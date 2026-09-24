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Fanii lui Energie Cottbus au afișat mai multe bannere cu mesaje homofob, în , îndreptate către fanii lui St. Pauli. Cele două echipe au remizat, 1-1.

Conducerea lui Cottbus taxează derapajul homofob al fanilor: ”Este inacceptabil”

În timpul confruntării de pe Stadion der Freundschaft – ”Stadionul Prieteniei”, fanii au afișat mai multe mesaje jignitoare, în contrast ironic cu numele arenei. lui Energie Cottbus au atacat politica lui St. Pauli, club foarte inclusiv față de comunitatea LGBTQ+:

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”Utopia voastră curcubeu se termină în pedofilie” și ”Nicio acceptare pentru lumea voastră bolnavă”, au fost bannerele afișate de fanii gazdelor la duelul direct, conform .

Conducerea clubului nu a stat pe gânduri și s-a dezis de gestul fanilor. Oficialii gazdelor consideră incalificabilă discriminarea pe baza orientării sexuale. Clubul nu a anunțat, până în acest moment, dacă va recurge la sancțiuni:

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”În timpul meciului nostru de acasă împotriva lui FC St. Pauli, mai multe bannere neînregistrate au fost afișate pe peretele nordic din zona blocului H, care erau evident destinate exclusiv provocării suporterilor adversarului nostru

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Gusturile pot fi discutabile, însă discriminarea, denigrarea și glorificarea violenței și, implicit, încălcarea valorilor fundamentale prevăzute în statutul clubului nostru, FC Energie Cottbus, nu pot fi acceptate.

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Echivalarea oamenilor cu infractorii pe baza orientării lor sexuale este inacceptabilă. FC Energie Cottbus susține corectitudinea, cosmopolitismul, diversitatea și toleranța și respinge în mod constant toate formele de discriminare, rasism și violență”, se arată în comunicatul postat de echipa de pe Stadion der Freundschaft, pe pagina oficială de .

Federația Germană de Fotbal are o poziție dură împotriva homofobiei. În urma derapajului de la duelul cu St. Pauli, echipa riscă o amendă și să joace următoarele partide fără spectatori. O poziție oficială din partea DFB nu a fost făcută publică, până în acest moment.

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St. Pauli este clubul cu cea mai liberă politică din Europa

Formația aflată în cartierul cu același nume din nordul orașului Hamburg a devenit cunoscută la nivel mondial pentru politicile sale inclusive pentru membrii comunităților ce pot fi considerate izolate, din cauza discriminării. Printre acestea, St. Pauli este unul dintre primele cluburi care sprijină drepturile minorităților sexuale.

Unul dintre simbolurile clubului este capul de mort, Jolly Roger. Acesta a fost adoptat în anii ‘80, de un grup de fani punkiști. Semnificația acestuia își are rădăcinile în viața din cartierul St. Pauli al acelor vremuri. Suporterii s-au identificat cu cultura piraților: cei ”săraci” și ”proscriși”. Simbolul a fost dezvoltat de tipograful Steph Braun, care l-a imprimat pe mai multe tricouri, vândute ulterior în cartier. Conducerea clubului a decis să îl transforme într-un simbol oficial al echipei.

Tot în mod oficial a fost introdus și curcubeul, ca fundal al banderolei de căpitan de la St. Pauli. Inițiativa a luat naștere în 2017, ca parte a culturii de incluziune a clubului.