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Jurnalistul Emanuel Roșu, trimisul FANATIK în Qatar la Mondialul Under 17, a văzut jumătatea plină a paharului după eliminarea prematură a României de la această competiție. Marcel Pușcaș l-a contrazis, considerând că acest eșec este doar unul dintre multele eșecuri ale fotbalului românesc condus de Răzvan Burleanu și FRF.

Marcel Pușcaș i-a lăudat ironic pe cei din FRF pentru rezultatele foarte slabe de la CM U17 din Qatar

„Vreau să laud participarea României la U17, Federația Română pentru scouting, pe antrenorul Dumitrescu sau cum îl cheamă. Jucătorii români sunt de mare perspectivă, am înțeles că mai ales fundașii. Peste cinci ani vin băieții ăștia. Vorbim pozitiv, gândim pozitiv, fotbalul românesc are o mare perspectivă. Doar că în șaisprezecimi nu s-au calificat echipe precum Jamaica, Fiji, Honduras, Noua Caledonie, România. În șaisprezecimi s-au calificat Mali, Uganda, Tadjikistan, Uzbekistan. Noi nu suntem printre ele, dar lăudăm perspectiva pe care o avem.

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Altă remarcă este aceea că Ne batem cu pumnul în piept pe toate canalele că 10-11 jucători de la U17 provin de la mari cluburi europene: Chelsea, Dortmund, Real Madrid, Fiorentina. Culmea, vin unii care n-au ieșit din Venezuela, care sunt de la FC Caracas, Universidad de nu știu ce, Cora Bora, Carabobo. Nu joacă la Real Madrid, cum ne place nouă să umflăm lucrurile. Și scoutingul e foarte bun”, a comentat, ironic, Marcel Pușcaș.

Emanuel Roșu nu a fost de acord cu Marcel Pușcaș și a încercat să rămână optimist

Emanuel Roșu a intervenit din nou și a subliniat că nu a lăudat gratuit pe nimeni, din contră. „Cu ce am lăudat azi? , ce să zic, că-s fraieri? Dumneavoastră nici n-ați văzut meciurile, eu am văzut lucrurile așa prost cum le-am văzut. E supărător pentru toată lumea, mai ales pentru mine, că suntem aici, ne doream să nu ne întoarcem așa. Eu cred că vom avea și la U19 o prezență solidă din naționala asta”, a replicat Emanuel Roșu.

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Marcel Pușcaș nu s-a lăsat și a oferit o nouă replică. „Denis Man, la U17, nu juca la juniori. Juca Costache sau altul care e rezervă la Oradea. Trebuie nu doar să vezi meciurile, ci să le pui în contextul fotbalului românesc. Toți sunt de perspectivă, vârsta îi face de perspectivă”, a completat Marcel Pușcaș.

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Cristi Coste și Sabin Ilie văd altfel lucrurile: „Degeaba ai 10 Hagi dacă n-are cine să-i conducă”

În discuție a intervenit Cristi Coste, care l-a apărat pe Emanuel Roșu. „Eu sunt 100% de acord cu ce a spus Emi acolo, că sunt 5-6 jucători care vor face pasul spre echipa mare cândva”, a intervenit Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

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A ținut să aibă un punct de vedere și Sabin Ilie, de asemenea invitat în studio. „Degeaba ai 10 Hagi dacă nu are cine să-i conducă. Îți dau un exemplu legat de experiență: dacă venea unul ca Ranieri, poate îi ducea în primele 5-6 echipe”, a fost și punctul de vedere al lui Sabin Ilie.

La fel de cinic, Marcel Pușcaș a lăsat să se înțeleagă că și-a pierdut definitiv încrederea în fotbalul românesc și în modul în care acesta este condus. „Am făcut un calcul. Am avut peste 1.000 de puști plecați în străinătate. Dintre ăștia, cred că 2-3 au ajuns sus, la un anumit nivel: Ionuț Radu, Radu Drăgușin. Restul, toți au revenit în țară. Toți pe afară, toți la Roma, la Juventus. Sunt jucători care spun că sunt la Dortmund, dar sunt la a doua echipă de U17. Că acolo au 60 de jucători”, a concluzionat Marcel Pușcaș.

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