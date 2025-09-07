Sport

Scandal fără precedent! Raphinha acuză aspru Disneyland de rasism: „Angajați mizerabili! Vă urăsc!”. De la ce a pornit totul. Video

Raphinha, atacantul brazilian al Barcelonei, a acuzat grav Disneyland! Fotbalistul catalanilor susține că fiul său a fost victima unui act de rasism
Ciprian Păvăleanu
07.09.2025 | 19:30
Scandal fara precedent Raphinha acuza aspru Disneyland de rasism Angajati mizerabili Va urasc De la ce a pornit totul Video
ULTIMA ORĂ
Raphinha a acuzat Disneyland de rasism! Foto: Colaj FANATIK

Deși se află la mii de kilometri distanță, fiind prezent în lotul Braziliei pentru preliminariile Campionatului Mondial din 2026, Raphinha nu a putut să tacă în momentul în care fiul său de doar câțiva ani, Gael, ar fi fost victima unui act de rasism al unei mascote de la Disneyland.

ADVERTISEMENT

Raphinha acuză Disneyland de rasism! Care a fost motivul

Atacantul brazilian al Barcelonei și-a exprimat furia pe Instagram, unde a postat un videoclip în care fiul său, Gael, era ignorat total de una dintre mascotele de la Disneyland. Raphinha este convins că acesta a fost un act clar de rasism, din moment ce o mulțime de alți copii albi erau luați în brațe și salutați de respectivul angajat.

În clip se poate observa cum fiul fotbalistului încearcă să se strecoare printre ceilalți copii, fiind fascinat de „eroul” său din desenele animate, însă mascota deghizată în una dintre veverițele din „Chip și Dale” continuă să-l ignore pe băiețel, în timp ce alți copii, cu culoarea pielii albă, erau luați în brațe de personaj.

ADVERTISEMENT

Văzând că nu este luat în seamă, bărbatul prezent la parcul de distracții cu Gael, cel mai probabil un prieten sau un membru al familiei lui Raphinha, l-a luat pe micuț în brațe și a încercat, cu insistență, să „smulgă” un salut de la angajatul Disneyland, însă s-a lovit de un nou refuz.

Raphinha a răbufnit! Ce a transmis fotbalistul Barcelonei pe rețelele de socializare

Atacantul campioanei din La Liga a răbufnit și a acuzat Disneyland de lipsă de profesionalism din partea angajaților, ferindu-se să folosească cuvântul „rasism”, însă a lăsat să se înțeleagă de la sine că despre asta este vorba, de fapt:

ADVERTISEMENT
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
Digi24.ro
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”

„Angajații voștri sunt o rușine. Nu ar trebui să tratați oamenii așa, mai ales un copil. Se presupune că trebuie să faceți copiii fericiți, nu să ignorați un copil. Prefer să spun «ignorat» și nu altceva. Sunteți o rușine

ADVERTISEMENT
L-a distrus și vrea să-i ia copiii legendarului sportiv! Acuzații grave: ”Am găsit...
Digisport.ro
L-a distrus și vrea să-i ia copiii legendarului sportiv! Acuzații grave: ”Am găsit în patul fiicei noastre”

Înțeleg oboseala celor care lucrează aici, dar de ce toți copiii albi au primit îmbrățișări și fiul meu nu? Vă urăsc, Disneyland. El doar a vrut un salut și o îmbrățișare. Din păcate, nu a primit. Angajatul acela este mizerabil”, a transmis Raphinha prin mai multe postări pe InstaStory.

Raphinha mesaj
Mesajul transmis de Raphinha pe Instagram
Raphinha mesaj
Mesajul transmis de Raphinha pe Instagram
Dani Coman, sfat prețios pentru Horațiu Moldovan după gafa impardonabilă: „Îmi amintește de...
Fanatik
Dani Coman, sfat prețios pentru Horațiu Moldovan după gafa impardonabilă: „Îmi amintește de perioada mea la Rapid”
Anca Surdu dezvăluie cum se comportă Denis Alibec cu ea. Gigi Becali spunea...
Fanatik
Anca Surdu dezvăluie cum se comportă Denis Alibec cu ea. Gigi Becali spunea că sportivul s-a schimbat, însă care e adevărul?
Max Verstappen a câștigat Marele Premiu al Italiei! Moment uluitor cu cei doi...
Fanatik
Max Verstappen a câștigat Marele Premiu al Italiei! Moment uluitor cu cei doi piloți ai McLaren în prim-plan. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
'Bă, nu veni când semnează contractul! Ce ești tu, impresarul lui?! Cine a...
iamsport.ro
'Bă, nu veni când semnează contractul! Ce ești tu, impresarul lui?! Cine a semnat pentru Alanya, Gică sau Ianis?'. Și-a ieșit din minți după ce Hagi jr. a fost prezentat în Turcia
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!