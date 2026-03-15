Scandal în Arabia Saudită! Cei mai buni doi marcatori din campionat s-au luat la bătaie la finalul unui meci nebun, decis în minutele de prelungire. Video

La finalul meciului dintre Al-Qadsiah și Al-Ahli, încheiat cu scorul de 3-2 în favoarea gazdelor, doi jucători importanți s-au luat la bătaie pe teren. Află despre cine este vorba și care a fost motivul scandalului.
Dragos Petrescu
15.03.2026 | 07:45
Cei mai buni doi marcatori din campionatul Arabiei Saudite s-au luat la bătaie la finalul meciului // Sursă foto: footmercato
Al-Qadsiah s-a impus pe teren propriu în fața celor de la Al-Ahli, scor 3-2, într-unul dintre cele mai tari meciuri ale rundei cu numărul #26 din Saudi Pro League. La finalul meciului, a izbucnit un scandal monstru, protagoniștii fiind Ivan Toney și Julian Quinones, primii doi marcatori din campionat, cu 25, respectiv 24 de goluri (Cristiano e pe 3, cu 21 de reușite). Cei doi s-au îmbrâncit pe teren, iar jucătorii și membrii staff-urilor celor două echipe au intervenit pentru a-i despărți.

Partida de la Dammam le-a oferit spectatorilor prezenți pe stadion un adevărat spectacol. Oaspeții au condus cu 2-0 la pauză, grație golurilor semnate de Ivan Toney (27′) și Valentin Atangana (42′) , însă trupa lui Brendan Rodgers a reușit să revină spectaculos în actul secund și a câștigat partida. Musab Al Juwayr (63′), Turki Al Ammar și Ibrahim Mahnashi au marcat pentru Al-Qadsiah, ultimele două goluri venind chiar în minutele de prelungire (90+2′, respectiv 90+8′).

Ulterior, chiar după fluierul de final al arbitrului, spiritele s-au încins. Ivan Toney și Julian Quinones s-au luat de gât și s-au îmbrâncit pe teren, iar ceilalți fotbaliști ai celor două echipe au intervenit rapid pentru a calma spiritele. Motivul care a dus la această încăierare a fost reprezentat de unul dintre duelurile în care au fost implicați cei doi atacanți în timpul meciului, când Quinones l-a împins pe Toney la o fază fixă a oaspeților.

Înfrângerea suferită în acest weekend poate cântări mult pentru campioana Asiei în economia luptei pentru titlu din Saudi Pro League. În acest moment, Al Ahli se află pe locul al treilea în campionat (62 de puncte), la două de lungimi distanță de Al Hilal, ocupanta locului secund, respectiv la cinci puncte față de liderul Al-Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo. Al Qadsiah este pe 4, cu 60 de puncte.

În plus, programul echipei lui Matthias Jaissle din următoarea perioadă este unul extrem de complicat. Următorul meci va fi chiar în fața celor de la Al-Hilal, în semifinalele Cupei Regelui, după care vin meciurile de campionat cu Damac și Al Fayha, echipe care vin după două victorii consecutive pe plan intern. Marele meci cu Al-Nassr va avea loc pe data de 28 aprilie, pe teren propriu, la Dammam.

Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
