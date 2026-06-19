Sport

Scandal în Argentina după ce o televiziune a anunțat că tatăl lui Messi a murit

Gafă majoră în presa argentiniană. O prezentatoare TV a anunțat în direct, în mod eronat, că tatăl lui Lionel Messi, Jorge Messi, a murit. S-a iscat un scandal imens.
Mihai Dragomir
19.06.2026 | 15:16
Scandal in Argentina dupa ce o televiziune a anuntat ca tatal lui Messi a murit
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Scandal în Argentina după un anunț fals despre tatăl lui Lionel Messi. Foto: Colaj FANATIK.
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Scandal în Argentina după un anunț major eronat. Prezentatoarea Florencia Pena a anunțat în timpul unei emisiuni că Jorge Messi, tatăl lui Lionel Messi, ar fi decedat. Cum a negat familia fotbalistului de talie mondială informația răspândită imediat.

Scandal în Argentina din cauza unui anunț fals despre moartea tatălui lui Lionel Messi

Argentina a debutat la CM 2026 cu un fabulos 3-0 în fața Algeriei, în care Lionel Messi a marcat un hattrick și a devenit cel mai vârstnic jucător de la o Cupă Mondială care reușește așa ceva. Totul bine și frumos până aici, însă o informație falsă prezentată la TV, în țara sud-americană, a stârnit un scandal imens.

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Mai exact, Florencia Pena, o prezentatoare TV, a spus că tatăl lui Lionel Messi a murit. Ea a explicat ulterior că a primit informația în direct și a crezut că fusese verificată de echipa de producție. Familia fotbalistului a negat însă această veste, transmițând că Jorge Messi are într-adevăr probleme de sănătate, dar este în viață, sub supraveghere medicală și se recuperează.

Ea și-a cerut scuze public familiei Messi și și-a asumat responsabilitatea pentru eroare. În urma scandalului, prezentatoarea a demisionat de la postul Luzu TV. Cazul vine la scurt timp după unul asemănător, însă de o magnitudine ceva mai mică. Un comentator sportiv turc a fost demis după mai multe gafe în direct.

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Lionel Messi a plâns la Cupa Mondială din cauza tatălui său

Chiar dacă a obținut victoria în primul meci de la CM 2026 grație unei noi prestații de excepție, Lionel Messi a izbucnit în lacrimi pe teren. Jurnalistul argentinian Eduardo Feinmann a dezvăluit la Radio Mitre că starul argentinian a fost afectat recent de problemele de sănătate care s-au agravat ale tatălui său.

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Jucătorul a explicat și el, după meciul cu Algeria, motivul din spatele lacrimilor vărsate pe teren. „A fost ceva complet independent de fotbal. Am trecut prin niște zile grele”, a mărturisit Lionel Messi la meciul cu numărul 200 pentru Argentina.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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