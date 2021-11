Scandal în clinica Oanei Zăvoranu! Alex Ashraf, primele declarații după ce a fost acuzat de vătămare corporală: ”Eu am fost cel agresat. Eu am sunat la 112”

Alex Ashraf este implicat într-un scandal de proporții, după ce o fostă angajată a susținut că ar fi agresat-o din cauza faptului că și-ar fi cerut drepturile bănești, după ce și-ar fi dat demisia. susține însă că lucrurile nu stau deloc așa și spune că cea care ar fi pornit scandalul ar fi fost chiar femeia.

Alex Ashraf a declarat, în exclusivitate pentru FANATIK, de la ce s-au aprins lucrurile între el și angajată și cum s-a ajuns la violență. Soțul Oanei Zăvoranu susține și că are dovezi care îi pot aduce dreptatea. Acuzat că a refuzat să-și plătească angajata care a decis să încheie colaborarea cu clinica privată, Alex spune femeia îngreuna succesul afacerii de ceva timp și că a renunțat la a mai lucra împreună cu ea tocmai pentru că aducea deservicii.

Scandal în clinica Oanei Zăvoranu, între soțul vedetei și o angajată

”Este adevărat că este vorba despre o fostă angajată. Nu este adevărat că eu am abuzat-o pe această femeie. Eu am fost cel agresat, eu am sunat la 112, eu am dat declarații primul la poliție. Și eu am fost la IML, și eu sunt acum la Municipal și îmi fac tot felul de analize ca să dovedesc că eu am fost cel agresat, nu ea. Nu am bătut eu pe nimeni, din contră, eu am fost cel agresat.

ADVERTISEMENT

Ea a început să vorbească urât prin clinică, am și înregistrări, atât audio, cât și video. De vreo două săptămâni, ea este în cârdășie cu alte persoane care mi-au îngreunat mie mersul bun al clinicii și a început să îmi streseze toți angajații. M-au sunat inclusiv angajații și mi-au spus că îi stresează, nu a mai făcut ture la locul de muncă, ea fiind operator pe imagistică, pe RMN. Am spus că nu e nicio problemă, nu mai avem nevoie de asemenea specimene, de mâine să nu mai vină în clinică.”, a declarat soțul Oanei Zăvoranu, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Alex Ashraf: ” Eu am fost cel agresat, eu am sunat la 112, nu am bătut eu pe nimeni!”

Deși Alex susține că ar fi vrut ca cearta să nu degenereze și angajata să înțeleagă că nu va face vreo excepție pentru ea, se pare că între cei doi nu a fost cale de mijloc, iar cel care ar fi ieșit șifonat din scandal este chiar el. Bărbatul spune că va parcurge toți pașii pentru a i se face dreptate.

ADVERTISEMENT

”Ea m-a ținut de lanț, m-a zgâriat pe gât, m-am împiedicat în tocul ușii, am mâna umflată. Acum sunt la ortoped, ca sa pot să îmi fac un RMN și apoi să mă duc la IML. Între timp, după ce a văzut că mi-a rupt lanțul, mi-a dat drumul, am pus mâna pe telefon, am sunat la 112, a venit un echipaj de Poliție, am explicat speța, am mers la Poliție, am făcut reclamație pe parte vătămată.”, ne-a dezvăluit Alex Ashraf.

Ce s-a întâmplat, de fapt, la clinica Oanei Zăvoranu

Alex Ashraf a povestit, în exlusivitate pentru FANATIK, ce s-a întâmplat, pas cu pas în ultimele 24 de ore, după ce a dezvăluit că este implicat în scandalul cu angajata. Se pare că mărul discordiei dintre cei doi ar fi banii pe care aceasta ar fi urmat să îi premească, iar discuția dintre ei ar fi degenerat în momentul în care bărbatul ar fi rugat-o pe fosta angajată să iasă afară.

ADVERTISEMENT

”Aseară a stresat-o pe managera clinicii cu zeci de mesaje, mailuri, ea fiind blocată de toată lumea pe telefon și, pentru că a văzut că nu mai are niciun acces, a venit la clinică, a parcat mașina fix în ușa clinicii, pe locul pentru salvare, a urcat în clinică cu jumătate de mască pe față, nici măcar corespunzător, în locul unde eu am teste COVID și a început scandalul. A început să vorbească urât, a amenințat fetele din recepție, le-a cerut să vină cineva din conducere, că dacă nu vine…că ea își vrea banii. Banii se dau pe data de 10, nu am ce să discut până pe data de 10 cu absolut nimeni. Dacă eram în data de 11, atunci poate puteai să vii să faci scandal, dar, dacă nu îți dădeam banii, te duceai în instanță, mă dădeai în judecată și la revedere. Nu exista nicio altercație.”, spune soțul Oanei Zăvoranu.

Alex Ashraf susține că femeia l-ar fi amenințat că va face public acest scandal și că va avea de suferit. Se pare că fosta angajată îl cunoștea destul de bine pe soțul Oanei Zăvoranu, căci s-ar fi năpustit direct asupra lanțului acestuia, un cadou de suflet pentru bărbat și cu mare încărcătură emoțională.

ADVERTISEMENT

”Când am ajuns la clinică, i-am spus: ‘Domnișoară, vă rog frumos să ieșiți afară, nu purtați masca corespunzător și, în al doilea rând, faceți gălăgie. Este o clinică privată și vă rog frumos să ieșiți afară’. Am spus de mai multe ori, m-a amenințat cu presa, mi-a spus că va suna la presă și că va anunța ea pe toată lumea. Am luat-o de braț și am dat-o afară. În momentul în care am dat-o afară, m-a luat de lanț, știind că lanțul e de la mama mea, cumpărat cu soția mea din Germania, lanțul meu preferat pe care îl am în toate pozele și mi-a spus: ‘Nu-ți dau drumul pentru că știu că este lanțul tău preferat și eu îmi vreau banii.’ I-am spus că nu se dă nimic acum, să iasă afară și că vorbim pe data de 10. ” a mai declarat Alex.

Imaginea Oanei Zăvoranu afectată din pricina scandalului

Se pare că Alex Ashraf are de gând să nu lase lucrurile chiar în voia sorții și spune că o va da în judecată pe fosta angajată care l-a implicat în acest scandal, pentru a păstra o imagine curată atât , cât și clinicii pe care aceasta o deține.

ADVERTISEMENT

”M-au sunat angajații să-mi spună că au început pacienții să plece din cauza ei care a început să urle pe acolo prin clinică, asta înseamnă că mi-a afectat imaginea și pentru asta o să o dau în judecată. A afectat imaginea clinicii și a soției mele. Toată lumea când aude de Oana Zăvoranu, pac, presă, adică nu mai pot să fac nimic acum. ”, a conchis Alex Ashraf.