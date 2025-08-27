Sport
Scandal în Cupa României între Dan Alexa și Florin Bratu, după Poli Timișoara – CS Dinamo 2-3: „Hai mai repede că vin ăștia!”

CS Dinamo s-a calificat în grupele Cupei României, dar după un final tensionant cu Poli Timișoara. De ce s-au certat antrenorii Dan Alexa și Florin Bratu.
Mihai Dragomir
27.08.2025 | 22:59
Scandal in Cupa Romaniei intre Dan Alexa si Florin Bratu dupa Poli Timisoara CS Dinamo 23 Hai mai repede ca vin astia
Scântei după meciul Poli Timișoara - CS Dinamo 2-3. Ce au făcut Dan Alexa și Florin Bratu. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Miercuri, 27 august, au avut loc alte 14 meciuri din play-off-ul Cupei României. CS Dinamo a trecut de Poli Timișoara cu 3-2 și s-a calificat în grupele competiției, însă finalul meciului s-a lăsat cu scandal. Ce s-a întâmplat după fluierul final.

Scandal după Poli Timișoara – CS Dinamo 2-3. Dan Alexa, vehement la adresa arbitrajului

„Viola” a deschis scorul în minutul 39 prin Pedro Paul. Când totul se îndrepta către calificarea lui Poli, Ionuț Uleia a egalat pentru CS Dinamo în minutul 90+3 și a trimis astfel meciul în prelungiri. Haiduc a marcat după reluarea jocului, însă partida a fost decisă de Anghel (115) și Mălăele (120+3).

Dan Alexa, cel care a fost numit în vara acestui an pe banca lui Poli Timișoara, nu a fost de acord cu primul gol primit, reclamând un fault înaintea reușitei dinamoviștilor. După fluierul final al primelor 90 de minute, „chirurgul” a pătruns pe teren pentru a cere explicații arbitrului, însă s-a domolit destul de repede înaintea startului prelungirilor. Adevăratul iureș a urmat după finalul celor 120 de minute, notează GSP.ro.

Dan Alexa, criză de nervi după Poli Timișoara – CS Dinamo 2-3

Bucureștenii s-au calificat în grupele Cupei, însă sărbătoarea lor a fost întreruptă. Un adevărat meleu s-a format între jucătorii celor două formații. Dan Alexa a revenit asupra deciziilor de arbitraj, însă de această dată a intervenit și Florin Bratu, omologul său de la CS Dinamo, pentru a calma spiritele.

„Mitraliera” a încercat să îl tempereze pe Alexa și să dea mâna cu el, însă acesta a refuzat, ulterior spunându-i ceva la ureche antrenorului dinamovist. În drumul spre vestiare, Florin Bratu și-a grăbit elevii, strigându-le „Hai mai repede că vin ăștia!”, mai precizează sursa menționată mai sus.

Astfel, Poli Timișoara ratează și anul acesta prezența în grupele Cupei României, fiind nevoită acum să se lupte pentru promovarea în Liga 2 la finele sezonului. UTA, Metaloglobus, Sănătatea Cluj, Concordia Chiajna, CSM Slatina, Sepsi OSK, FC Botoșani, Metalul Buzău, FC Argeș, Gloria Bistrița, Sporting Liești, Csikszereda, CSC Dumbrăvița, CS Dinamo și Petrolul Ploiești sunt echipele calificate până acum în grupe. Corvinul – Farul Constanța este ultimul meci din play-off, programat joi, 28 august, de la 17:00.

