainele mamei acasă? Dacă erau infectate?

Revoltate, rudele femeii bolnave de cancer care a murit la spital au filmat întreaga scenă la spital și susțin că este de necontenit faptul că personalul medical i-au băgat mama într-un sac de plastic, la fel ca în cazul bolnavilor de coronavirus. Medicii de la Spitaluld e Urgență Craiova susțin că aceasta este procedura.

” În mod normal, se testează la 6 zile de la contact, dânsa n-a mai apucat să fie testată, dar rămâne în continuare suspectă. De aceea a venit în sac, asta-i procedura. Pentru a evita îmbolnăvirea pentru toată lumea.“, a încercat să explice o asistentă.

Cei doi copii au femeii decedate la spitalul Craiova au început să țipe și să acuze personalul de neprofesionalism, mai ales pentru că după ce mama lor a murit le-au fost trimise hainele acasă, ceea ce a ridicat un semn de întebare.

” Atunci de ce ne-aţi dat hainele mamei acasă? Dacă erau infectate?“, a urlat fiica persoanei decedate. ” Aţi lăsat-o să moară ca un câine. Nu ne-aţi spus nimic. Ne-aţi băgat mama în sac şi ziceţi că are COVID, nemernicilor! Cum să se infecteze de la o altă pacientă? Ea a stat singură în salon.“, au strigat copiii femeii.

Cum se apără conducerea Spitalului de Urgență din Craiova

” Personalul medical a găsit-o pe pacientă în alt salon, a dormit cu o doamnă care a fost testată pozitiv ulterior. Nu am mai apucat să-i facem testul COVID pentru că a decedat. Dar a intrat în contact direct cu un pacient pozitiv şi era normal să o considerăm suspectă. Ăsta-i protocolul, dar nu toţi oamenii înţeleg.“, a declarat Bogdan Fănuţă, directorul medical al spitalului.

După ce scandalul a luat amploare, conducerea spitalului a schimbat procedura în cazul femeii decedate de cancer. ” S-a stabilit că boala este la debut. Am făcut investigaţiile necesare şi în cele din urmă s-a stabilit că persoana decedată poate fi dată familiei fără protocol COVID.“, au declarat reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, scrie adevărul.ro, unde puteți urmări și înregistrarea cu cei doi frați în timp ce discută cu personalul medical.

”Îngroşarea numărului de infectaţi şi morţi COVID prin practici mizerabile“

Un alt caz revoltător a avut loc pe 2 iulie, după ce un bărbat a anunțat pe Facebook neregulile de la spital, după ce bunica soției sale a murit. La fel ca și în cazul femeii bolnave de cancer, bătrânica a fost trecută, inițial, tot decedată de coronavirus.

Bunica de 80 de ani a fost internată la secția de Hematologie a Spitalului Filantropia din Craiova cu multiple diagnostice: leucemie acută, trombocitopenie, diabet, hepatită C, microlitiază renală. După ce femeia a murit, nimeni nu a anunțat familia. Apoi, medicii i-au spus că testul pentru COVID nu a venit și dacă vor trimit persoana decedată acasă pe protocolul COVID, însă oamenii au refuzat și toată situația a degenerat.

Personalul medical a făcut o greșeală mare în ceea ce privește transferul pacientei. Astfel, pe fișa de transfer a bolnavei medicii de la Spitalul Filantropia au uitat să treacă faptul că pacienta nu este suspectă de COVID și că i se făcuseun test de screening, nu un test de COVID.

” Am trăit pe viu experienţa pe care mulţi o descriau, dar îmi părea neverosimilă: îngroşarea numărului de infectaţi si morţi COVID prin practici mizerabile. La internare, conform protocolului, s-au recoltat probe pentru analiza COVID, atât de la ea, cât şi de la însoţitor (nu a fost suspiciune, ci analize de tip screening) . Peste noapte, starea i s-a înrăutăţit şi a fost transferată la Spitalul Regional la ATI. De aici începe regia!

Cu toate ca de la Filantropia nu a venit ca suspect COVID, »eroii din linia întâi» ai Spitalului Regional au mirosit oportunitatea şi au internat-o ca suspect COVID. În seara acelei zile, bunica s-a stins. De aici începe balamucul! După ce a murit, nimeni nu s-a deranjat sa dea un telefon să anunţe familia. Am aflat cu ajutorul unui medic cu suflet mare (prieten de-al nostru) , care ne-a fost alături în toate aceste încercări.

Mergând aparţinătorii duminica dimineaţa pentru a ridica trupul neînsufleţit… ŞOC!!! »N-a venit analiza COVID, dar v-o dam ca şi cum ar avea COVID şi o îngropaţi pe protocol COVID». Bineînţeles că am refuzat şi am spus că aşteptăm analizele, să o luăm acasă şi să o îngropăm creştineşte. Rezultatul covid a venit luni seara, dar ghici! Nimeni nu ne-a anunţat despre asta. Din nou am aflat rezultatul cu ajutorul bunilor prieteni.

Marţi dimineaţa mergem la morga pentru împlinirea formalităţilor, dar…. STUPOARE: «chiar dacă a venit testul negativ la covid, v-o livram (aici am citat-o pe gingaşa doctora) pe protocol covid si mergeţi cu ea direct la cimitir». Încercând să aflăm ce se întâmplă, ne-am lovit de lipsa de empatie şi de arogaţa (să nu zic nesimţirea) personalului de la morgă. Iar replica unei doctoriţe (cea care era de gardă se pare) este antologică: «Puteţi să vă daţi cu curu’ de toţi pereţii, că tot de COVID v-o livrez». O altă doctoriţă (asta era mai tinerică, foarte aranjată) m-a ameninţat că va chema politia (deh, aşa tratăm noi oamenii cu necazuri şi cu ofuri – ca pe 10 august). Nimeni nu voia sa ne asculte, nimeni nu a vrut sa-şi arunce un ochi peste hârtii. Ei ştiau una şi bună: protocol COVID. Când i-am acuzat că au interes pentru a face asta, domniţei aranjate i-a sărit muștarul.

Am reuşit să găsesc o persoană integră în acel spital, cu funcţie de conducere (din motive lesne de înteles nu voi spune despre cine este vorba, dar să-i dea Dumnezeu sănătate) care şi-a făcut timp să mă asculte, să se uite peste actele medicale pe care i le-am pus la dispoziţie, să facă o cercetare amănunţită a cazului şi să îndrepte o greşeală monstruoasă.”, a scris Alexandru Bogdan Samfira pe Facebook.