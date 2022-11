Scandal uriaș pe axa FCSB – CFR Cluj. Billel Omrani a făcut plângere penală: „I-au falsificat semnătura!” Exclusiv

Billel Omrani, , are și alte probleme decât cele sportive. Franco-algerianul de 29 de ani luptă să revină la forma sportivă cu care ne-a obișnuit când lua titluri pe bandă rulantă cu CFR Cluj, dar și să scape de o povară financiară ce i-a apărut după terminarea contractului cu CFR Cluj!

Billel Omrani, jucătorul celor de la FCSB, a fost executat silit de ANAF pentru TVA din perioada când juca la CFR Cluj!

FANATIK a aflat că Billel Omrani, unul dintre jucătorii la care , are probleme extra-sportive de câteva luni. Mai exact de la finalul verii, din luna august, de când a fost executat silit de ANAF Cluj!

Fotbalistul a primit o decizie din partea autorităților din Cluj, iar motivul îl reprezintă neplata de TVA. E vorba de o sumă de circa 50.000 de euro pe care Omrani ar datora-o fiscului în acest moment.

Din informațiile noastre, de contabilitatea lui Omrani, în perioada în care juca pentru campioana CFR Cluj, se ocupa o firmă apropiată clubului din Gruia. O firmă cu care lucrează și .

Billel Omrani și-a angajat avocat, pe Sabin Gherdan, cunoscut în breaslă și ca avocatul sportivilor. Acesta a contestat în instanță executarea silită a ANAF. Zilele trecute a fost termen la Judecătoria Cluj. Decizia executării silite a actualului jucător de la FCSB a fost momentan suspendată!

Scandal monstru pe axa CFR Cluj – FCSB, cu Billel Omrani în prim-plan. „S-a admis suspendarea executării silite. Aceasta arată că e nelegală”

Contactat de FANATIK, Sabin Gherdan, avocatul lui Omrani, a confirmat informațiile deținute de site-ul nostru de la apropiații jucătorului de la FCSB. Gherdan a venit cu detalii despre această situație, care poate genera un scandal uriaș în funcție de ancheta justiției.

„Există pe rolul instanțelor de judecată o serie de litigii între Billel Omrani și ANAF. Practic Billel Omrani a aflat, indirect, că este executat silit pentru obligații fiscale, anume TVA, deși lui nu i-a fost comunicat niciun document cu privire la existența acestor obligații de plată TVA. Mai mult, conform prevederilor legale, inclusiv al unui Ghid ANAF, jucătorii de fotbal nu sunt plătitori de TVA și lor nu li se aplică regimul TVA, prin urmare nu trebuia să datoreze TVA.

Astfel am contestat executarea silită la Judecătoria Cluj-Napoca, iar pe 2 noiembrie a avut loc primul termen. S-a admis suspendarea executării silite! Se întâmplă destul de rar ca un contestatar să reușească să suspende o executare silită a ANAF. Nu știu să mai existe o astfel de decizie la nivel de sportivi în România. Acest aspect dovedește, într-o mare măsură, că executarea silită a lui Omrani este nelegală”, a declarat Gherdan în exclusivitate pentru FANATIK.

De unde i se trage executarea silită? „Nu a împuternicit pe nimeni să administreze relația dintre el și ANAF, mai ales că sportivii nu datorează TVA!”

FANATIK a încercat să afle, totuși, cum s-a ajuns la decizia celor de la ANAF Cluj în condițiile în care nu știe nimic despre aceste datorii care i se impută.

„De unde i se trage această executare silită lui Omrani? Este o discuție foarte lungă. Ideea e că noi am mers pe firul evenimentelor și am aflat că există o relație între Omrani și ANAF despre care sportivul nu are cunoștință. S-au efectuat mai multe documentele contabile, declarații de TVA, o serie de solicitări către ANAF care nu au fost semnate de către sportiv.

Adică sportivul nu a împuternicit pe nimeni să administreze această relație dintre el și ANAF, mai ales că sportivii nu datorează TVA. Omrani nu avea niciun interes să deconteze TVA sau să desfășoare aceste activități despre care nici nu avea cunoștință. Pe el îl interesa să își desfășoare activitatea sportivă și să fie plătit, nu dorea să intre în raporturi comerciale pentru a-și deduce TVA, de exemplu”, mai detaliază avocatul Sabin Gherdan.

