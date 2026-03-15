Scandal în Arabia Saudită! Cei mai buni doi marcatori din campionat s-au luat la bătaie la finalul unui meci nebun, decis în minutele de prelungire. Video

Al-Qadsiah s-a impus pe teren propriu în fața celor de la Al-Ahli, scor 3-2, într-unul dintre cele mai tari meciuri ale rundei cu numărul #26 din . La finalul meciului, a izbucnit un scandal monstru, protagoniștii fiind Ivan Toney și Julian Quinones, primii doi marcatori din campionat, cu 25, respectiv 24 de goluri (Cristiano e pe 3, cu 21 de reușite). Cei doi s-au îmbrâncit pe teren, iar jucătorii și membrii staff-urilor celor două echipe au intervenit pentru a-i despărți.

Partida de la Dammam le-a oferit spectatorilor prezenți pe stadion un adevărat spectacol. Oaspeții au condus cu 2-0 la pauză, grație golurilor semnate de Ivan Toney (27′) și Valentin Atangana (42′) , însă trupa lui Brendan Rodgers a reușit să revină spectaculos în actul secund și a câștigat partida. Musab Al Juwayr (63′), Turki Al Ammar și Ibrahim Mahnashi au marcat pentru Al-Qadsiah, ultimele două goluri venind chiar în minutele de prelungire (90+2′, respectiv 90+8′).

Ulterior, chiar după fluierul de final al arbitrului, spiritele s-au încins. Ivan Toney și Julian Quinones s-au luat de gât și s-au îmbrâncit pe teren, iar ceilalți fotbaliști ai celor două echipe au intervenit rapid pentru a calma spiritele. Motivul care a dus la această încăierare a fost reprezentat de unul dintre duelurile în care au fost implicați cei doi atacanți în timpul meciului, când Quinones l-a împins pe Toney la o fază fixă a oaspeților.

😱 JULIAN QUINOÑES ET IVAN TONEY SE SONT TENUS PAR LE COL EN FIN DE MATCH ! Les 2 meilleurs buteurs de la SPL en sont venus aux mains après la remontada d’Al Qadsiah. 🥊 — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL)

Al-Ahli a pierdut trei puncte importante în lupta pentru titlu

Înfrângerea suferită în acest weekend poate cântări mult pentru campioana Asiei în economia luptei pentru titlu din Saudi Pro League. În acest moment, Al Ahli se află pe locul al treilea în campionat (62 de puncte), la două de lungimi distanță de Al Hilal, ocupanta locului secund, respectiv la cinci puncte față de liderul Al-Nassr, echipa lui . Al Qadsiah este pe 4, cu 60 de puncte.

În plus, programul echipei lui Matthias Jaissle din următoarea perioadă este unul extrem de complicat. Următorul meci va fi chiar în fața celor de la Al-Hilal, în semifinalele Cupei Regelui, după care vin meciurile de campionat cu Damac și Al Fayha, echipe care vin după două victorii consecutive pe plan intern. Marele meci cu Al-Nassr va avea loc pe data de 28 aprilie, pe teren propriu, la Dammam.