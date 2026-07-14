Scandal în Belgia! Thibaut Courtois a primit verdictul din partea medicilor. De ce a fost schimbat?

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Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic se apropie de final. Doar trei meciuri au rămas de disputat la turneul final: semifinalele Franța – Spania și Anglia – Argentina, respectiv finala programată duminică, 19 iulie. Eliminată în sferturi de către Spania, Belgia încă nu a reușit să treacă peste eșec.

Scandal în Belgia! Thibaut Curtois a primit verdictul din partea medicilor

Belgia a pierdut cu scorul de 1-2, însă fanii sunt de părere că rezultatul putea fi evitat. La 1-1 pe tabelă, Thibaut Courtois a părăsit terenul în minutul 71, după ce a resimțit dureri. Portarul le-a transmis medicilor că nu poate degaja, însă își dorea să continue partida. Cu toate acestea, Rudi Garcia l-a înlocuit.

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Locul lui Courtois a fost luat de către portarul celor de la Manchester United, Sene Lammens. Din nefericire, acesta a gafat decisiv la golul înscris de Mikel Merino și astfel că Belgia a părăsit Campionatul Mondial. La doar câteva zile după eliminare, medicii au constatat faptul că Thibaut Courtois nu este, de fapt, accidentat, astfel că decizia lui Rudi Garcia de a îl înlocui a fost intens criticată în Belgia.

„Thibaut Courtois nu este accidentat. A fost supus unor examinări medicale detaliate la centrul medical al clubului și totul este în ordine cu el. El pleacă deja în concediul planificat, iar la antrenamentele clubului din Madrid se va întoarce la sfârșitul lunii iulie, conform declarațiilor surselor din Spania”, au constatat medicii, potrivit .

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Ce a declarat Thibaut Courtois

După fluierul final al meciului, chiar , însă selecționerul Rudi Garcia a decis să-l înlocuiască. În orice caz, fanii belgieni au toate motivele să fie nemulțumiți, în condițiile în care doar conjunctura a făcut ca favoriții lor să ajungă în sferturi, prestația din grupe fiind mult sub așteptări.

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„La o degajare lungă am simțit ceva și atât, am crezut că am o întindere la ischiogambieri pentru că trimisesem deja vreo 30 de mingi lungi. La o paradă am simțit din nou puțin, iar la o altă degajare lungă am simțit că se agravează.

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M-am așezat un moment ca să mă vadă medicul și am vrut să continui, dar nu mai puteam degaja. Asta era problema. Mister mi-a spus că dacă nu sunt 100%, mă schimbă. Eu i-am zis că nu sunt bine, că nu pot trage lung, dar voiam să continui ca să văd cum mă simt. Dacă nu trebuia să degajez lung, aș fi putut continua, dar nu-i nicio problemă. Dacă Mister vrea pe cineva la 100%, e în regulă”, a declarat