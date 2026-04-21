Sport

Scandal în Italia! Jucători din Serie A, printre clienții unei rețele de escorte destructurate: „E un prieten de-al meu, vrea o fată”

Autoritățile din Italia au destructurat o rețea de prostituție dedicată vedetelor, mai mulți sportivi de top numărându-se printre clienți. Care au fost primele măsuri luate.
Bogdan Mariș
21.04.2026 | 12:53
ULTIMA ORĂ
O rețea de prostituție care avea drept clienți mai mulți jucători din Serie A a fost destructurată. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Autoritățile din Italia au descoperit că o companie de promovare a evenimentelor din Milano ar fi acționat ca o rețea de prostituție pentru VIP-uri, printre clienți numărându-se diverse persoane, precum oameni de afaceri, fotbaliști din Serie A, dar și alți sportivi. Patru persoane au fost deja arestate în acest caz, care a zguduit sportul italian.

Autoritățile italiene au destructurat o rețea de prostituție pentru VIP-uri. Mai mulți fotbaliști din Serie A sunt implicați

Compania ar fi oferit unor oameni importanți „pachete” care cuprindeau ieșiri în diverse localuri din oraș, urmate de servicii sexuale în camere de hotel luxoase. Evident, prețurile erau ridicate pentru cei implicați, ridicându-se la mii de euro, suma totală obținută de rețeaua ilegală fiind de aproximativ 1.2 milioane de euro. Peste 50 de celebrități sunt implicate, de la oameni de afaceri până la fotbaliști din Serie A sau alți sportivi. Numele acestora nu au fost făcute publice în cadrul documentelor, însă interceptările sunt elocvente.

ADVERTISEMENT

„E un prieten de-al meu, pilot de Formula 1… care vine la Milano în seara asta, vrea o fată”, a fost un mesaj dezvăluit de presa din Italia. Deși organizația a activat la Milano, elevii lui Cristi Chivu de la Inter și rivalii de la AC Milan nu se numără printre clienți. „Investigația ne-a permis să obținem o cantitate considerabilă de probe împotriva suspecților, care ar fi acționat alături de alți membri ai organizației, inclusiv escorte și personal de relații publice”, a transmis Parchetul din Milano, conform Gazzetta dello Sport.

Patru persoane au fost arestate

Autoritățile au luat deja primele măsuri. Ancheta coordonată de parchetul din Milano a dus la arestarea a patru persoane, care ar fi liderii organizației, iar sume importante au fost confiscate. „Acuzațiile împotriva lor sunt foarte grave: complicitate și exploatare a prostituției, pe lângă spălarea proprie a veniturilor din activități ilegale.

ADVERTISEMENT
Emil Boc, mesaj pentru PSD și Opoziție. Cine trebuie să pună noul Guvern
Digi24.ro
Emil Boc, mesaj pentru PSD și Opoziție. Cine trebuie să pună noul Guvern

Anchetatorii au adunat dovezi considerabile care demonstrează că agenția recruta nu doar escorte profesioniste, ci și tinere atrase de viața socială. Femeile, aproximativ zece în total, atât din Italia, cât și din străinătate, cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani, care primeau 50% din profituri, se presupune că stăteau la sediul companiei din Cinisello Balsamo și derulau aceeași ‘afacere’ și în Mykonos”, a notat sursa menționată.

ADVERTISEMENT
”Domnule, două ajung!”. Ion Țiriac i-a ”tăiat aripile” lui Donald Trump: ”Cred că...
Digisport.ro
”Domnule, două ajung!”. Ion Țiriac i-a ”tăiat aripile” lui Donald Trump: ”Cred că visează”
Mama lui Alex Dobre n-a mai suportat atacurile la adresa fiului său: „Ați...
Fanatik
Mama lui Alex Dobre n-a mai suportat atacurile la adresa fiului său: „Ați procedat exact ca Iuda!”
Reghe îl contrează pe Rădoi în cazul Chiricheș: „E rău ce a făcut...
Fanatik
Reghe îl contrează pe Rădoi în cazul Chiricheș: „E rău ce a făcut Mirel! Când patronul îți distruge jucătorul, n-ai ce face, renunți la el!”
Semifinale Cupa Italiei: Inter – Como, live video în retur. Cristi Chivu și...
Fanatik
Semifinale Cupa Italiei: Inter – Como, live video în retur. Cristi Chivu și Cesc Fabregas, duel cu calificarea pe masă
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
MM Stoica i-ar fi spus lui Becali să renunțe la o vedetă de...
iamsport.ro
MM Stoica i-ar fi spus lui Becali să renunțe la o vedetă de la FCSB: 'Nu mai poate!'
