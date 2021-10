Scandal în avionul de întoarcere al lotului under 21! Florin Bratu: „Îmi cer eu scuze pentru jucători!”

După duelurile purtate de selecționerul Florin Bratu cu impresarul lui Radu Drăgușin și cu fundașul Sampdoriei, se pare că fotbaliștii Craiovei, George Cîmpanu, Jovan Markovic și Ștefan Baiaram au avut un comportament neadecvat în aeroport și avion.

Mai exact, cei trei colegi au început să se înjure și să vorbească tare, deranjând vizibil zborul și pe angajații companiei de zbor, care s-au scuzat la aterizare pentru ceea ce s-a întâmplat.

Încă un scandal în lotul României U21

a fost lovit de un nou scandal, de această dată, George Cîmpanu, Jovan Markovic și Ștefan Baiaram fiind în centrul atenției.

Cei trei au început să se înjure între ei, au deranjat zborul și au creat neplăceri pe toată durata deplasării, conform .

Selecționerul Florin Bratu a comentat evenimentul neplăcut, a recunoscut că a avut o discuție serioasă cu fotbaliștii, dar le-a luat apărarea jucătorilor săi, invocând durata mare de timp pe care au avut-o aceștia de când erau plecați de acasă și că sunt încă niște adolescenți:

„Am vorbit și cu Baiaram și cu Cîmpanu… au spus că s-a exagerat puțin. Sunt niște adolescenți, care, normal, se mai tachinează. Nu e bine ce au făcut, pentru că sunt într-un spațiu public și reprezintă echipa națională.

Dar, gândiți-vă că echipa venea după trei ore de tranzit, plus încă una de zbor, plus că e și situația pandemică. Eu cred că noi suntem puțin sensibili, nu e în regulă ce au făcut, eu îmi cer scuze față de domnul deranjat și de soția lui”.

„Am vorbit cu ei și o să mai port discuții, pentru că ei trebuie să înțeleagă că echipa națională este expusă oricând, iar noi trebuie să prevenim astfel de lucruri.

Nu știu dacă domnul a exagerat sau jucătorii, eu nu am fost acolo. Ei mi-au spus că nu au înjurat pe nimeni, doar s-au tachinat, dar nu am cum să le controlez, nu am fost cu charter, ei au stat pe unde au prin loc”, a mai spus Florin Bratu, la TV DigiSport.

„E normal să-i avertizăm!”

și consideră că situația a escaladat mult prea mult și nu crede că trebuia să se ajungă la un scandal mediatic: „Am vorbit, sper că au înțeles, e normal să le dăm avertisment, sunt băieți inteligenți, nu trebuia să se întâmple așa ceva și trebuie să prevenim astfel de lucruri pentru a nu se mai întâmpla”.

„E normal să se mai înjure sau să se apostrofeze între prieteni, nu e normal că erau în public, dar cred că și domnul profesor a fost puțin cam sensibil.

Repet, îmi cer scuze din nou, dar cred că s-a exagerat puțin cam mult”, a mai spus Florin Bratu.

Helmuth Duckadam nu a fost de acord cu părerea selecționerului U21: „Nu țin minte înainte de 90 să fie astfel de lucruri. Bine, una e ce e la antrenament, alta e când reprezinți echipa.

Nu sunt de acord cu zborul lung sau așteptarea lungă, am fost două zile cu Mircea Lucescu până în America Centrală.

Poate că e foarte important staff-ul, antrenorul. Unii sunt mai permisivi și se mai întâmplă astfel de lucruri. Nu spun că Florin nu e un antrenor care să se impună, dar am înțeles că nici nu era cu el acolo”.