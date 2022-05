Scandal imens şi acuze de blat după Zalău – CSM Bucureşti: “Dacă m-aş numi Neagu, mi-aş trage câteva perechi de palme!”. Exclusiv

CSM Bucureşti a câştigat cu mari emoţii meciul de pe terenul lui HC Zalău, scor 26-24. Elevele lui Tadici au condus cu trei goluri la pauză, dar au pierdut la limită jocul. La final, Cristina Neagu a lansat un atac dur la adresa echipei din Zalău, spunând că rezultatele se ştiu dinainte pe terenul echipei lui Tadici.

Scandal imens şi acuze de blat după Zalău – CSM Bucureşti: “Domnişoara Neagu ar fi mai bine dacă şi-ar vedea bârna din ochi”

Gheorghe Tadici a reacţionat în FANATIK după . Antrenorul care a debutat-o la echipa naţională a taxat dur declaraţiile interului stânga, spunând că CSM Bucureşti n-a câştigat nimic important de când a venit ea la echipă, mai ales că a devenit cea mai bine plătită jucătoare din lume:

“Domnişoara Neagu ar fi mai bine dacă şi-ar vedea bârna din ochi şi ar întoarce puţin capul până la umăr să vadă când a debutat la echipa naţională în 2007 şi cu cine, cu subsemnatul.

Ar fi foarte bine dacă ar vedea ce s-a întâmplat la CSM Bucureşti de când a venit ea de la Buducnost şi ar fi foarte bine dacă ar gândi şi ar aprecia ce s-a întâmplat şi cât a progresat, ce rezultate a obţinut CSM Bucureşti cât ea a fost o perioadă accidentată.

Ea este o jucătoare bună, altfel nu o promovam la echipa naţională. Are un IQ bun, dar din păcate are nişte devieri de conduită, doar în favoarea ei şi nu a echipei”, a “tunat” Tadici.

Tadici, despre salariile uriaşe de la CSM Bucureşti: “Este o situaţie jenantă pentru însuşi primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan”

Antrenorul s-a legat şi de salariul uriaş al jucătoarei, care , conform noului contract semnat în decembrie cu CSM Bucureşti:

1 miliard pe lei pe lună din banul public al Primăriei Bucureşti pentru a obţine doar atât în campionatul intern. Cu 13 jucătoare străine plătite de la 7-8.000 de euro în sus, cu Amorim adusă pentru a câştiga campionatul şi Cupa României este o situaţie jenantă pentru însuşi primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan. Cu urmaşul doamnei Firea, cu alte cuvinte.

De când a venit de la Buducnost, CSM Bucureşti n-a mai obţinut niciun rezultat. Au avut rezultate când a fost accidentată. Ca şi acum doi ani, ca şi anul trecut, ca şi în acest an, spune că o să câştige Liga Campionilor anul viitor.

Adică, după patru ani, cu aproximativ 1 miliard de lei luaţi din banul public. Atenţie, revolta mea este că îi ia din banul public. Ia atâţia bani cât nu iau 10 jucătoare din echipa cu care a jucat astăzi”.

Antrenorul Zalăului s-a luat şi de Adi Vasile: “Are tupeul să se plângă la fel ca şi susţinătorul ei, adică antrenorul secund.”

Nici antrenorul celor de la CSM Bucureşti, , nu a scăpat. Gheorghe Tadici îl numeşte “secundul” lui CSM Bucureşti pentru că antrenorul principal e Cristina Neagu. Tehnicianul Zalăui a conchis spunând că CSM nu merită titlul:

Are tupeul să se plângă la fel ca şi susţinătorul ei, adică antrenorul secund. Pentru că antrenorul principal este ea. Pentru fraieri şi pentru plebe ţine, pentru lumea handbalului în niciun caz.

Se înşală dacă crede că aceste declaraţii ale ei ţin pentru lumea handbalului. Să nu uita că azi a jucat împotriva a 11 jucătoare sub 24 de ani, cu 10 ani mai în spate, adică 200-300 de jocuri mai puţin pe plan naţional şi internaţional.

“Dacă m-aş numi Cristina Neagu, mi-ar fi foarte jenă după o asemenea declaraţie. M-aş duce la oglindă şi mi-aş trage câteva perechi de palme”

Eu dacă m-aş numi Cristina Neagu, mi-ar fi foarte jenă după o asemenea declaraţie. M-aş duce la oglindă şi mi-aş trage câteva perechi de palme. Cu 13 jucătoare străine contra 13 jucătoare românce de la HC Zalău, clar nu merită titlul de campioană”, a spus Tadici pentru FANATIK.

CSM Bucureşti a evoluat modest în prima parte a meciului cu Zalău. Elevele lui Gheorghe Tadici au profitat de apărarea slabă a “tigroaicelor” şi au intrat la cabine cu 15-12. CSM Bucureşti a echilibrat disputa în partea a doua a meciului, iar victoria s-a conturat abia în ultimele minute ale meciului, scor 26-24.

Cristina Neagu, după meci: “La Zalău, câștigătoarea se stabilește dinainte. Oribil, jenant, iar handbalul nu merge într-o direcție bună”

Cu acest succes, “tigroaicele” rămân în cursa pentru titlu, care se va decide în ultima etapă. Rapid păstrează un punct avans după victoria în faţa celor de la SCM Craiova, scor 36-26. La finalul meciului de la Zalău, Cristina Neagu a făcut acuze de blat între echipa lui Tadici şi Rapid:

“Cu noi vă dați viața, cu alții vă dați.. la o parte. Și n-ar fi asta o problemă, dacă totul ar fi fair-play. La Zalău, câștigătoarea se stabilește dinainte. Norocul nostru că am reușit să rezistăm, a câta oară, 7 contra 9. Oribil, jenant, iar handbalul nu merge într-o direcție bună. Proud of us girls”, a fost mesajul Cristinei Neagu.

Duminică se va decide titlul în Liga Florilor. CSM Bucureşti întâlneşte Minaur Baia Mare la Bucureşti, în timp ce Rapid joacă pe terenul lui SCM Râmnicu Vâlcea. “Tigroaicele” sunt la mâna rivalelor din Vâlcea în lupta la titlu.