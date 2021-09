Scandal în Giulești. Valentina Ionescu-Caciureac a fost demisă din funcția de președinte al CS Rapid. Reacție dură a fanilor

Fosta mare atletă Valentina Ionescu-Caciureac a fost demisă fără nicio explicație de la conducerea Clubului Sportiv Rapid. Decizia aparține fostului ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, și a generat o reacție dură a fanilor din Giulești.

Aceștia nu sunt de acord cu numirea lui Mircea Zamfir în funcția de director al CS Rapid și au anunțat că vor organiza ample manifestări de protest.

Peluza Nord, mesaj de susținere pentru Valentina Ionescu-Caciureac

Decizia fostului ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, de a semna actul de numire în funcția de director al CS Rapid a lui Mircea Zamfir a picat ca un trăznet pentru .

Aceștia nu sunt de acord cu demiterea fostei mari campioane și au remis un comunicat prin care își arată susținerea față de fosta sportivă care a reprezentat clubul Rapid vreme de aproape patru decenii, mai întâi ca sportivă, apoi oficial.

”Alături de Vali Ionescu Caciureac!

Cătălin Drulă (îl găsiți în DEX la definiția nimicului) a încercat să umilească și să îndepărteze o legendă incomparabilă a clubului Rapid București: Vali Ionescu Caciureac. Costin Zamfir (nimeni de nicăieri) a fost desemnat noul președinte al clubului de cel menționat mai sus.

Vali Caciureac este sinonimul performanței și seriozității în sportul românesc și merită respectată. Și-a dedicat viața culorilor alb-vișinii atât ca sportivă, obținând numeroase premii naționale și internaționale, dar și ca președinte, gestionând corespunzător cele mai dificile momente din istoria sportului giuleștean.

Menționăm că în sezonul actual CS Rapid București se aliniază în primele ligi naționale la toate sporturile de echipă unde secțiile sunt active. Acesta este rezultatul unor proiecte pentru care s-au făcut nenumărate sacrificii și roadele muncii eficiente.

Adăugăm aici că deși echipa de fotbal este desprinsă de Clubul Sportiv, doamna Caciureac a fost mereu alături de FC Rapid 1923, fiind împreună cu noi încă din diviziile de amatori până în prezent. A reprezentat cheia unei comunicări și relații excelente între FC Rapid și CS Rapid.

Vali Caciureac înseamnă Rapid și trebuie să RĂMÂNĂ președintele clubului, orice alt scenariu va fi urmat de proteste vehemente și acțiuni menite să îndepărteze slugile impuse de clasa politică. Aici e Rapid!”, transmit suporterii din Peluza Nord, într-o postare pe Facebook.

Valentina Ionescu-Caciureac: ”Eu am Rapidul în sânge”

Valentina Ionescu-Caciureac este o legendă a clubului Rapid. A fost vicecampioană olimpică la săritura în lungime, la JO din 1984, de la Los Angeles, și mai are în palmares, între alte distincții, și titlul continental la Europenele de la Atena, din 1982.

Fosta mare atletă s-a declarat siderată de numirea omului politic Mircea Zamfir în funcția de conducător al .

”A venit un ordin semnat de domnul ministru (Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor, care între timp a demisionat – n.r.) vineri, la ora 12:30, prin care m-a eliberat pe mine din funcție și l-a numit pe consilierul dânsului în funcția de director al clubului. Pur și simplu este fără motiv demiterea.

Eu am Rapidul în sânge, eu sunt de 44 de ani la clubul Rapid, am fost sportivă, antrenoare, vicepreședinte și acum președinte. Eu am luptat pentru clubul acesta și pentru sportivi și pentru secții. Anul acesta avem toate secțiile sportive în prima ligă.

Ce las în urmă? Las bazinul de polo, las un stadion nou pentru care am muncit trei ani, las un proiect început pentru spații de cazare pentru sportivi și toate secțiile în liga întâi, asta las la clubul Rapid. Și sunt mândră de ceea ce am făcut”, a reacționat Valentina Ionescu-Caciureac, pentru .