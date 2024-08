Scandal imens cu transferul lui Florinel Coman! Gigi Becali, dezvăluiri uluitoare: „Ne-au spus că au spart hackerii mail-ul. Am făcut plângere la FIFA”

Patronul FCSB a explicat de ce nu a primit nici până acum banii pe Florinel Coman. Detalii pur și simplu uluitoare.

Gigi Becal a dezvăluit cum au fost păcăliți arabii la transferul lui Florinel Coman: „Au zis că au băgat banii în Vietnam”

Gigi Becali a șocat după : „Problema e că n-am primit banii de pe Coman. Cum să se mai întoarcă? Ei zic că au dat banii, dar au băgat banii în Vietnam, că au fost păcăliți. Ei au spus că au dat banii și i-au dat în Vietnam. Ei așa au zis”.

Tot răul spre bine însă pentru patronul FCSB-ului: „Acum trebuie să ne dea încă un milion în plus, adică 6 milioane de euro. Noi am anunțat la FIFA. Tot cu echipa asta am mai avut probleme cu Keșeru. Ei aveau contul nostru. Ei susțin că niște hackeri au spart și au modificat mail-urile și au trimis un alt număr de cont.

Vrăjeală! Cine crede așa ceva? Noi am făcut plângere la FIFA, acum să luăm 6 milioane. Noi nu avem treabă, trebuia să primim banii până pe data de 31”, a mai explicat Becali.

Gigi Becali a spus suma finală pe care o va încasa pentru Florinel Coman: „Acum costă 6.120.000 de euro”

Gigi Becali își freacă mâinile de bucurie după necazul arabilor: „Suntem pe 9, trebuie să primim încă un milion, conform clauzei. Acum Coman costă 6.150.000 de euro. Gică Hagi va lua și el 130.000 de euro. Există în sistemul FIFA toate datele noastre”, a declarat Gigi Becali la .

Cazul transferului lui Florinel Coman la Al Garafa nu ar fi prima situație similară în care a fost implicată FCSB: „Noi am mai pățit asta cu ei, cu Keșeru. Noi nu avem treabă, noi trebuie să ne primim banii. Este clauză penală, trebuie să dea încă un milion”, a mai spus Gigi Becali la .

Cât timp a trecut de când Florinel Coman a plecat de la FCSB

Transferul lui Florinel Coman de la FCSB la Al Garafa s-a făcut pe data de 8 iulie, pentru suma de 5,25 milioane de euro, cu 250.000 mai mult decât clauza de reziliere a lui Florinel Coman.

Pentru că nu Gigi Becali nu a încasat banii până pe 31 iulie, saudiții vor nevoiți acum să achite nu mai puțin de 6.120.000 de euro, adică 1.220.000 de euro peste suma pe care patronul FCSB-ului trebuia să o încaseze inițial.