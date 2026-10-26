Scandal! FCSB, amenințată că pierde la „masa verde” derby-ul cu Rapid! „Cerem și depunctarea”

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și au aplaudat scandările rasiste ale ultrașilor la adresa rromilor, fapt ce a stârnit indignarea Comunității Etniei Rromilor din România.

Comunitatea Etniei Rromilor din România amenință FCSB după derby-ul cu Rapid

Dumitru Giuliano, vicepreședintele Comunității Etniei Rromilor din România, a contactat FANATIK după : „Din punctul meu de vedere, dacă nici acum LPF nu va lua măsuri drastice în privința acestei echipe, adică a FCSB-ului, înseamnă că acel parteneriat pe care l-am făcut a fost doar un blat, doar pe hârtie”.

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ONG-ul care a încheiat de asemenea un parteneriat și cu Dinamo după ce ultrașii „câinilor” au avut mai multe derapaje rasiste, pune deja la îndoială lupta împotriva rasismului: „Așa cum se întâmplă în România că sunt foarte blaturi, așa a fost un blat și cu Partida Rromilor pentru a putea închide gura noastră, a celor care vedem ce se întâmplă pe stadioane”.

Organizația deja strânge informații și dovezi pentru a porni demersurile legale: „Vom analiza și noi mesajele și cred că ar trebui să se ia măsuri și împotriva jucătorilor. Din punctul meu de vedere ar trebui să fie sancțiuni împotriva echipei FCSB pentru că jucătorii au încurajat scandările rasiste, care devin deja un flagel”.

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Comunitatea Etniei Rromilor din România, adrese oficiale către FRF, LPF și plângere împotriva FCSB-ului la CNCD

Dumitru Giuliano a dezvăluit pentru FANATIK direcțiile pe care asociația le va urma după incidentele de la FCSB – Rapid: „Eu cred că până nu se va depuncta o echipă pentru astfel de comportamente nu se va schimba nimic. Sau să piardă la masa verde cu 0-3. Altfel nu vom scăpa de aceste scandări, fără sancțiuni clare, care să îi doară și nu se mai poată permite așa ceva. Noi vom face mai multe adresa la LPF, FRF și la CNCD pentru că nu se mai poate așa ceva. Mă doare tot ce se întâmplă”.

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Dumitru Giuliano s-a săturat până peste cap de aceste derapaje și a mărturisit: „Au fost oameni din comunitatea rromilor care mă tot sună și îmi spun că nu mai pot să meargă cu copiii la meciuri pentru că trebuie să înjur rromii dacă merg în tribună alături de suporteri și nu știu ce să îi spun copilului meu. E ca și cum ne-am înjura singuri. Am foarte multe astfel de mesaje din toată țara”.

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Vicepreședintele ONG-ului este 100% convins că rasismul pe stadioane este extrem de real: „În rândul galeriilor din România există ură împotriva rromilor, deci nu sunt doar niște scandări. Eu urmăresc cu îngrijorare ce se întâmplă în social media, unde primesc tot felul de mesaje cu Antonescu, care a comis un genocid împotriva rromilor.

Am și făcut plângere penală împotriva unui suporter dinamovist din Constanța, iar acum este cercetat. E interzis prin lege așa ceva, e penal. Cum să spui că dacă Antonescu mai trăia, rromii nu mai existau?!”.