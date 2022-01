Scandal între jucător și președinte în Liga 1: „Mi-a înjurat familia!” / „A făcut o mizerie!”. Exclusiv

Academica Clinceni a fost învinsă de CS Mioveni, 1-3, în etapa a 22-a din Liga 1. La finalul meciului, Paul Pîrvulescu, fundașul Clinceniului, și-a anunțat plecarea de la și a vorbit în termeni duri despre președintele Iulian Stoica, acuzându-l că „nu ratează nicio ocazie de a-l înjura”.

Președintele Academicii Clinceni îl desființează pe Paul Pîrvulescu

că nu s-a pus vreodată problema să-l înjure pe Paul Pîrvulescu. Totodată, spune că fotbalistul în vârstă de 33 de ani este cel care i-a făcut pe jucătorii Academicii Clinceni să-și depună memorii pentru neplata salariilor.

Președintele Academicii Clinceni consideră inadmisibil faptul că Paul Pîrvulescu și-a depus memoriu pentru doar trei salarii restante.

Iulian Stoica a vorbit în termeni duri și despre John Ene, antrenorul care suplinește absența lui Adrian Falub.

Iulian Stoica: „Pîrvulescu a făcut o mizerie la Clinceni!”

Domnule Stoica, ce spuneți despre meciul cu CS Mioveni?

– De mult preconizam să se întâmple lucrul acesta, sacrificând prima etapă.

Ce spuneți despre declarațiile lui Paul Pîrvulescu?

– Pîrvulescu… niște aberații. Pe Pîrvulescu să-l întrebi ce pregătire are și după aia… Am avut o discuție telefonică cu tatăl lui. Copilul meu este de seamă el, dar are cu totul altă educație. Cred că o lămurisem de mult.

L-am întrebat pe tatăl lui și vă întreb și pe dumneavoastră dacă a existat vreun fotbalist român în primele trei ligi din campionatul românesc, care să-și bage memoriu pentru aproape trei luni de neplată a salariului.

El a stârnit tot ceea ce s-a întâmplat la Clinceni, ținând cont că e și nașul băiatului domnului primar. I-am reproșat că el trebuia să țină echipa, să țină grupul. Dar se discută doar prin mesaje.

E adevărat că l-ați înjurat pe Paul Pîrvulescu?

– Niciodată nu l-am înjurat! I-am spus că, pentru mine, nu există Pîrvulescu. A fost o discuție în care au fost mai mulți jucători de față și nu s-a pus problema să-l înjur. Am mai stat pe la un suc, pe la un grătar cu Pîrvulescu. Ne cunoaștem de mult timp. Doar i-am spus că sunt dezamăgit și că a făcut o mizerie la Clinceni. Și că nu înțeleg de ce a făcut lucrul acesta.

El este cel care și-a băgat memoriu. În seara aceea am aflat, am anunțat pe toată lumea și le-am spus că: „O să vedeți mâine cascadă de memorii”. Și l-am întrebat pe Pîrvulescu: «Domnul Paul Pîrvulescu, în etapa a 4-a ați avut salariile plătite în avans, câte puncte ați adunat? Ce s-a întâmplat cu echipa aceasta?. Apoi, l-am întrebat: «Domnul Paul, în etapa a 9-a aveam o lună de zile de întârziere de salariu și voi aveați doar două puncte, ce s-a întâmplat?». Iar el îmi spune că: «Ăsta este fotbalul». Ăsta nu este fotbal, măi, Paule. Pîrvulescu nici nu mai era dorit la echipă de foarte mult timp. El a avut și anumite momente în care a jucat aici datorită altor relații, nu datorită valențelor fotbalistice.

Iulian Stoica: „Sunt trei salarii restente, în momentul acesta!”

Ce s-a întâmplat cu Florin Gardoș?

– Cu Gardoș am avut o înțelegere. Dacă nu ne mai potrivim în iarna aceasta, să ne despărțim. La momentul acesta, jucătorii și-au luat două salarii și, cu cei care au plecat, am făcut niște înțelegeri.

Sunt trei salarii restente, în momentul acesta. Așteptăm, o să intrăm și în insolvență, o să deblocăm și transferurile. Avem și jucători cu care ne-am înțeles, sunt jucători buni. Săptămâna viitoare încercăm să rezolvăm și cu salariile.

Iulian Stoica: „John Ene nu trebuie să vorbească despre insolvență!”

John Ene spunea că, din cauza interdicției la transferuri, Academica Clinceni nu se va putea salva de la retrogradare.

– I-am zis și lui Călin (n.r. Augustin Călin) să-și vadă de treaba lui și să vorbească mai puțin. Văd că se pricepe domnul John Ene. Dă atâtea interviuri… se pricepe la insolvențe, la salarii. El trebuie să pregătească echipa, să pregătească portarii, nu să vorbească despre insolvență și alte probleme. El probabil că abia a auzit de insolvență și alte lucruri.

Ce s-a întâmplat cu investitorul despre care s-a vorbit că va ajunge la Academica Clinceni?

– A fost o înțelegere prin care o altă persoană trebuia să intre în club. S-au făcut niște acte, și cu doamna Anamaria Prodan… numai promisiuni. Și acesta este unul din motivele pentru care noi am bătut pasul pe loc o lună și jumătate. Jucătorii au plecat și din cauza faptului că au fost mințiți de acea persoană. A promis prime și nu a dat nimic. S-a vorbit despre el în presă, este vorba de Florin (n.r. Florin Dobrescu).

Vă gândiți să plecați de la echipă?

– Eu rămân la echipă, pentru că am trei kilometri de stadion, trebuie să le asigur tot ce este de asigurat mai departe. Tot ce se spune că s-au luat bani… tot bugetul unei echipe constă în două milioane? Am mai spus-o de atâtea ori: Primăria nu ne-a alocat un euro! Nu am primit bani de la nimeni. Nu poți să trăiești cu un buget de două milioane, plus că noi am mai venit cu niște datorii din urmă.

Declarația lui Paul Pîrvulescu

„Având în vedere că am primit doar 3 goluri cu echipe pe care am aliniat-o astăzi, cred că ne-am decurcat onorabil. Nu am mai jucat până acum fundaş central, a fost şi pentru mine o surpriză, nu am avut de ales.

A fost ultimul meci pentru mine, începând de mâine nu o să mai fiu pentru că s-au întâmplat foarte multe lucruri. Mă despart destul de greu, au fost 3 ani şi o lună senzaţionali pentru mine.

Sunt unii oameni în conducerea clubului, mi-e foarte greu să vorbesc, dar atât timp cât nu îţi respecţi jucătorii, în special pe mine, nu poți face nimic. Vorbesc aici despre domnul preşedinte (n.r. Iulian Stoica), care nu ratează nicio ocazie de a mă jigni, de a mă înjura, atât pe mine, cât şi pe familia mea. Nu ştiu ce am făcut. Dacă ar fi să ne luăm după domnul preşedinte, ai doar obligaţii nu şi drepturi”, a declarat Paul Pîrvulescu, la finalul partidei cu CS Mioveni.