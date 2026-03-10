Scandal financiar în jurul Untold. Ministerul Culturii a cerut în instanță blocarea conturilor festivalului

ADVERTISEMENT

Untold, al treilea cel mai bun festival muzical din lume, are de achitat peste 1,2 milioane de lei către Institutul Național al Patrimoniului, instituție care funcționează în subordinea Ministerului Culturii. Suma a fost stabilită prin decizie judecătorească și reprezintă doar creanța pentru anul 2024. Organizatorii festivalului nu recunosc creanța și au contestat deja decizia instanței. Conflictul Untold – Ministerul Culturii este mai vechi și s-a ajuns la somații de executare silită.

Ministerul Culturii a dat Untold în judecată pentru taxa de monument

La începutul lunii februarie, Institutul Național al Patrimoniului a dat în judecată societatea SC Untold Production SRL, firma care organizează cel mai de succes festival din România. Obiectul dosarului se referă la plata unor sume de bani pe care instituția o solicită pentru ediția din 2025 din partea organizatorilor Untold.

În România, legea spune că organizatorii evenimentelor culturale sau artistice sunt obligați să achite un procent din câștigul total dacă acestea se desfășoară în incinta unui monument istoric. Timbrul Monumentelor Istorice (TMI) reprezintă o taxă extrabugetară și nefiscală destinată finanțării lucrărilor de protejare, restaurare și punere în valoare a monumentelor iar fondurile colectate sunt gestionate de Institutul Național al Patrimoniului.

Practic, cei de la Untold ar fi trebuit să achite aproximativ 2% din valoarea biletelor vândute în fiecare an către instituția din , doar că acest lucru nu s-a întâmplat decât după o acțiune în instanță. Practic, Institutul Național al Patrimoniului a fost pus anual în situația de a apela la judecători pentru a-i obliga pe cei de la Untold să achite taxa.

Câți bani s-au strâns la Untold din bilete și cât cere statul

Din datele obținute de FANATIK, valoarea încasărilor din bilete în anul 2024 (de exemplu) a fost de 38,4 milioane lei, iar contravaloarea timbrului a fost de 769.228,33 lei. La asta se adaugă indicele de inflație, dobânda penalizatoare și penalități de întârziere de 0,2% pe zi, calculate până la data de 30.05.2025.

În noiembrie 2025, Tribunalul Cluj a admis cererea Institutului Național al Patrimoniului și a obligat Untold Production SRL să achite sumele solicitate pentru anul anterior. Organizatorii festivalului au contestat însă decizia, la începutul lui martie 2026.

Este doar unul dintre litigiile pe care cele două părți le-au avut în instanță, în ultimii ani. Tot în noiembrie 2025, într-un proces care viza recuperarea sumelor restante la TMI, Untold Production a depus în instanță o dovadă că a achitat 1,69 milioane lei, reprezentând debit principal pentru edițiile 2022 și 2023, în paralel cu cererea în anulare a restului de obligații de plată (dobânzi, inexări, etc).

Ministerul Culturii a cerut poprirea conturilor Untold

Între timp, Institutul Național al Patrimoniului a cerut poprirea conturilor Untold Production, pentru recuperarea unor debite restante, însă procesul este abia în fază incipientă.

De menționat e faptul că recuperarea timbrului de monument pentru anul 2017 nu a mai fost posibilă pentru că judecătorii au considerat datoria prescrisă, ea nefiind recuperată în decurs de trei ani.

Cum se apără organizatorii Untold în litigiul cu statul român

Festivalul Untold se organizează de un deceniu pe , considerat un ansamblu monument istoric de o importanță culturală majoră. A fost înscris oficial pe lista monumentelor istorice a județului Cluj în anul 2010 și cuprinde mai multe elemente protejate, printre care clădirea Casino, Chioșcul fanfarei, Fântâna arteziană sau Pavilionul de patinaj.

Motivele invocate de organizatorii Untold pentru a evita plata timbrului de monument istoric țin de faptul că legea nu precizează explicit ”limitele” monumentului istoric în sine, dar și de faptul că, după fiecare eveniment, compania a achitat sume importante de bani pentru reabilitarea parcului. Ei susțin că lucrările pe care le-au achitat nu țin doar de readucerea spațiului la forma inițială ci au un spectru mai larg, de protejare a obiectivului. Argumentul a fost respins de instanță, pentru că festivalul nu a obținut o decizie de exceptare de la plată din partea Ministerului Culturii.