Scandal în „coaliția” PNL – USR PLUS. Rareș Bogdan, atacat de Cătălin Drulă: „Pure fantezii”

Vicepreședintele USR PLUS, Cătălin Drulă, a reacționat extrem de dur după ce Rareș Bogdan ar fi prezentat o „împărțire” a ministerelor în viitorul Guvern.

PNL, cu toate că are nevoie de USR PLUS și de UDMR pentru a guverna din postura de partid învins, are pretenția la cel puțin 10 ministere, lucru considerat inacceptabil de celelalte partide de dreapta.

Drulă cataloghează „pure fantezii” declarațiile lui Rareș Bogdan și spune că nu se pune problema ca ministerele să fie împărțite așa cum vrea Rareș Bogdan.

Cătălin Drulă îl contrează dur pe Rareș Bogdan, pe tema formării Guvernului

„Citesc pe știri diverse formule de guvern. Repet ce-am spus și ieri: NU au existat ÎNCĂ discuții între USRPLUS și PNL, nici formale, nici informale despre ministere și formarea majorității.

Cel mai important este CE va face guvernul și majoritatea parlamentară. Așteptăm începerea negocierilor ca să discutăm pe programul și planul nostru de guvernare pe care l-am făcut public.

Dincolo de asta, toate discuțiile despre ministere sunt pure fantezii. Nu au avut loc încă. Noi credem că e important ca aceste negocieri să se desfășoare loial, nu la televizor. Ce este sigur este că USRPLUS va forma majoritatea DOAR pe baza unei negocieri CORECTE și LOIALE”, a scris Drulă pe Facebook.

În schimb, Rareș Bogdan a ieșit la TV și a făcut „împărțeala”. „Sunt trei nume care nu sunt necunoscute și nu vor aduce critici, oameni extrem de buni pe domeniile lor”, a declarat Rareș Bogdan când a fost rugat să înainteze numele premierului

Mai mult, Bogdan a anunțat că noul Executiv va avea 18 ministere, dintre care 11 vor ajunge la PNL, 5 la USR și 2 la UDRM.

În contextul în care Dan Barna s-a arătat critic la adresa posibilului premier Nicolae Ciucă, Rareș Bogdan a dorit să afle și părere lui Dacian Cioloș pe acest subiect: ”Eu nu am văzut încă o poziție oficială a USRPLUS. Eu zic să îl întrebați și pe Dacian Cioloș ce părere are despre Nicolae Ciucă, nu doar pe Dan Barna”.

Între timp, surse din cadrul partidelor spun că președintele Klaus Iohannis a stabilit de unul singur care va fi guvernul, astfel că negocierile cu partidele sunt un simplu joc.