Avocatul lui Billel Omrani, despre informațiile FANATIK. „E adevărat că a făcut plângere penală! Probabil semnătura i-a fost falsificată”

nu s-a oprit doar la a contesta executarea silită din partea ANAF, cea care i-a și fost ridicată momentan de către Judecătoria Cluj. Din informațiile noastre, jucătorul celor de la FCSB a depus și o plângere penală având în vedere că, așa cum spune avocatul, există acele documente contabile pe care apare semnătura lui, dar fără ca el să… semneze. Informația este confirmată de Sabin Gherdan:

„Da, așa este, există pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca și o plângere penală formulată de către Omrani cu privire la aceste aspecte. Nu puteam altfel să contestăm această procedură fiscală decât prin contestarea semnăturilor de pe înscrisuri.

Practic este vorba de o procedură a denunțării înscrisurilor ca fiind false, iar pe lângă această denunțare noi am declarat că nu recunoaștem niciun înscris ca fiind întocmit de către Omrani în relația cu ANAF deoarece el nu a manageriat această relație și nici nu a împuternicit pe nimeni să o managerieze în numele său. După cum ziceam, nu avea niciun interes”.

Semnăturile nu sunt ale lui Billel Omrani! Nu seamănă deloc cu semnătura sa, nici scrisul de mână. Probabil i-au fost falsificate!” – Sabin Gherdan, avocatul lui Billel Omrani

Billel Omrani nu ar fi singurul păcălit! „Din popririle ANAF, am observat că mai sunt și alți sportivi”

Cine și de ce i-ar fi falsificat semnătura? Încotro duc indiciile? Încercăm să găsim mai multe amănunte, mai ales că la mijloc este contractul de fotbalist pe care .

„Nu pot să vă dau mai multe detalii despre ancheta penală, pentru că este în curs. Noi nu ne-am îndreptat împotriva unei persoane anume, deoarece nu știm cu exactitate cine a întocmit acele documente. Putem doar să presupunem anumite lucruri. Dar cu siguranță este vorba despre cineva care avea cunoștință despre relațiile sale contractuale cu CFR Cluj și cineva de încredere din moment ce ANAF a dat curs acestor cereri fără să solicite mai multe înscrisuri precum dovada existenței unui mandat. Probabil faptul că au venit din partea unei firme de contabilitate apropiată clubului din Cluj-Napoca, a contat, nu știu.

Cert este că documentele nu au fost semnate de către Omrani și nici facturile nu au fost emise de către acesta – Sabin Gherdan

„Din popririle efectuate de ANAF am observat că nu este singurul, mai sunt și alți sportivi, dar nu știu dacă ei cunosc de existența procedurilor. Personal, nu am fost contactați de către aceștia”, a mai precizat, exclusiv pentru FANATIK, Sabin Gherdan, avocatul clujean care-l reprezintă pe Billel Omrani.

Care este poziția CFR-ului în „scandalul Omrani” privind TVA-ul: „Vom discuta cu juriștii și cu avocații”

Din informațiile FANATIK, firma de contabilitate la care face referire Gherdan trimitea clubului facturile, CFR le înregistra în contabilitate și se deducea TVA-ul. Există de asemenea informații că unii jucători, Deac spre exemplu, și-ar fi achitat personal TVA-ul la autorități, dar alții, nu. Aceștia sau nu știau, sau pur și simplu nu au făcut-o deși au fost avertizați.

În ceea ce privește o variantă a firmei de contabilitate, sunt unele voci care spun că ar fi vorba spre Smart Cons. Este o firmă de contabilitate cu o experiență de 20 de ani, care îi aparține lui… Marian Băgăcean. Nimeni altul decât ! FANATIK a luat legătura cu oficialul clujean.

„Nu știu nimic despre acest subiect cu Omrani. Nu am avut încă ședință cu partea juridică. Pot să vă spun că nimeni de la Smart Cons nu s-a ocupat de contractul lui Omrani cu CFR Cluj, plus că nu există niciun contract de colaborare între Smart Cons și CFR Cluj. Am fost plecat cu echipa în ultimele zile și probabil că în perioada următoare vom discuta cu juriștii și cu avocații și vom avea atunci un punct de vedere clar în subiectul Omrani despre care spuneți”, a declarat Băgăcean pentru site-ul nostru.

Ulterior, Marian Băgăcean a documentat cazul și a venit cu un update la discuția inițială. Oficialul clujean a luat legătura cu avocata sa și consideră că amânarea până în februarie 2023 este făcută pentru obținerea unor documente noi de la ANAF.