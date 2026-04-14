Sport

Scandal în Italia: decizia față de Cristi Chivu și motivul pentru care fanii au luat foc: „Mi se pare exagerat. Lui ce îi mai dai?”

Cristi Chivu a ratat trofeul pentru cel mai bun antrenor al anului în Italia, iar decizia a stârnit reacții puternice în rândul fanilor. Alegerea lui Cesc Fabregas a fost intens contestată pe rețelele sociale.
Alex Bodnariu
14.04.2026 | 11:41
Scandal in Italia decizia fata de Cristi Chivu si motivul pentru care fanii au luat foc Mi se pare exagerat Lui ce ii mai dai
ULTIMA ORĂ
Cesc Fabregas, cel mai bun antrenor din Italia în 2025. Cristi Chivu a ratat trofeul. Foto: hepta.ro.
ADVERTISEMENT

Interul lui Cristi Chivu este extrem de aproape de titlu în Serie A, însă antrenorul român a ratat un prim trofeu. Cesc Fabregas, tehnicianul de pe banca celor de la Como, a primit premiul pentru cel mai bun antrenor al anului 2025. Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară.

Cesc Fabregas, cel mai bun antrenor din Italia în 2025. Cristi Chivu a ratat trofeul

Cesc Fabregas a reușit să o transforme pe Como. A construit o echipă extrem de echilibrată, care în acest sezon se bate cu șanse reale la o calificare istorică în faza principală UEFA Champions League. În ultima etapă, Como a pierdut dramatic cu Inter, scor 3-4.

ADVERTISEMENT

Deși Cristi Chivu a debutat în 2025 în cariera de antrenor la seniori și a avut rezultate impresionante, a salvat-o pe Parma de la retrogradare și a dus Interul pe primul loc în Serie A, nu a primit premiul pentru cel mai bun tehnician al anului. Cesc Fabregas i-a luat fața românului.

„Când am decis să vin aici, a fost pentru că am simţit asta, pentru că trăiesc asta, pentru că este posibil să munceşti. Pentru mine, este un premiu pentru un oraş, oraşul Como, şi pentru o familie care a realizat un proiect, propriul proiect. Am scris pagini întregi despre aspectele pozitive şi negative a ceea ce am văzut când eram jucător. Când mi-a plăcut ceva la echipă, sau când nu, am încercat să înţeleg”, a declarat Fabregas.

ADVERTISEMENT
Ce au scris fanii după ce Cristi Chivu a ratat trofeul Enzo Bearzot

De altfel, Cesc Fabregas este primul antrenor străin din istorie care primește trofeul Enzo Bearzot, dedicat celui mai bun antrenor al anului din campionatul de fotbal al Italiei. Fanii au contestat decizia pe rețelele sociale. Mulți sunt de părere că cel care merita premiul era Cristi Chivu.

ADVERTISEMENT
„Un antrenor foarte mare, fără discuție. Dar, chiar și așa, premiul de cel mai bun antrenor mi se pare puțin exagerat. O medie de două puncte pe meci este normală pentru o echipă aflată în cursa pentru Champions League. A avut și o lună fără victorie. Atunci, lui Chivu, la debut, ce îi mai dai? Parcă premiul e totuși prea mult”.

ADVERTISEMENT

„Este perfect adevărat că și Chivu ar merita, dar, din punct de vedere mediatic, Fabregas pare mai susținut. Până la urmă, totul depinde de cum se va încheia sezonul”.

„Pentru mine, Fabregas merită doar dacă termină pe locul patru. În caz contrar, Chivu. În rest, sunt de acord. Iar la fundași chiar este foarte greu de ales anul acesta”, au scris fanii pe rețelele sociale.

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
