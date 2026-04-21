Scandal în Italia! Jucători din Serie A, printre clienții unei rețele de escorte destructurate: „E un prieten de-al meu, vrea o fată”

Autoritățile din Italia au descoperit că o companie de promovare a evenimentelor din Milano ar fi acționat ca o rețea de prostituție pentru VIP-uri, printre clienți numărându-se diverse persoane, precum oameni de afaceri, fotbaliști din Serie A, dar și alți sportivi. Patru persoane au fost deja arestate în acest caz, care a zguduit sportul italian.

Autoritățile italiene au destructurat o rețea de prostituție pentru VIP-uri. Mai mulți fotbaliști din Serie A sunt implicați

Compania ar fi oferit unor oameni importanți „pachete” care cuprindeau ieșiri în diverse localuri din oraș, urmate de servicii sexuale în camere de hotel luxoase. Evident, prețurile erau ridicate pentru cei implicați, ridicându-se la mii de euro, suma totală obținută de rețeaua ilegală fiind de aproximativ 1.2 milioane de euro. Peste 50 de celebrități sunt implicate, de la oameni de afaceri până la fotbaliști din Serie A sau alți sportivi. Numele acestora nu au fost făcute publice în cadrul documentelor, însă interceptările sunt elocvente.

„E un prieten de-al meu, pilot de Formula 1… care vine la Milano în seara asta, vrea o fată”, a fost un mesaj dezvăluit de presa din Italia. Deși organizația a activat la Milano, și nu se numără printre clienți. „Investigația ne-a permis să obținem o cantitate considerabilă de probe împotriva suspecților, care ar fi acționat alături de alți membri ai organizației, inclusiv escorte și personal de relații publice”, a transmis Parchetul din Milano, conform .

Patru persoane au fost arestate

Autoritățile au luat deja primele măsuri. Ancheta coordonată de parchetul din Milano a dus la arestarea a patru persoane, care ar fi liderii organizației, iar sume importante au fost confiscate. „Acuzațiile împotriva lor sunt foarte grave: complicitate și exploatare a prostituției, pe lângă spălarea proprie a veniturilor din activități ilegale.

Anchetatorii au adunat dovezi considerabile care demonstrează că agenția recruta nu doar escorte profesioniste, ci și tinere atrase de viața socială. Femeile, aproximativ zece în total, atât din Italia, cât și din străinătate, cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani, care primeau 50% din profituri, se presupune că stăteau la sediul companiei din Cinisello Balsamo și derulau aceeași ‘afacere’ și în Mykonos”, a notat sursa menționată.