Scandal în cazul Caracal. Avocata familiei Melencu, despre mama Alexandrei: ”A fost păcălită sau știe unde e fata”

Povestea cazului Caracal nu se oprește după decizia Tribunalului Olt de acum o săptămână și jumătate. Din contră, ițele devin și mai încurcate: Carmen Obârșanu, avocata familiei Melencu, acuză familia Măceșanu și pe reprezentantul acesteia în sala de tribunal că au obstrucționat ancheta. În replică, avocatul Aurel Moldovan spune despre colega lui că a ”umblat doar cu intrigi” și amenință cu o plângere penală.

Avocata familiei Melencu, acuzații grave la adresa mamei Alexandrei Măceșanu

”Sunt două variante: ori mama Alexandrei a fost păcălită că i se va da copilul după ce se va termina procesul, ori știe unde este fata. Asta o spun cu deplină responsabilitate!”, și-a început dezvăluirea avocata familiei Melencu, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Șocantă la prima vedere, afirmația este susținută de avocată prin dezvăluiri din dosar care nu au mai fost făcute publice până acum. Ea spune că , majoritatea acestora vizând în mod direct dispariția Alexandrei Măceșanu.

De fiecare dată când a atras atenția asupra acestor aspecte, Carmen Obârșanu spune că ar fi fost atenționată de judecătoare, de familia Melencu și de avocatul acesteia că-și depășește atribuțiile.

ADVERTISEMENT

”Nu poți pronunța o hotărâre judecătorească în care să spui că nu te interesează copiii, fără să administrezi probe, în condițiile în care din dosar lipsesc CD-uri și DVD-uri. Sunt șterse convorbiri telefonice, sunt șterse numere de telefon. Sunt multe aspecte care, împreună, te împiedică să afli adevărul.

DVD-ul în care este înregistrat țipătul Alexandrei (în convorbirea cu operatorul de la 112, n.r.) a fost predat la instanță după un an și opt luni. Pe motiv că am apărut în presă și am zis că la dosar nu se găsește acea convorbire. Procesul a intrat pe rol în ianuarie 2020, iar adresa noastră a fost din august 2021. Întrebarea care se pune este: de ce nu a cerut-o mama Alexandrei, prin avocat.

ADVERTISEMENT

În mai 2022, Dincă a povestit cu niște expresii obscene cum a terorizat-o sexual pe Alexandra, când a fost și amendată mama Alexandrei. Iar la termenul următor, mama Alexandrei a fost de acord cu avocatul ei să fie achitat Dincă (pentru omor calificat, n.r.). În momentul în care nu știi unde ți-e copilul, de ce să ceri achitarea?”, a spus avocata pentru FANATIK.

Carmen Obârșanu: ”Doamna Măceșanu era la cafea cu avocatul când eu mă luptam în sala de tribunal”

Carmen Obârșanu susține că mama Alexandrei a avut un comportament bizar, în timpul procesului și uneori a părut dezinteresată de ce se întâmpla în sala de tribunal.

ADVERTISEMENT

”Când tu lipsești din sala de tribunal, te duci să bei cafea în timp ce avocata familiei Melencu se luptă, în sala de Tribunal, să afle ce-i cu probele. Când am pus în discuție unde au dispărut apelurile de pe telefonul Alexandrei, judecătoarea mi-a zis: ”doamna avocat, dumneavoastră să o căutați pe Luiza, pe Alexandra o caută mama ei, cu avocatul”. Și i-am zis (mamei Alexandrei, n.r.): ”cere tu, să vedem unde sunt probele”. Ea mi-a răspuns: ”nu te interesează unde este fata mea”. Nu a făcut o dată o cerere să i se caute fata.

ADVERTISEMENT

Și mie mi-a fost greu să cred, la început. Dar sunt multe, dacă ați fi fost la tribunal… De ce a cerut domnul avocat ședință secretă? Să nu afle lumea ce se discută în sală?”, se întreabă Carmen Obârșanu.

Alexandru Cumpănașu știa că Alexandra a fost localizată cu o seară înainte de intervenția poliției

Pe de altă parte, reprezentanta familiei Melencu spune că Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei, a declarat sub jurământ că a fost sunat cu o seară înainte ca poliția să meargă acasă la Dincă, de către Oana Hăineală, fost procuror șef al DIICOT, și i-a fost informat că a fost localizat răpitorul fetei. În aceste condiții, spune Obârșanu, se presupune că Alexandru Cumpănașu a sunat-o pe mama Alexandrei și i-a transmis mesajul.

”(Mama Alexandrei, n.r.) …trebuia să se ducă în genunchi și tot ajungea până la Caracal, de ce nu s-a dus. Cum au dormit în noaptea aia părinții Alexandrei sau Cumpănașu. Dar procuroarea Hăineală?

