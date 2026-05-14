Sport

Scandal geopolitic cu Lamine Yamal în prim-plan! Statul Israel a intervenit ferm: „Nu există loc pentru sprijinirea terorismului!"

Gabriel-Alexandru Ioniță
14.05.2026 | 22:59
Lamine Yamal (18 ani) a ajuns în centrul unui scandal de proporții la nivel internațional, cu implicații geopolitice importante. Recent, după ce FC Barcelona a câștigat matematic titlul de campioană în La Liga, cu ocazia celebrării desfășurate de catalani în oraș prin intermediul unui autocar descoperit în care s-au aflat jucătorii, starul spaniol i-a cerut la un moment dat unui fan aflat pe stradă să îi arunce un steag al Palestinei.

Acest lucru s-a întâmplat, iar ulterior Yamal a fluturat drapelul respectiv. De asemenea, s-a filmat în momentele respective și apoi a postat clipul pe rețelele de socializare. Postarea s-a viralizat rapid și din acest motiv a început să se considere că gestul făcut de fotbalist a reprezentat un afront la adresa statului Israel, în mod evident în contextul bine cunoscut al războiului din Fâșia Gaza.

Chiar ministrul Apărării din Israel a reacționat ferm în acest sens. Israel Katz a transmis că, în viziunea sa, Lamine Yamal nu a făcut prin gestul lui decât să incite la ură împotriva poporului evreu. „Lamine Yamal a ales să incite împotriva Israelului și să instige la ură în timp ce soldații noștri luptă împotriva organizației teroriste Hamas, care a masacrat, violat, ars și ucis copii, femei și bătrâni evrei pe 7 octombrie. Cine susține acest tip de mesaje ar trebui să se întrebe: consideră acest lucru umanitar? Este moral?”, a scris Israel Katz pe X.

De asemenea, oficialul israelian a subliniat cu această ocazie și că oficialii clubului de pe „Camp Nou” ar trebui să intervină prompt în acest context și să se delimiteze de comportamentul afișat de Lamine Yamal, pentru ca astfel de chestiuni să fie descurajate pe viitor. Mai mult, în încheiere, Katz a catalogat acest tip de atitudine drept „sprijinire a terorismului”:

„Ca ministru al Apărării în statul Israel, nu voi rămâne tăcut în fața acestei incitări împotriva Israelului și împotriva poporului evreu. Mă aștept ca un club uriaș și respectat precum FC Barcelona să se delimiteze de astfel de manifestări și să transmită fără echivoc faptul că nu există loc pentru incitare și pentru sprijinirea terorismului”. 

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
