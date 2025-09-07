Scandal fără precedent! Raphinha acuză aspru Disneyland de rasism: „Angajați mizerabili! Vă urăsc!”. De la ce a pornit totul. Video

Deși se află la mii de kilometri distanță, fiind prezent în lotul Braziliei pentru preliminariile Campionatului Mondial din 2026, Raphinha nu a putut să tacă în momentul în care fiul său de doar câțiva ani, Gael, ar fi fost al unei mascote de la Disneyland.

ADVERTISEMENT

Raphinha acuză Disneyland de rasism! Care a fost motivul

și-a exprimat furia pe Instagram, unde a postat un videoclip în care fiul său, Gael, era ignorat total de una dintre mascotele de la Disneyland. Raphinha este convins că acesta a fost un act clar de rasism, din moment ce o mulțime de alți copii albi erau luați în brațe și salutați de respectivul angajat.

În clip se poate observa cum fiul fotbalistului încearcă să se strecoare printre ceilalți copii, fiind fascinat de „eroul” său din desenele animate, însă mascota deghizată în una dintre veverițele din „Chip și Dale” continuă să-l ignore pe băiețel, în timp ce alți copii, cu culoarea pielii albă, erau luați în brațe de personaj.

ADVERTISEMENT

Văzând că nu este luat în seamă, bărbatul prezent la parcul de distracții cu Gael, cel mai probabil un prieten sau un membru al familiei lui Raphinha, l-a luat pe micuț în brațe și a încercat, cu insistență, să „smulgă” un salut de la angajatul Disneyland, însă s-a lovit de un nou refuz.

They literally shook the hands of every white kid except Raphinha’s son who’s the only non white kid there. This is so disgusting and sad. No kid deserves this — Anabella💙❤️ (@AnabellaMarvy)

🚨 SCANDAL! Raphinha is accusing Disneyland Paris of RACISM in social media. 🇧🇷 He said: “They are supposed to make children happy, not ignore them.” "Why were all the white children hugged and my son wasn't?" — Polymarket FC (@PolymarketFC)

Raphinha a răbufnit! Ce a transmis fotbalistul Barcelonei pe rețelele de socializare

Atacantul campioanei din La Liga a răbufnit și a acuzat Disneyland de lipsă de profesionalism din partea angajaților, ferindu-se să folosească cuvântul „rasism”, însă a lăsat să se înțeleagă de la sine că despre asta este vorba, de fapt:

ADVERTISEMENT

„Angajații voștri sunt o rușine. Nu ar trebui să tratați oamenii așa, mai ales un copil. Se presupune că trebuie să faceți copiii fericiți, nu să ignorați un copil. Prefer să spun «ignorat» și nu altceva. Sunteți o rușine

ADVERTISEMENT

Înțeleg oboseala celor care lucrează aici, dar de ce toți copiii albi au primit îmbrățișări și fiul meu nu? Vă urăsc, Disneyland. El doar a vrut un salut și o îmbrățișare. Din păcate, nu a primit. Angajatul acela este mizerabil”, a transmis Raphinha prin mai multe postări pe InstaStory.