Și atunci am întrebat-o pe mama Alexandrei: ”Măi femeie, dacă tu știai… că sigur ți-a spus vărul tău… De ce nu te-ai dus acolo, că era ușor, din Dobrosloveni până la Caracal…”. Nici măcar dimineață nu s-a dus acolo. Drept răspuns, a început să țipe la mine, cum face de obicei”, a mai dezvăluit Carmen Obârșanu pentru FANATIK.

Carmen Obârșanu: ”Între poliție și Dincă s-au schimbat 29 de sms-uri, care au dispărut de la dosar”

Concluzia pe care a tras-o avocata, după mai bine de trei ani în care a fost implicată în cazul Caracal este că totul a fost dictat de la București, în condițiile în care, schimbate de polițiști și Gheorghe Dincă.

”În noaptea respectivă, de aia nici nu s-a intervenit la Dincă, pentru că îl așteptau pe acel Barbu Daniel (polițist judiciar, n.r.) de la București. S-a dictat de la București cazul ăsta. Ei știau că la ora aia, Alexandra nu era în casă.

Sunt șterse sms-urile poliției trimise lui Dincă, trimise cu trei sferturi de oră înainte de descindere. Au fost trimise 29 de sms-uri care au dispărut. Sunt șterse locațiile telefonului Alexandrei. Iar când i-am spus judecătoarei, mi-a spus să-mi văd de treaba mea”, a mai dezvăluit avocata pentru FANATIK.

Carmen Obârșanu spune că în momentul în care poliția a ajuns la fața locului a găsit salteaua și așternutul de pat din camera în care se presupune că a fost ținută Alexandra. Paradoxal, nu au fost găsite urme biologice pe ele, deși acolo fata ar fi fost violată.

Avocata familiei Melencu: ”Există factori care vor să mă facă să tac din gură”

”Urmele biologice de pe marginea patului lui Dincă, de asemenea au dispărut, pentru că le-au retras procurorii de la dosar. Ligheanul de plastic în care și-ar fi făcut nevoile Alexandra, a fost cerut înapoi și a fost distrus”, spune Carmen Obârșanu.

Femeia susține că anchetatorii, procurorul de ședință și chiar judecătoarea au dat senzația că se poziționează de partea lui Dincă, respingând mai multe probe și chiar sfătuind familia acestuia să nu dea declarații.

”Nu vă gândiți că anchetatorii au vrut să afle adevărul. E mult mai complicat decât credeți. Pe cine acoperă Dincă? Eu am tăcut doi ani de zile, să nu fac rău cauzei, însă la un moment dat trebuie spus adevărul. Ăștia și-au luat nasul la purtare și există niște factori mult mai puternici care vor să mă facă să tac din gură”, a mai explicat Carmen Obârșanu pentru FANATIK.

”Eu cred că în dosarul acesta este o singură răpire, la care au venit cu o ”codiță”. Iar acum, dacă ar scoate-o pe Alexandra, ar trebui să spună ce-i cu Luiza și asta îi împiedică pe ei. Iar lui Dincă, pentru că nu a spus adevărul, o să-i fie foarte greu să scape”, e de părere avocata.

Atac la avocatul familiei Măceșanu: ”Vorbea cu Dincă de 2-3 ori pe zi”

Carmen Obârșanu susține că între Aurel Moldovan, avocatul familiei Măceșanu și Gheorghe Dincă există o legătură suspectă. Cei doi ar vorbi destul de des la telefon, spune Obârșanu, iar avocatul l-ar influența pe ”monstrul din Caracal”. Cei doi specialiști în drept au avut nenumărate contre în timpul procesului, iar Obârșanu spune că Moldovan nu s-a interesat de dosar multe luni și nu a avut în el un sprijin.

Mai mult, ea crede că Moldovan este în spatele unei plângeri pe care mama Alexandrei Măceșanu a făcut-o la barou împotriva ei, pe motiv că încearcă să o convingă să-și dea afară avocatul, pentru a prelua ea tot cazul. Obârșanu spune că acuzațiile erau false și că a confruntat-o pe mama Alexandrei, care a reacționat violent. După un an și jumătate, aceleași argumente erau folosite de Gheorghe Dincă într-un memoriu depus la instanță, împotriva ei. Obârșanu îl suspectează tot pe Moldovan că l-a influențat pe Dincă să depună acest memoriu.

”Eu bănuiesc reaua credință a lui Moldovan (avocatul familiei Măceșanu, n.r.) și a celor pe care-i apără. Vă spun sincer, știu că îmi asum un mare risc, dar un astfel de comportament, când ai copil de 14 ani, dispărut, și tu pleci din sala de judecată, iar când te chem în sală, să-mi răspunzi că nu te interesează, este foarte grav. (…)

Ce conținut au discuțiile dintre avocatul familiei Măceșanu și Gheorghe Dincă, câte 2-3 pe zi? Sunt zeci de convorbiri, i-a atras atenția și judecătoarea.

