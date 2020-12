Scandal în familia Comănici. Fosta concurentă de la Puterea Dragostei a povestit totul: ”M-am chinuit”

Bianca Comănici a stârnit un mic scandal în sânul familiei sale, câștigătoarea primelor două sezoane de la „Puterea Dragostei” dezvăluind totul pe rețelele de socializare. Bruneta a povestit cum a început, dar și cum s-a sfârșit situația.

Fosta iubită a lui Livian Pop a mărturisit într-un vlog de pe canalul său de Youtube că s-a certat cu sora sa mai mică, Mona, motiv pentru care a izbucnit în plâns. Fosta participantă a show-ului matrimonial de la Kanal D susține că totul a plecat de la o neînțelegere.

Mai exact, bruneta a povestit că a machiat-o și a coafat-o pe sora sa, însă aceasta a fost nemulțumită de rezultat. Bianca Comănici s-a chinuit să-i facă pe plac, dar din păcate, Mona nu a apreciat deloc eforturile surorii sale mai mari.

Bianca Comănici, în scandal cu sora sa mai mică. De la ce a plecat totul

„M-am certat cu sora mea… Nu neapărat că m-a supărat, dar ne-am certat… Am plâns pentru că m-am supărat pe Mona, fiind că am machiat-o, am pregătit-o, i-am făcut părul și nu i-au plăcut sprâncenele și buzele.

M-am chinuit apoi să îi fac poze, nu a vrut nicio poză. M-am chinuit foarte mult să stau să îi fac o poză și nu înțelegeam de ce nu vrea să îi fac poză, tot timpul stătea tristă, supărată”, a spus Bianca Comănici pe canalul său de Youtube.

Tânăra a fost afectată de atitudinea surorii sale mai mici, însă ulterior a realizat că Mona este doar un copil aflat la vârsta adolescenței. Fosta concurentă de la Puterea Dragostei spune despre sora sa că este dificilă și are anumite stări pe care nu le poate înțelege.

Bianca Comănici a trecut în cele din urmă peste scandal și s-a împăcat cu Mona despre care spune că i-ar plăcea să fie genul de fetiță care se îmbracă în rochii și își face părul codițe, adică să fie mai elegantă, mai feminină decât este în momentul de față.

„Adolescenții sunt foarte dificili. Eu am plâns mai mult că nu pot să o înțeleg, că mi-aș dori să o înțeleg, dar e greu. E greu că sunt copii și… Ea chiar dacă e mică, e matură în gândire, dar e foarte dificilă.

Acum nu trebuie să vă luați de Mona, e un copil… e neînțeleasă. E rebelă, are tot felul de trăiri. Nu ne-am certat, doar m-am supărat că nu i-am înțeles starea”, a completat frumoasa brunetă.

