Scandal în cartierul bogaților. Motivul pentru care fosta soție a lui Sorin Blejnar, fost șef ANAF, a ajuns la cuțite cu vecinul milionar

Scandal într-un cartier de lux al capitalei, între soția fostului președinte ANAF, Sorin Blejnar și un cunoscut milionar, care s-a îmbogățit din afaceri în domeniu farmaceutic. Acesta are casa lipită de cea a familiei Blejnar, însă a refuzat categoric să-și de acordul pentru lucrări de reparații la peretele comun.

Vila familiei Blejnar din București valorează peste două milioane de euro

Vila familiei Blejnar se află , acolo unde mai mulți milionari dețin proprietăți. Imobilul a fost fiind achiziționat în 2009 pentru doar 200.000 de dolari, potrivit declarațiilor fostului președinte ANAF. Ulterior, casa a fost renovată și înălțată.

ADVERTISEMENT

Experții imobiliari susțin că prețul real al proprietății sare de două milioane de euro, o sumă pe care Blejnar nu a putut s-o justifice, în acte. Chiar și așa, vila lui Sorin Blejnar a ajuns să fie pusă sub sechestru în dosarele penale pe care fostul șef al fiscului le-a avut și încă le mai are.

Ex-soția lui Blejnar a ajuns la tribunal cu vecinul, dar încă mai speră la o împăcare

Conflictul a început în momentul în care imobilul familiei Blejnar a început să se degradeze din cauza infiltrațiilor provenite de la zăpada topită care a pătruns între pereții despărțitori ai celor două case. Blejnar a cerut acordul vecinului să poată realiza lucrări de hidroizolație, însă acesta a refuzat, pe motiv că imobilul său ar putea avea de suferit. Respectivele lucrări nu se puteau realiza decât prin montarea unor schele pe terasa vecinului.

ADVERTISEMENT

Scandalul a ajuns la tribunal, iar fosta soție a lui Sorin Blejnar a introdus două acțiuni civile, una de urgență (ordonanță președențială), iar cealaltă având ca obiect ”obligația de a face”. Prima dintre ele a fost respinsă de instanță, iar a doua încă se află pe rolul Judecătoriei Sectorului 1.

La termenul din februarie, cele două părți au anunțat că au ajuns la un consens iar litigiul s-ar putea stinge pe cale amiabilă, însă înțelegerea nu era încă în forma finală. O decizie în acest dosar este așteptată la sfârșitul lunii iunie.

ADVERTISEMENT

Oficial, Sorin Blejnar și soția lui au divorțat în urmă cu doi ani

, pe vremea când fostul șef ANAF se afla în penitenciar. Cei doi au fost de acord să semneze un acord prin care femeia rămâne cu copiii și cu numele fostului șef al ANAF, iar acesta urmează să plătească o pensie alimentară în valoare de 1/3 din venitul minim net pe economie.

Sorin și Andreea Florentina Blejnar apar ca inculpați, alături de Viorel Comănița și Sorin Florea, într-un dosar de luare de mită instrumentat de Direcția Națională Anticorupție.

ADVERTISEMENT

Procurorii îl acuză de Blejnar că a primit 1,2 milioane euro de la omul de afaceri Radu Nemeș, prin intermediul șefului său de cabinet, Codruț Marta, dispărut fără urmă în urmă cu 11 ani. În acest dosar, soția lui Blejnar este acuzată de complicitate la luare de mită. O sentință în acest proces s-ar putea pronunța la sfârșitul lunii mai.

ADVERTISEMENT

Cât de mare este vila familiei Blejnar

În 2018, DNA a pus sub sechestru imobilul deținut de soții Blejnar în sectorul 1. Potrivit informațiilor din dosar, construcția are 5 niveluri, cu o suprafață construită la sol de 170 mp și a fost consolidată după ce a ajuns în proprietatea familiei Blejnar, pe 15 iunie 2009. În prezent, vila este formată din subsol, parter, etaj 1, mansardă și pod, iar terenul pe care se află aceasta are 400 mp (în acte) sau 380 mp (conform măsurătorilor).

În ultima declarație de avere, completată de Sorin Blejnar în anul 2012, imobilul din București apărea cu 275 mp, iar terenul aferent era de 400 mp. Ovidiu B., vecinul familiei Blejnar, deține o avere de aproximativ 150 de milioane de euro, potrivit revistelor de specialitate.