Și atunci l-am întrebat (pe Moldovan, n.r.): ”Dacă vorbești atât de mult cu Dincă, de ce nu-l întrebi unde sunt fetele?”. Și mi-a răspuns: ”Tot prostiile alea”. Și atunci, de ce ai cerut achitarea?”, a mai spus Obârșanu.

Aurel Moldovan: ”E inadmisibil să faci asemenea afirmații. Probabil că vrea să fie dată afară din avocatură”

Contactat de FANATIK, Aurel Moldovan, avocatul familiei Măceșanu a răspuns că afirmațiile lui Carmen Obârșanu nu au fundament și că aceasta a atacat-o permanent pe mama Alexandrei Măceșanu.

”Ea face afirmații tendențioase la adresa unui om care suferă și o acuză în mod necontenit. Probabil că vrea să fie dată afară din avocatură și cercetată penal. E inadmisibil să faci asemenea afirmații. Și nu e prima dată când le face.

În sala de judecată a acuzat-o pe doamna Măceșanu că și-a luat bani, că știe mai multe despre fete… Niște aberații… Dacă știi mai multe decât știm noi, devoalează tot ce ai, ca să fie o probă, altfel este doar o acuzație fără fundament.

Ea vine cu lista telefoanelor și cu alte aspecte care în cercetarea judecătorească nu au nicio valoare. Dacă organul de urmărire penală nu a făcut ce trebuie, în camera preliminară puteai să soliciți retrimiterea dosarului pentru aceste aspecte. Ea amestecă lucrurile”, a declarat Aurel Moldovan pentru FANATIK.

Avocatul familiei Măceșanu: ”Doamna avocat a umblat cu intrigi. Probabil are alte interese”

Avocatul familiei Măceșanu susține că a avut motive întemeiate pentru care a cerut schimbarea încadrării pentru Gheorghe Dincă, însă acestea au fost bazate pe lipsa probelor din dosar care să ateste că Alexandra este moartă.

”Nu sunt probe care să ateste că Gheorghe Dincă a omorât-o pe Alexandra și a ars-o în acel butoi și am făcut o plângere pentru infracțiunea de trafic de persoane împotriva lui, implicit a familiei și a celorlalți interlopi. În cazul ăsta, nu poți să susții condamnarea de omor. Dincă trebuia condamnat pentru ce a făcut, nu pentru ce n-a făcut. Toate celelalte infracțiuni: trafic de minori, act sexual cu minori, viol care, coroborate, duc la o sentință de 15-20 de ani.

Nu știe doamna avocat ce a făcut mama Alexandrei (dacă a solicitat sau nu să fie căutată în continuare fiica ei, n.r.). Tot ce vă pot spune e că a umblat cu intrigi și că a încercat să acapareze și partea cealaltă, să preia tot dosarul pentru a câștiga bani la final. Iar când a văzut că doamna Măceșanu nu este de acord, a început s-o atace.

N-am cerut eu ședință secretă, a făcut-o procurorul de caz, având în vedere că este un minor, iar eu nu m-am opus.

Probabil că doamna avocat are alte interese și încearcă să meargă pe altă pistă și să deturneze situația reală pe care o avem cu toții, să știm exact unde sunt fetele. Pentru că probatoriul administrat este departe de cel real”, a mai spus avocatul.

Moldovan, despre avocata familiei Melencu ”A fost la Dincă și l-a amenințat. Dacă vă povestesc ce dialog au avut…”

Aurel Moldovan neagă că ar fi avut vreo înțelegere cu Gheorghe Dincă și spune că în fiecare discuție pe care a avut-o cu acesta a încercat să-l convingă să spună unde sunt fetele.

”Eu nu l-am influențat pe Dincă. Este adevărat că ea a fost la Dincă, iar el mi-a dat telefon când eram chiar cu ea în mașină și mi-a zis că l-a amenințat că o să crape în pușcărie. Și i-am zis că e cu mine în mașină, că o duc la București și să-i spună direct. Și dacă vă spun ce dialog au avut… mai bine îmi văd de treaba mea.

Când m-a mai sunat Dincă, l-am întrebat de fiecare dată unde sunt fetele, cine l-a șantajat, cine l-a bătut. Toate lucrurile astea, noi trebuie să le aflăm. Nu am discutat nimic altceva. Interesul meu este să se afle adevărul, nicidecum să-l influențez sau să-i fac eu apărarea lui Dincă”, a încheiat Aurel Moldovan.

Gheorghe Dincă a fost condamnat la 30 de ani de închisoare în dosarul Caracal, el fiind găsit vinovat pentru mai multe infracțiuni, de la omor calificat, la trafic de minori, trafic de persoane, lipsire de libertate sau viol. Gheorghe Dincă a făcut apel la decizia de fond, dată de Tribunalul Olt, și la fel au făcut și familiile Măceșanu și Melencu.